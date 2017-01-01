واقعة عين التمر ماذا لو أن خالد بن الوليد فجَّر كنيسة عين التمر وقتل من فيها ؟؟!! هناك كنيسة اسمها عين التمر في بادية العراق لما فتحها خالد بن الوليد -رضي الله- عنه وجد فيها أربعين غلاماً يتعلمون الأنجيل ويتدارسونه لنشر النصرانية في الشرق . وكان بينهم سيرين و يسار و نصير .. وبعد الفتح تعرف هؤلاء الثلاثة على الإسلام ! فأسلم الأول وأنجب محمد بن سيرين من أئمة التابعين فى الحديث والفقه وتفسير الرؤى ! وأسلم الثانى وأنجب إسحاق أبو محمد بن إسحق بن يسار صاحب كتاب السير والمغازى المعروف باسم سيرة ابن إسحاق! وأسلم الثالث وأنجب موسى بن نصير فاتح الأندلس وشمال إفريقية !! هذا هو نتاج الإسلام الذي فهمه خالد بن الوليد والصحابة الكرام من الرعيل الأول ... الإسلام هو السلام والرحمة والخير للبشرية والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة |[البداية والنهاية الجزء 6 وقعت عين التمر]| ◇◇◇