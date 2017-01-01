استفسار حول إنشاء جمعية ثقافية

السلام عليكم اخواني من فضلكم إلى عندو معلومات عن كيفية انشاء جمعية ثقافية مايبخلش عليا بذلك.والله اخواني أمر بظروف قاسية ومؤلمة ولكن حبيت نتحداها.هذه فكرة عندها سنين وهي في بالي ولكن كل الظروف لم تكن في صفي .جانب ثحي.وجانب نفسي.وظروف اجتماعيةقاهرة.واليوم حبيت استفسر وإذا ممكن فيه ناس يقدرو يعطيلي الدعم المعنوي الكافي ويفهموني كيفية تسير هذه الجمعية وماهي الخطوات المهمة لذلك.وهل يستطيع رءيس الجمعية لوحده يقوم بكل النشاطات لوحده او مروري يكون ناس معاه . بصراحة عجبني هذا المنتدى فيه ناس مشاء الله .حسيت مازال كائن الخير ومازال فيه امل.وشكرا لكم مسبقا