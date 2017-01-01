هلموا يا معشر اللمة لتفرحوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



القلب مسرور جدا لاختي سكون الفجر

انتي اختي التي لم تلدها لي امي

انزلت دمع الفرحة على وجهي

واتحسر لاني لا استطيع احتضانك



اهنئك يا طالبة العلم

الحمد لله الذي بلغك هدا اليوم ووفقك للنجاح ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك



اهنئك على اجتهادك وصبرك



مبارك عليك التخرج حبيبة قلب اختها الصغرى سمية



اعتذر لاني لا استطيع ان اوفي موضوع التهنئة حقه ،

الانترنت رح تخلاص عندي

ذلك الضيافة وترتيب مائدة القهوة راهي على الاخت @ ميلينا والاخوات ،

هديتك سترينها بعد ان انهي دراستي باذن الله

هلموا يا اهل اللمة فان اختكم سكون الفجر قد تخرجت

عقبى للبقية ولي ^^

هيا روبلوها هه

انا رح نزغد يووووو يويويويويووووييييي ي

نغنيلك انا طويري هه او يا ديوان صالحين دق دزدق

اليكم الخط