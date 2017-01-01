قصيدة: السؤال البائس للشاعر: د.عبدالرحمن العشماوي القدسُ تسألُ ، والسكوتُ يُجيبُ ولحزنِها بينَ الضلوع لهيبُ القدسُ تسألُ ، والفؤاد ممزّقٌ والدَّمعُ من أجفانِها مسكوبُ القدسُ تسألُ ، والمساءُ مضرَّجٌ بأنينها ، وصباحُها محجوبُ في قلبها مما تعاني جمرةٌ وله من الألم الدَّفينِ وَجِيبُ وجراح أقصاها الأسيرِ تزيدها ألَماً ، تكادُ بهِ الصخور تذوبُ ينْأى بها التَّهويدُ عن أمجادِها وإلى الضَّياع يسوقها التَّخريبُ تبدو كأرملةٍ ، تطاولَ ليلُها وفؤادُها مما ترى مَكْروبُ تجري الحياةُ أمامها ببريقها جَرْيَ الضَّلال ، وحقُّها مسلوبُ ويظلُّ في فمها سؤالٌ بائسٌ شمسُ الإجابةِ عنْ حِماهُ تغيبُ : ياأمَّة المليارِ ، كيف أصابكم هذا الخضوعُ المُرُّ ، والتّذويبُ ؟؟ أَوَما ترى نَزفَ الجراح عيونكم أوَما تحسُّ بما أُحسُّ قلوبُ ؟؟ أَوَما ترونَ الهدمَ يطمسُ لوحتي والمسجدُ الأقصى الحبيب سليبُ ؟؟ ياأمَّة المليارِ ، إنَّ خضوعكم وخنُوعكم في عصرنا لعجيبُ عجباً لكم تَستَأمنونَ عدوَّكم وتصدِّقون الوعدَ وهو كذُوبُ ؟! مازلتُ أسألكم سؤالاً بائساً لكنَّ صمتَكم الطويلَ غريبُ : أنَّى تريدونَ الحياةَ كريمةً وخضوعكم للمعتدينَ رَهيبُ ؟؟ 28-6-1437