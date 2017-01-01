عـُمـَـريـّات ,, من أقـوال عمر بن الخطـاب - رضي اللـه عنه

دعاء

كان آخر دعاء عمر رضي الله عنه في خطبته :

(( اللهم لا تدعني في غمرة ، ولا تأخذني في غرة ، ولا تجعلني مع الغافلين

)).

العزلة

قال عمر رضي الله عنه :

(( إن في العزلة راحلة من أخلاط السوء ، أو قال من أخلاق السوء

)).

قال عمر رضي الله عنه :

(( بلينا بالضراء فصبرنا ، وبلينا بالسراء فلم نصبر

)).

الناصحون

قال عمر رضي الله عنه :

(( لا خير في قوم ليسوا بناصحين ، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين

)).

تزكية

قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، إن فلان رجل صدق .

فقال له : هل سافرت معه ؟ قال : لا . قال : فهل كانت بينك وبينه معاملة ؟

قال : لا . قال : فهل ائتمنته على شيء ؟ قال : لا . قال : فأنت الذي لا علم لك به ، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد

.

الأمور الثلاثة

قال عمر رضي الله عنه :

(( الأمور الثلاثة :

أمر استبان رشده فاتبعه .

وأمر استبان ضره فاجتنبه .

وأمر أشكل أمره عليك ، فرده إلى الله

)).

عزة المسلمين

كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله :

(( لا تتركوا أحداً من الكفار يستخدم أحداً من المسلمين

)).

ما يخاف منه

قال عمر رضي الله عنه :

(( أخوف ما أخاف عليكم : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه

))

الكلمة المؤذية

قال عمر رضي الله عنه :

(( إذا سمعت الكلمة تؤذيك ، فطأطئ لها حتى تتخطاك

)).

مسئولية الحاكم

قال عمر رضي الله عنه :

(( لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة

)).

رجاء وخوف

قال عمر رضي الله عنه :

(( لو نادى منادي من السماء : أيها الناس ، إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلاً واحد ،لخفت أن أكون هو . ولو نادى مناد : أيها الناس ، إنكم داخلون النار إلا رجلاً واحداً ، لرجوت أن أكون هو

.

تأديب النفس

حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قربة على عنقه ، فقيل له في ذلك فقال :

إن نفسي أعجبتني ، فأردت أن أذلها

)).

لله عباد

قال عمر رضي الله عنه :

(( إن لله عباداً ، يميتون الباطل بهجره ، ويحيون الحق بذكره ، رغبوا فرغبوا ، ورهبوا فرهبوا ، خافوا فلا يأمنون ، أبصروا من اليقين ما لم يعاينوا فخلطوا بما لم يزايلوا ، أخلصهم الخوف ، فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم ، لما يبقى لهم . الحياة عليهم نعمة ، والموت لهم كرامة

)).

موت القلب

قال عمر رضي الله عنه :

(( من كثر ضحكه قلت هيبته .

ومن مزح استخف به .

ومن أكثر من شيء عرف به .

ومن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ،ومن قل ورعه مات قلبه

)).

عز الإسلام

قال عمر رضي الله عنه :

(( كنتم أذل الناس ، فأعزكم الله برسوله ، فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله

)).

قال الحسن :

(( مر عمر رضي الله عنه على مزبلة فاحتبس عندها ، فكأن أصحابه تأذوا بها ،

فقال : هذه دنياكم التي تحرصون عليها

)).

أين الرعاية والتذمم ؟

قال عمر رضي الله عنه لرجل هم بطلاق امرأته : ( لِمَ تطلقها ؟ قال الرجل : لا أحبها . فقال عمر : أو كلّ البيوت بنيت على الحب ؟ فأين الرعاية والتذمم ؟ )).

علموا أولادكم

كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار :

(( أمّا بعد : فعلموا أولادكم العوم والفروسية ، ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر

)).

أطايب الحديث

قال عمر رضي الله عنه :

(( لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله .

لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل .

ولولا أن أضع جبهتي لله .

أو أجالس أقواماً ينتقون أطايب الحديث ، كما ينتقون أطايب التمر

.

معرفة الصديق والعدو

قال عمر رضي الله عنه :

لا تكلم فيما لا يعنيك ، واعرف عدوك ، وأحذر صديقك إلا الأمين ، ولا أمين إلا من يخشى الله ،ولا تمشي مع الفاجر ، فيعلمك من فجوره ، ولا تطلعه على سرّك ، ولا تشاور في أمرك إلا اللذين يخشون الله عز وجل

)).

هدية العيوب

قال عمر رضي الله عنه :

(( أحب الناس إلي ، من رفع إلى عيوبي

)).

الخشوع في الصلاة

(( كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أحداً يطأطئ عنقه في الصلاة يضربه بالدرة ،

ويقول له : ويحك ، إن الخشوع في القلب

. ))

الدين الورع

قال عمر رضي الله عنه :

(( إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل ، ولكن الدين الورع

)).

الرجل بأمانته

قال عمر رضي الله عنه :

(( لا تنظروا إلى صيام أحد ولا صلاته ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث ،

وأمانته إذا ائتمن ، وورعه إذا أشفى

)).

رأس التواضع

قال عمر رضي الله عنه :

(( رأس التواضع : أن تبدأ بالسلام على من لقيته من المسلمين ، وأن ترضى بالدون من المجلس ،وأن تكره أن تذكر بالبر والتقوى

)).

اخشوشنوا

قال عمر رضي الله عنه :

(( اخشوشنوا ، وإياكم وزي العجم : كسرى وقيصر

)).

الرضى بالغنى والفقر

قال عمر رضي الله عنه :

(( لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً ، فإني لا أدري أيهما خير لي

)).

صلاح الأمور

قال عمر رضي الله عنه :

(( إن من صلاح توبتك ، أن تعرف ذنبك .

وإن من صلاح عملك ، أن ترفض عجبك .

وإن من صلاح شكرك ، أن تعرف تقصيرك

)).

الحكمة

قال عمر رضي الله عنه :

(( إن الحكمة ليست عن كبر السن ، ولكن عطاء الله يعطيه من يشاء

)).

إذا أحب الله عبداً

كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه :

(( يا سعد ، إن الله إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه ، فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس ،واعلم أن ما لك عند الله مثل ما لله عندك

)).

قل : لا أدري

سأل عمر رضي الله عنه رجلاً عن شيء ، فقال : الله أعلم .

فقال عمر ( لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم !! إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه ، فليقل : لا أدري

)).

أجرأ الناس

قال عمر رضي الله عنه :

(( أجرأ الناس ، من جاد على من لا يرجو ثوابه .

وأحلم الناس ، من عفا بعد القدرة .

وأبخل الناس ، الذي يبخل بالسلام .

وأعجز الناس الذي يعجز عن دعاء الله

)) .