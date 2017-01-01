بــسوط الحرف ع شر حواء أقف

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة Amine7N, ‏16 ديسمبر 2017 على 07:16.

  1. Amine7N

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    أحببت كره النساء


    وأنــا لسيدتهن عاشق


    والعشـق عندهن يسح كذبا


    سارقات الهوى من الكتب


    والحروف من مكرهـن في سجون


    الشعــر تستقيل


    يحملن رسالة الســلام والحــرب


    منهن تتعلم !


    حـافيات ع قلوب الرجال يرقصن


    والقمــر لشرهــن يخسف


    أتــون الغبطة المزروعة ع الناس


    بمناجلهن قطعــت !


    ورايــات الوفــاء ع أعمدة كذبهن ترفرف


    ع أخــاديد الحــب يقبلن كلمـة العشق


    وبعــهد الخيانة قتلــن عنترة


    أبكينا الليل الأليل بدموعهنا


    ونطقت له الشمس أما ترى


    شر حــواء بالأفق يطل !


    فنجــان شــراب محلى بالخــداع


    يرتشفه الرجـال من لألئ عيونهن


    وأنــــا


    بســوط الحرف ع شر حــواء أقف
     
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    Amine7N, ‏16 ديسمبر 2017 على 07:16
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    تم الاعتماد و نعتذر عن التأخير
    سلمت اناملك يا طيب و رائع ما جاد به خاطرك
     
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    الامين محمد, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:29
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    الله الله بسوط الحرف إذن و نحن بسوط المنجل نقطع ألسنتكم هههعهه

    حقا الإبداع يخرج حين يكون الموضوع قصفا ههههه

    لن أمدح حرروفك لأنها قصف لنا خهههههه @ليليا مرام اما ترين ما جنى على نفسه اتتخيلين حجم الغضب الذي اثاره في مرغيه بلسانك الحار القاطع :ROFLMAO:

    @missing heart

    @لؤلؤة قسنطينة

    @صمت المشاعر

    @الورد الأحمر

    يبدو اننا أيقضنا هذه المخلوقات الفوضوية هههه
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:38
    #3
  4. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    ارى انك شننت حربا كتلك الخاسرة التي فعلها ياسين قبلك ولم يهز مناا شعرة :alien:
    لي عودة ان شاء الله ​
     
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    كارلا, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:39
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
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    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:39
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    لا تقلقي لدينا منتدى واش راك تهدر لنقصفهم فهناك نساء بطلات في القصف والتمنشير وكذلك هنا لدينا من هن يستطعن القصف و اخراجهم للهامش ياكلهم شوك الهندي ههههخخخ
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:42
    #6
  7. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    ودي فييها شك ههه
     
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    كارلا, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:43
    #7
  8. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

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    بين صفحـات التاريخ
    أهــلا أخي الأمين
    شكــرا ع الإعتمــاد
    حــرفي يعشق جلد حــواء هذه الأيــام
     
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    Amine7N, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:43
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    في المتابعة بدون حروف....
    سلمت الأنامل
     
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    قمر الوادي, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:44
    #9
  10. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

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    هــذه خــاطرة قديمة لي
    حقـا قالها الجلاد يــوما
    بعــض حواء لم يخلقن إلا للشر
    وجـــب فيهن القتـــل
     
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    Amine7N, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:49
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    فيها شك ساعات ههههه خاطر راكم غايبين وهدو المخلوقات الفوضوية دايرين علينا حصار قصفي ههه اختي كارلا نتمنى راكي بخير مدة غايبة
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:49
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel

    ههههههههههه الله الله قصف فيه ابداااع
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:51
    #12
  13. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

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    بين صفحـات التاريخ
    عندمــا تسجل الأستــاذة إعجابها فهــذا يكفيني
    أنت , حكايا الورد , حكاية قمــر وكثير من تركوا حروفهم هنا تعزف
    عندما تحضرون تفتر نار الحقد ع حــواء !!!

    أذكـــر أن حــواء خرجت مكسورة الخاطر
    أمــا الصحافية
    أنــا هنا في بيتي
     
    Amine7N, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:58
    #13
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    هذه قصيدتي مهداة لك ولكل الرجال

    قيل ما الرجولة في عينك قلت تبا
    وهل عاد في الزمن رجال فمنكم عذرا
    لست هنا لأرمي كلكم ولا بعضكم .....عجبا
    لرجال يدعون الظلم وهم في أعيننا ظلام .
    يدعون الحب وهم في سوقه تجار
    يختبؤون خلف ظلالهم وأمامنا مجاهدون لكن بالأقلام
    أعجبتك مدحتني وبي تغزلت
    وان قلت لا سيدة نفسي انا ....قلت انت من أغويت
    وانا رجل للجمال عاشق ومنك يا حواء أملك عشرين
    فقلت نم قرير العين يا آدمي فمليون من مضاعفات عشرين
    كلامك المعسول .....من سكر محروق وماء
    فمنى تفرق بين عسل النحلة وبين عسل الشفاء

    يبقى لساني الحار كالشهد انت ورائه تسعى
    وان شبهتني اليوم بالعقرب وبالأفعى
    فغدا انت طالبي بالورد وبالحلوى ومعك أمك
    وستموت وتحيا وأبقا دائما أهمك


    هههههه تصفيقة عليا
     
    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 19:05
    #14

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