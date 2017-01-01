للشاعر:

د.عبدالرحمن العشماوي



القدسُ تسألُ ، والسكوتُ يُجيبُ

ولحزنِها بينَ الضلوع لهيبُ



القدسُ تسألُ ، والفؤاد ممزّقٌ

والدَّمعُ من أجفانِها مسكوبُ



القدسُ تسألُ ، والمساءُ مضرَّجٌ

بأنينها ، وصباحُها محجوبُ



في قلبها مما تعاني جمرةٌ

وله من الألم الدَّفينِ وَجِيبُ



وجراح أقصاها الأسيرِ تزيدها

ألَماً ، تكادُ بهِ الصخور تذوبُ



ينْأى بها التَّهويدُ عن أمجادِها

وإلى الضَّياع يسوقها التَّخريبُ



تبدو كأرملةٍ ، تطاولَ ليلُها

وفؤادُها مما ترى مَكْروبُ



تجري الحياةُ أمامها ببريقها

جَرْيَ الضَّلال ، وحقُّها مسلوبُ



ويظلُّ في فمها سؤالٌ بائسٌ

شمسُ الإجابةِ عنْ حِماهُ تغيبُ :



ياأمَّة المليارِ ، كيف أصابكم

هذا الخضوعُ المُرُّ ، والتّذويبُ ؟؟



أَوَما ترى نَزفَ الجراح عيونكم

أوَما تحسُّ بما أُحسُّ قلوبُ ؟؟



أَوَما ترونَ الهدمَ يطمسُ لوحتي

والمسجدُ الأقصى الحبيب سليبُ ؟؟



ياأمَّة المليارِ ، إنَّ خضوعكم

وخنُوعكم في عصرنا لعجيبُ



عجباً لكم تَستَأمنونَ عدوَّكم

وتصدِّقون الوعدَ وهو كذُوبُ ؟!



مازلتُ أسألكم سؤالاً بائساً

لكنَّ صمتَكم الطويلَ غريبُ :



أنَّى تريدونَ الحياةَ كريمةً

وخضوعكم للمعتدينَ رَهيبُ ؟؟

28-6-1437





قصيدة:السؤال البائس