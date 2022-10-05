سألتني ؟؟كيف حال من تحبين ؟؟ قلت بخير شكرا عزيزتي لانك عن اهلي تسالين قالت بنبرة غاضبة او معي تمزحين قلت لما؟ اجبتك عما تسالين !! قالت باستهزاء او ايضا لا تحبين ! قلت كيف لا احب وانا انسان لي قلب اعشق امي وابي وان غبت عنهم يقتلني الحنين . قالت بضحكة صاخبة غريبة انت ام لا تفهمين انا لم اسالك عن اهلك قبل حين بل اسالك عن من تصاحبين معظم الفتيات لهن حبيب يشاركن الايام والسنين للمسلسلات لا تشاهدين ! وللموسيقى لا تسمعين!! فهمنا انك للوقت بالتفاهة لا تضيعين ولكن غريبة حقا لا تصاحبين ايا من البنين ! قلت اخيتي انصتي الي فهمت ما تقصدين ولكن لست غريبة كما تظنين فان لم اكن ككل الفتيات فلست غريبة كما تقولين وانما تميزت لاكون في قائمة المتميزات والمتميزين او تعلمين حكم هدا في الدين ؟ قالت بتافف لست انت من تعلمين فتاة مثلي اصول واحكام الدين وانصرفت مني ساخرة وحالها يندى له الجبين ....