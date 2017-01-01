مستلزمات للعروس

مساء الخير يا لبنات قيت موضوع عجبني بزااف قلت اكيد رايح يقيد عرائس اللمة حبيت نديرلكم نقل للموضوع مع بعض الصور هو شوية طويل ههه مي ما عليش يقدر يفيد بلا ما نطول ندخل في الموضوع #قائمةالجهااااز يا بنات حبيت ندير هدا الموضوع باه يكون مرجع لكل وحدة تجهز لأنو ديما لعروسة عندها تساؤلات وتخاف تنسي حاجة ب ما انو الجهاز طويل عريض لازم نكونو منظمين نبدا باسم الله والا عندها اضافة تقول عليها هكدا نروحو واجدين من كلش و يبقي الاختلاف علي العدد وفي بعض الاشياء من منطقة لأخري: #التصديرة لازم نبداو بيها لأنها تحكم الوقت ولازم نختارو لي مودال والخياطات و التصديرة تختلف من منطقة لأخري كل وحدة تدير علي حساب منطقتها وعل حساب مقدورها وعلي العموم نلقاو فيها: ًكراكو قفطان قندورة اونصومبل قبايلي وهراني تلمساني ...... متنساوش #الصبابط تع #التصديرة و #السيكان و متكثروش الالوان الاساسية #الدهبي و #الفضي و #الابيض و #الاسود و متنساوش تاني تشريو الدوخيلا لي تلبسوهم تحت لقنادر والجيبون. و ادا كان تحبو تلبسو ليبا اشريوهم الفراش بساطات تع بلاصة وتع 2 بلايص كوفرلي مليح لي يتفرش النهار لول _ كوفرلي خفيف واحد ولا زوج_ كوفرلي خشين للشتا_ زور كوفيرطا كيما يقولو في الغرب _ كوات_ دراوات تع كل يوم _ دراوات ملاح واحد ولا زوج_ تروسوات مثلا تع كروشي تع مسلول كل وحدة وش تحب _ غلافات مخادد من برة ومن داخل شتا وصيف _ زربية للبيت حسب لون الكوفرلي تع النهار لول _ ديسون دولي _ ريدو للشمبرا_ ناب رون للشنمبرة_ مخادد ضد الحساسية للرقاد تلايق للخزانة_ بالنسبة للصالون تفريشة للصالون والا حابة تدي فوتاي مكلاه التفريشة _ زربية للصالون_ ريدو للصالون_ ناب رون للصالون _ مطارح _ مخادد صوف عيييييييييييت اااااااااففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف اااااااااه راحتلي النفس المهم نكملو بصح تسلكوها غالية تفضلو: الملابس: جبب تع مناسبات مع سبابطهم ربات سواغي انسومبل تع مناسبات + سبابط والاكسيسوارات دياولهم ملابس المنزل و الملابس الداخلية جبب دار صيف و شتاء 10 نويزات كل الالوان والطويل والقصير نوعو 2ديزابيي 10 اونسونبل سوتيان + كيلوت 10 سليب وحدهم 10 سوتيان وحدهم 5 بوستي سورتي دو بان2 ليك و لراجلك... بينوار2لي هو غوب دوشومبغوحدة صيف ووحدة شتاء 5 بيجامات شتوي 5بيجامات صيفي البيجامات نوعو الستان و القطن سيرفات فيزوات زربية الصلاة وطقم الصلاة بنتوفات للشتاء كلاكيتات للصيف وكلاكات للتسياق بلغ وصابوات ملاح للجبب لملاح تلبسوهم كي يجيو الضياف و الايام الاولي كلاكات البيضة تع النويزات والديزابي ادوكا لي فيهم الريش ملابس الخرجة: 5 صيكان تع كل يوم 5 صبابط مع الصيكان 2 ملاية 4 حجابات + شال او خمار جيب+فيستات+مونطو+تريكو جلابة و القش تع الخرجة كل وحدة والستيل تاعهتا ووش تحب تلبس سراول جيب ليكات كل وحدة و وش متعودة واااااااااااااااااااع اصبرة نشرب قطرة ماء ونرجع اففففف راني رجعت للتكملة حوايج الحمام ناس الغرب عندهم مقامة الحمام سورتيتبان للعروسو ولعريس سبق وقلناهم بشاكر وجه لي هوما السرابت بشاكر للرجلين أعزكم الله بشاكر صغار استعمالات متعددة كيسة للتدواش هدوك لي يجيو مدورين يتدوشو بيهم حجرة للرجلين باه تنحي الخلايا الميتة طاس باه تهزي الماء علبة لي تحطي فيها الصابون صاك دوتوالات بروسادون ليك ولراجلك و دونتفريس و ادا حبيتي هداك الطقم تع الحمام لي يجي فيه بور صابون و بورت بروسادون وتع الصابون السائل الكوسمتييييييك صابون جال دوش شمبوان ابري شامبوان ماسك للشعر حليب للجسم كيمة مرطبة كريمة لليد كريمة للرجلين جال انتيم كوتون تيج كوتون ديسك لانجات لنزع الماكياج ديماكيون كريمة الوقاية من الشمس فازلين ماء ورد غوماج ماسك للوجه باكي رازوار ريجينة شرائح نزع الشعر ديدورون ستيك روائح وعطور أستيكات للشعر مساسك باريتات سرتات مشطة للسيشوار مشطة نورمال سلاك الفوط الصحية ولي بروتاج الماكياج فوندوتان اونتيسارن كحل كريون للحواجب فارابوبيار ماسكارا ايلينر أحمر الشفاه كريون محدد الشفاه ملمع الشفاه بودرة الخدود فاراجو مجموعة أكسيسوارات المكياج ريشة.......... طلاء الأضافر مزيل طلاء الأضافر أدوات المنكير كوباونقل ومبرد وووو مبراة لأقلام التجميل الأدوات الكهربائية سيشوار للشعر ليسور حديد و طابلة تع حديد الة نزع الشعر كيما براون ولا كالور ولا متشريهاش لكان تستعمليي وسيلة أخري أدوات المطبخ بالنسبة لتسكن وحدها ترموس قهوة وحليب وتاي سرفيس قهوة وحليب وتاي بورت كويار و سكرية و مرش تع الزهر ومغارف للقهوة ناب للسنية سيري بلاطوات لبنات أدوات المطبخ مش لازمين علينا بصح لي تحب تزيدهم لكن مهمش الكل لازمين يعني متتخلعوش وتقولو وش راهي تقول وتخنقو والديكم باه يشريولكم لي تحب هدو باه كشما يجيك ضيف وانت عروسة تلقاي وين تحطيلو. سنية كبيرة مدورة نحاس يديوها الاكتر ناس الشرق طابليات شغل طقم لللكوزينة تع الناب ووووووو زيدو الباتور والمول تع المسكوتشو أشياء متنوعة باطة خياطة فيها خيط وأباري برتموني مراية تع ساك ووحدة للكوافوز تقاشر و ليبا للخرجة وللدار مساسك تع الخيمار بورت مونتو غارنينير لللكوافوز كون حبيتي فيوز للشمبرة كون حبيتي ريبونات أي دبلة لربط الجهاز فاليزات و سلات لوضع الجهاز اليكم بعض الصور في امان الله