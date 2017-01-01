بــسوط الحرف ع شر حواء أقف

أحببت كره النساء وأنــا لسيدتهن عاشق والعشـق عندهن يسح كذبا سارقات الهوى من الكتب والحروف من مكرهـن في سجون الشعــر تستقيل يحملن رسالة الســلام والحــرب منهن تتعلم ! حـافيات ع قلوب الرجال يرقصن والقمــر لشرهــن يخسف أتــون الغبطة المزروعة ع الناس بمناجلهن قطعــت ! ورايــات الوفــاء ع أعمدة كذبهن ترفرف ع أخــاديد الحــب يقبلن كلمـة العشق وبعــهد الخيانة قتلــن عنترة أبكينا الليل الأليل بدموعهنا ونطقت له الشمس أما ترى شر حــواء بالأفق يطل ! فنجــان شــراب محلى بالخــداع يرتشفه الرجـال من لألئ عيونهن وأنــــا بســوط الحرف ع شر حــواء أقف