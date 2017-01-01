استفسار حول إنشاء جمعية ثقافية

الجمعية هي تجمع مجموعة من المواطنين البالغين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية يعملون جماعيا على تحقيق أهداف مشروعة و مشتركة .

يتم تأسيس جمعية محلية من خلال إجراءات ضرورية ينص عليها القانون رقم 90-31 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 بالنسبة للجمعيات المختلفة و كذلك للأمر رقم 95 - 07 المؤرخ في1995 بالنسبة للنوادي الرياضية و تتمثل هذه الإجراءات في مايلي :

* عقد جمعية عامة تسمى " الجمعية العامة التأسيسية" يحضرها جميع المؤسسين للجمعية في مكان مشروع

* يجب ألا يقل عدد المؤسسين القانونيين عن 15 فرادا بالغا.

* يتم خلال الجلسة الأولى للجمعية العامة التأسيسية ضبط جدول الأعمال التالي :

01 - المصادقة على القانون الأساسي للجمعية

02 - انتخاب هياكل للجمعية ( المكتب المسير للجمعية و الجمعية العامة )

* يتم إعداد ملف الجمعية الذي يودع بالولاية من أجل دراسته و منح الاعتماد للجمعية قانونيا

* تصبح الجمعية معتمدة قانونيا بعد دراسة مطابقة إجراءات تأسيس الجمعية للقانون و إجراء التحقيقات اللازمة و بعد إشهار وصل الاعتماد الذي يسمى " وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية " في إحدى الجرائد الوطنية.



طريقة انجاح انشاء جمعية محلية في الجزائر

من أجل النجاح في تأسيس جمعية محلية يجب تحري الخطوات التالية :

* إحرص على أن يكون الأعضاء المؤسسون يؤمنون بالعمل الجماعي و الجمعوي والصبر عليه.

* نضج مشروع الجمعية و حدد الأهداف التي تسعى إليها بشكل جدي و وافي من أجل أن يسهل عليك إقناع الآخرين بالعمل معك في هذه الجمعية

* إتصل بمصالح الولاية لفهم جميع الإجراءات القانونية و سحب النماذج التي تساعدك على إعداد ملف كامل و غير ناقص (خذ كل وقتك لفهم هذه الإجراءات و لا تتعجل فأنت بصدد التأسيس)

* شكل مجموعة صغيرة (من02 أو 03 ) لدراسة مشروع القانون الأساسي و إثرائه و الذي سيعرض على الجمعية العامة لاحقا للمصادقة (انتبه : كلما أعطيت عناية فائقة للقانون الأساسي كلما نجحت في تأسيس الجمعية)

* اتصل بجميع الأعضاء المؤسسين و ناقش معهم الفكرة و نضجها جيدا و حدد معهم موعدا واحدا لعقد الجمعية العامة التأسيسية.

* هيئ مكانا لعقد الجمعية العامة يمكن أن يكون (دار الثقافة ، دار الشباب ، بيت الشباب ، مقر جمعية أخرى .. أو أي مكان تراه مناسبا لاستضافة الأعضاء المؤسسين و يساعد على العمل بارتياح.)(إنتبه : هناك بعض القاعات تحتاج إلى ترخيص مسبق من الولاية - قم بطلب الترخيص قبل عقد اللقاء بمدة كافية - أسبوع مثلا-)

* حضر جميع الوثائق الضرورية للإجتماع مثل دراسة القانون الأساسي المثرى بعدد كافي للأعضاء.

* سير الجمعية العامة التأسيسية عن طريق الحوار الجماعي بالاستماع إلى كل الآراء دوًن ذلك في سجل خاص بالجمعية ، ركز أن ينصب النقاش حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال مثل مناقشة القانون الاساسي بكل جزئياته خاصة تحديد الأهداف و صياغتها بشكل جيد و مراعاة أن تكون مطابقة للقانون.

قبل انصراف الجميع تأكد من :

01 - المصادقة على القانون الأساسي للجمعية

02 - التوقيع على القوائم التي تتطلب توقيع الأعضاء كالقائمة التأسيسية و قائمة الهيئة الإدارية .



الوثائق اللازمة لانشاء جمعية محلية في الجزائر

قم بتحضير الوثائق الضرورية للملف المطلوب قانونا بالولاية و المتمثل في الآتي :

01- طلب تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية موجه إلي السيد والي الولاية

02 - محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ( 04 نسخ أصلية )

03 - قائمة الهيئة الإدارية المسيرة للجمعية ( 04 نسخ أصلية)

04 – قائمة الهيئة التأسيسية المؤسسة للجمعية (04 نسخ أصلية )

05 – وثيقة تثبت وجود مقر مستقل للجمعية.

06 - القانون الأساسي للجمعية مصادق عليه بمصالح البلدية (04 نسخ أصلية )

كل وثائق الجمعية المذكورة أعلاه تكون حاملة لتسمية الجمعية في الأعلى و مؤرخة و ممضية من طرف الرئيس و الكاتب العام للجمعية في الأسفل.

* قم بإيداع الملف بمكتب الجمعيات بمديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية خلال مدة شهر واحد على الأكثر من تاريخ عقد الجمعية العامة التأسيسية.

* أتمم الإجراءات الضرورية للتأسيس كإجراء التحقيق الإداري عند مصالح الأمن ( الشرطة و الدرك)

* تابع الملف باستمرار حتى حصولك على الاعتماد

* قم بإشهار الوصل المقدم لك من مصالح الولاية بإحدى الجرائد اليومية الوطنية و أحضر قصاصة الجريدة التي بهاالإشهار إلى مكتب الجمعيات

* تستلم بعدها نسخة من ملف جمعيتك مصادق عليه من طرف مصالح الولاية.

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