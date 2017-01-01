من للغايه الكبرى اذا ضمرت امانينا/ممَّا راق لي

يقول الشاعر :





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يا أمتي إن قسوت اليوم معذرةً.... فإن كفيَ في النيران تلتهبُ



فكم يحُزُّ بقلبي أن أري أمماً طارت... إلي المجد والعربان قد رسبوا







مهما دجا الليل فالتاريخ أنبأني .....أن النهار بأحشاء الدجي يثبُ



إني لأسمع وقع الخيل في أذني ... وأبصر الزمن الموعود يقترب



وفتية ًفي رياض الذكر مرتعهم ...... لله ماجمعوا لله ما وهبوا



جاءوا علي قَدَرِ والله يحرسهم .. وشِرعَةُ الله نِعمَ الغايُ والنسبُ









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و يقول اخر : ونحن كنا بهذا الكون ألويةًَ ...... ونحن كنا لمجد الشمس ننتسبُمهما دجا الليل فالتاريخ أنبأني .....أن النهار بأحشاء الدجي يثبُإني لأسمع وقع الخيل في أذني ... وأبصر الزمن الموعود يقتربوفتية ًفي رياض الذكر مرتعهم ...... لله ماجمعوا لله ما وهبواجاءوا علي قَدَرِ والله يحرسهم .. وشِرعَةُ الله نِعمَ الغايُ والنسبُ*****************و يقول اخر :





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أتتنى فى سكون الليل اطيافٌ لماضينا .... وراحت تنثر الاشواق والذكرى افانينا



اما كنا بجوف الليل رهبانا مُصلينا ....وفرسانا اذا ما قد دعا للموت داعينا



فمن للأمةِ الغرقى إذا كنا الغريقينَ ... ومن للغايةِ الكبرى إذا ضُمرت أمانينا



ومن للحق يجلوه اذا كلت ايادينا ..........



أسائلكم ونفسى هل اصاب القحط وادينا ...وهل جفت ينابيع الهدى ام اجدبت فينا



فما المعنى بأن نحيا فلا نُحيى بنا الدينا ... وما المعنى بان نجتر مجدا ماضيا حينا



وحينا نُطلقُ الآهاتِ ترويحاَ وتسكينا .......



فمن للأمة الغرقى اذا كنا الغريقين ... ومن للغايه الكبرى اذا ضمرت امانينا



ومن للحق يجلوه اذا كلت ايادينا ..........



اسائلكم اسائلكم عسى يوما يوافينا ... ونبرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا



فعذرا إن عزفت اليوم ألحان الشجيين ... وإن أسرفت فى التبيان عما بات يضنينا



فان الكون مشتاقٌ لكم شوق المحبينا ... بنا يعلوا منار الحقُ فى الدنيا ويعلينا



فمن

للامة الغرقى اذا كنا الغريقين ... ومن للغايه الكبرى اذا ضمرت امانينا