بــسوط الحرف ع شر حواء أقف

السلام عليكم

هذه قصيدتي مهداة لك ولكل الرجال

قيل ما الرجولة في عينك قلت تبا

وهل عاد في الزمن رجال فمنكم عذرا

لست هنا لأرمي كلكم ولا بعضكم .....عجبا

لرجال يدعون الظلم وهم في أعيننا ظلام .

يدعون الحب وهم في سوقه تجار

يختبؤون خلف ظلالهم وأمامنا مجاهدون لكن بالأقلام

أعجبتك مدحتني وبي تغزلت

وان قلت لا سيدة نفسي انا ....قلت انت من أغويت

وانا رجل للجمال عاشق ومنك يا حواء أملك عشرين

فقلت نم قرير العين يا آدمي فمليون من مضاعفات عشرين

كلامك المعسول .....من سكر محروق وماء

فمنى تفرق بين عسل النحلة وبين عسل الشفاء