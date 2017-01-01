زفــرة شـوق

إتكــأ الليل بإعــدام اللســان





ونطــق هو بسمفونية الشــوق





ع إيــقـاع بيـانو دقـــات قلبي





إرتسمــت لي زوايا إبتســامتها





ليقيدني الهــوى في ســرداب ألام





مشحــوذ بزفــرات شوق حــارة





وتــسرق الحيــاة من أصابعي حروف





تــائهة تبحـث عن قمـــر





في سجن الحيــاة ينتظر الزمـن





ليكســر المسـافة





تصطدم الأفكــار بقطار الشوق





فتتبعثر وتتلصص الركــوب





أبجديــات اللغة تنفيني





وألبس ســوار الصمــت





في حضــرة كلمـة " إشتقت لك "





يتطرز قلبي بألــوان البهجة





ويمشي دمــي حـــاملا أعلام السعــادة





ليهتف ع ســاحة وجهي





أحبــــك كثيرا ياسيدة البهجــة





!



أحيــانا يكــون الحب هــو الجرعــة التي نحتاجها لنعـرف كيف نكمــل مسيرنا في هــذه الحيـاة , يقــال أن البعض منا يصافحه ويودعه والبعض منا يجالسه ويسجن معه وأخرون يلتقون به في دروب الحياة ولا يعرفونه والبعض لايعرف له طريق ....لكــن لاتبحــث عنه , هــو سيـلاقيك يومــا ....



إلــى التي أحــــب .... شكـــرا وأحبـــك







