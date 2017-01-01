الخبر يجيبوه التوالى

لخبر يجيبوه التوالى



لخبر يجيبوه توالى وانت بحيلتك واش اديرك



خذ الصح والطريق قبالة تسلك و ترجع بخير



نوصيك لا تخالط من والة ميز وفهم التفسير



شحال من ناس كانو جوهالة ما بقى شايب و لا صغير



و الدنيا ناسها رحالة ياك الوقت والزمان قصير



شحال جازو قبلك رجالة غير لي قول نفعل و ندير



ألي مرهون ينباع فالدلالة ارجع حاصل كاش يدير



ما صحتلوشي حتى دالة ما صاب قوة باهش يطير



نوصيك غير ساعف الحالة ويلا دهمت السير يسير



كل حاجة توليلك مسهالة ربي على كلش قادير



يا راسي خطيك مالتشقلالة احضي نفسك لا اطيح فالبير



هاذا وقت صعيب يتخالى والعيباد علاش تغير



ما يدوم غير الله تعالى ما يبقى سلطان و لا وزير



زور الشرق وزيد لgبالة سقسي وسأل الشاعير ​