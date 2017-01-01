استعمال بيافين

السلام عليكم يا لبنات جبتلكم موضوع حول استعمالات بيافين الراائع ماكاش لي مسمعتش به يتباع في الصيدلية هذي الصورة تاعو السعر 200دج اول استعمال و كريم يهدئ المنطقة التي ازلتي منها الشعر هو اصلا كريم للحروق لكن مفيد جدا في تهدئة البشرة بعد ازالة الشعر ثاني استعمال تبييض المناطق الحساسة وبين الفخدين والرجل والأيدي هذي الوصفة منقولة من فتاة مغربية بيافين من الصيدلية هو يصلح للحروق نخلطو مع عصير ليمونة حامضة ونضعه في علبة بلاستيكية ونحتفض به في مكان معتدل الحرارة ونقوم بدهنه كل ليلة في المناطق المرغوبة ونغسله في الصباح و يقولو بلي نتائج روووعة ان شاء الله تستفيدو من الموضوع لي عندها استعمال اخر لبيافين تشركو معانا اذا حبت في امان الله