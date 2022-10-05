سألتني؟؟

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة البدر المشرق, ‏15 ديسمبر 2017 على 13:30.

  1. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]

    سألتني ؟؟كيف حال من تحبين ؟؟
    قلت بخير شكرا عزيزتي لانك عن اهلي تسالين
    قالت بنبرة غاضبة او معي تمزحين
    قلت لما؟ اجبتك عما تسالين !!
    قالت باستهزاء او ايضا لا تحبين !
    قلت كيف لا احب وانا انسان لي قلب اعشق امي وابي وان غبت عنهم يقتلني الحنين
    .
    قالت بضحكة صاخبة غريبة انت ام لا تفهمين
    انا لم اسالك عن اهلك قبل حين
    بل اسالك عن من تصاحبين
    معظم الفتيات لهن حبيب يشاركن الايام والسنين
    للمسلسلات لا تشاهدين !
    وللموسيقى لا تسمعين!! فهمنا انك للوقت بالتفاهة لا تضيعين
    ولكن غريبة حقا لا تصاحبين ايا من البنين !
    قلت اخيتي انصتي الي
    فهمت ما تقصدين ولكن لست غريبة كما تظنين
    فان لم اكن ككل الفتيات فلست غريبة كما تقولين
    وانما تميزت لاكون في قائمة المتميزات والمتميزين

    او تعلمين حكم هدا في الدين ؟

    قالت بتافف لست انت من تعلمين فتاة مثلي اصول واحكام الدين
    وانصرفت مني ساخرة وحالها يندى له الجبين ....

     
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    البدر المشرق, ‏15 ديسمبر 2017 على 13:30
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    موضوع يستحق وقفة طويلة
    وقفة تأمل
    وقفة صدق
    وقفة مقارنة
    سلمت أناملك
     
    عماد خطاب, missing heart و البدر المشرق معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏16 ديسمبر 2017 على 14:58
    #2
  3. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    بوركت اخي على الاعتماد
    نورت الموضوع بطلتك
    تحية تليق
     
    البدر المشرق, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:09
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله ولاقوة الا بالله تبارك الدي بيده الملك
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك لكلماتك الذهبية ومعانيها الجوهرية

    هل تقبلين عزيزتي صمتي ؟
    فما اقول عن حرف دخل قلبي
    وشتت فكري
    فكل محابري لاترقى لمستوى حرفك الانيق غاليتي

    نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل فتيات وفتيان المسلمين
    ارجو تقبل مروري غاليتي
    تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:12
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    وبعد انصرفها منك ساخرة وحالها يندى له الجبين
    إلتقيت بها وأعدت السؤال لها
    كيف حال قلبك
    قالت سألوني عن اي رجل تحبين
    قلت لها ما هي اجابتك
    قالت من انتظرني تسعة اشهر واستقبلني بفرحة ورباني علي حساب صحته،هو الذي سيبقى اعظم حب،يارب بحجم السماء اسعده
    قلت لها ولماذا تصرفتي مع صديقتك بسخرية من اجابتها
    قالت وهي نادمة عن كلامها
    كسرت قلب صديقتي المقربة ، ومزقت قلوب كثيرة أحبتني ، فما بالي اُحصي خيباتي ولا ابالي في خيباتهم بي !
    بقلمي
    [​IMG]
    عماد خطاب

    يتبع ....
    تقبلي مروري
     
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    عماد خطاب, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:18
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    ارفع قبعتي
    وباحترام انحني
    لقلم اخجلني
    واصمت حرفي
    وتغلغل داخلي
    فماشاء الله ولا قوة الا بالله
    تبارك الدي بيده الملك
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    فعلا كلمات لامحل لها من سكون
    فيمن لايزال له قلب نابض
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    missing heart, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:26
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    عماد خطاب, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:29
    #7
  8. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام اخيتي
    نورت موضوعي بردك العطر كيف لا وقد زارني اهل الابداع
    لا تستحق خربشاتي كل هذا غاليتي
    سررت بمرورك
    اللهم امين
    تحية تليق
     
    missing heart معجب بهذا.
    البدر المشرق, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:37
    #8
  9. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    اهلاا اخي
    يشرفني مرورك
    واضافتك المميزة في موضوع يحمل كلمات متناثرة
    لا تساوي خربشاتي شيئا امام ابداعك
    بارك الله فيك
    حقا الوالدين هم الحب ..
    تحية تليق
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    البدر المشرق, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:42
    #9
  10. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    تحية متابدلة

    128874332519.gif

    وفيك بارك الله



     
    عماد خطاب, ‏16 ديسمبر 2017 على 15:52
    #10

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