قصيدة السؤال البائس

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة خووخه, ‏12 ديسمبر 2017 على 00:01.

  1. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    [​IMG]
    قصيدة:
    السؤال البائس
    للشاعر:
    د.عبدالرحمن العشماوي
    [​IMG]

    القدسُ تسألُ ، والسكوتُ يُجيبُ
    ولحزنِها بينَ الضلوع لهيبُ

    القدسُ تسألُ ، والفؤاد ممزّقٌ
    والدَّمعُ من أجفانِها مسكوبُ

    القدسُ تسألُ ، والمساءُ مضرَّجٌ
    بأنينها ، وصباحُها محجوبُ

    في قلبها مما تعاني جمرةٌ
    وله من الألم الدَّفينِ وَجِيبُ

    وجراح أقصاها الأسيرِ تزيدها
    ألَماً ، تكادُ بهِ الصخور تذوبُ

    ينْأى بها التَّهويدُ عن أمجادِها
    وإلى الضَّياع يسوقها التَّخريبُ

    تبدو كأرملةٍ ، تطاولَ ليلُها
    وفؤادُها مما ترى مَكْروبُ

    تجري الحياةُ أمامها ببريقها
    جَرْيَ الضَّلال ، وحقُّها مسلوبُ

    ويظلُّ في فمها سؤالٌ بائسٌ
    شمسُ الإجابةِ عنْ حِماهُ تغيبُ :

    ياأمَّة المليارِ ، كيف أصابكم
    هذا الخضوعُ المُرُّ ، والتّذويبُ ؟؟

    أَوَما ترى نَزفَ الجراح عيونكم
    أوَما تحسُّ بما أُحسُّ قلوبُ ؟؟

    أَوَما ترونَ الهدمَ يطمسُ لوحتي
    والمسجدُ الأقصى الحبيب سليبُ ؟؟

    ياأمَّة المليارِ ، إنَّ خضوعكم
    وخنُوعكم في عصرنا لعجيبُ

    عجباً لكم تَستَأمنونَ عدوَّكم
    وتصدِّقون الوعدَ وهو كذُوبُ ؟!

    مازلتُ أسألكم سؤالاً بائساً
    لكنَّ صمتَكم الطويلَ غريبُ :

    أنَّى تريدونَ الحياةَ كريمةً
    وخضوعكم للمعتدينَ رَهيبُ ؟؟
    28-6-1437

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏12 ديسمبر 2017 على 00:11
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    خووخه, ‏12 ديسمبر 2017 على 00:01
    #1
  2. heba biba

    heba biba :: عضو مُشارك ::

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    مشكورة على الطرح القيم
    ربي ينصرها ان شاءالله
     
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    heba biba, ‏12 ديسمبر 2017 على 00:12
    #2
  3. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    حيّاكِ الله أُخيتي الحبيبة @heba biba
    أشكرك على جميل مرورك
    وأؤمّن على دعوتك الغالية
    بلّغنا الله وإيّاك هذا اليوم المفعم بالأمل والخير
    ولكِ امتناني وتقديري
     
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    خووخه, ‏12 ديسمبر 2017 على 00:17
    #3
  4. heba biba

    heba biba :: عضو مُشارك ::

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    العفو حنونة
     
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    heba biba, ‏12 ديسمبر 2017 على 00:18
    #4
  5. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    ‏14 أكتوبر 2014
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    سلمتِ يا غالية:kiss:
     
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    خووخه, ‏12 ديسمبر 2017 على 00:19
    #5
  6. heba biba

    heba biba :: عضو مُشارك ::

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    ‏23 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    165
    الإعجابات المتلقاة:
    325
    نقاط الجوائز:
    13
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    أنثى
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    في قلب امي
    :oops:
     
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    heba biba, ‏12 ديسمبر 2017 على 00:21
    #6

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