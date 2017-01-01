مابقات رجلة في هاد الوقت



ما بقاتشي رجلة في ذ الزمان ما بقات الكلمة

غير كثرة الهدرة بلسان والفعايل معدومـة

خارج من دارو كي تشوفو تنخلـــــــــــــع

يظهر في نيابو يزهر كي السبــــــــــــــع

يقول من عندي ومن بعدي تنقطـــــــــع

ما قنع في حياتو عمرو لا شبـــــــــــــاع

يجي عندك يحضر كي تكون فالوســـــع

و نهار تضياق عليك تقول ما سمـــــــــع

قال كلمة واليوم عليها ارجــــــــــــــــــع

وطاح قدرو فالحومـــــــــــــــــــــــــــــــة



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واحد باقي ساكت تقول شي مخاصـم

ويقول انايا نتكلم غير كي توالـــــــــــم

ما نفع روحو لا غيرو بشي كلايــــــــم

الباطل صاير قدامو بالعـــــــــــــــــرارم

اذا انطق وتكلم يهدر كي الحاكــــــــم

داخل في سوق الجملة بلا دراهـــــم

ناس بكري شطحت ورمات المحــــارم

ويــــــــــــــــــــــــــــن تبانو نتومـــــا



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يربع في المشية رجلاوي حضـــــــــر

يقول انايا نمشي غير بالقـــــــــــــدر

عايش بالحيلة عامو ثناش نشهـــــــر

ما يفرق بين اليابس والخضـــــــــــــر

بين الامة يرفع صوتو بالجهــــــــــــــر

اذا تحطو وسط الشهدة يعود مــــــر

عينو تلعب مالفوق للتحت كي النسر

ما يقادرش الحرمـــــــــــــــــــــــــــا





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يبرم في الشلاغم مههي للـــــرواح

اذا تصبح علية ما تشوفشي الربــاح

فالوجه يضحكلك منو تستـــــــــــراح

كي تغيب في ظهرك يشير بالسلاح

تقول زاوش قرمود مقابل الصطــــاح

ولا ذيل السردوك يميل مع الريــــاح

يا الله اسطرنا من قوم الجيــــــــــاح

و خوذ بالحق في الامـــــــــــــــــــة



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