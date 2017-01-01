هلموا يا معشر اللمة لتفرحوا

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏15 ديسمبر 2017 على 14:25.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    القلب مسرور جدا لاختي سكون الفجر
    انتي اختي التي لم تلدها لي امي
    انزلت دمع الفرحة على وجهي
    واتحسر لاني لا استطيع احتضانك

    اهنئك يا طالبة العلم
    الحمد لله الذي بلغك هدا اليوم ووفقك للنجاح ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

    اهنئك على اجتهادك وصبرك

    مبارك عليك التخرج حبيبة قلب اختها الصغرى سمية

    اعتذر لاني لا استطيع ان اوفي موضوع التهنئة حقه ،
    الانترنت رح تخلاص عندي
    ذلك الضيافة وترتيب مائدة القهوة راهي على الاخت @ ميلينا والاخوات ،
    هديتك سترينها بعد ان انهي دراستي باذن الله
    هلموا يا اهل اللمة فان اختكم سكون الفجر قد تخرجت
    عقبى للبقية ولي ^^
    هيا روبلوها هه
    انا رح نزغد يووووو يويويويويووووييييي ي
    نغنيلك انا طويري هه او يا ديوان صالحين دق دزدق
    اليكم الخط
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏15 ديسمبر 2017 على 14:25
    #1
  2. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    مبروك سكون الفجر و العاقبة لافراح اخرى
    شكرا سمية
     
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    يونس قاسم, ‏15 ديسمبر 2017 على 14:41
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    بارك الله فيك اختي الكريمة
    @Soumia hadj mohammed
    على الالتفاتة الطيبة والمشاعر الأخوية التي لا نستغربها من اهل اللمة ابدا

    واقول للاخت @سكون الفجر
    مبروك
    الف
    الف
    الف
    الف
    مبروك
    مزيدا من النجاحات والتألق والارتقاء في سلم العلم
    نفع الله بعلمك كل محتاج له ...

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    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏15 ديسمبر 2017 على 14:51
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    هههههههههخخ المصيبة هذي مدة غايبة وزاد جاية تزغردظ و تغني ديوان الصالحين هههههه ديجا نقولك لوكان درتي الواجب وجدتي انتي الحلويات ماشي تستناي حتى نجوا حنا وبلاك نطونوا عيانين ولا غايبين شكون يضيف الاخت سكون وزاد عدلي العنوان وقولي هلموا لتاكلوا ومن بعد نفرحوا ههههخخههه :ROFLMAO:

    @سكون الفجر الف مبروك التخرج ان شاء الله نجاحات اخرى ان شاء الله و العاقبة ليك اختي سومة ولكامل اللي مزالهم يقراوا ماشي بحالي :cry: هههههه
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏15 ديسمبر 2017 على 14:52
    #4
  5. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    اااالف مبرووك للاخت
    مزيد من النجاحات ان شاء الله
    وبالتوفيق للجميع
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    البدر المشرق, ‏15 ديسمبر 2017 على 15:09
    #5

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