استفسار حول إنشاء جمعية ثقافية

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة امنيات, ‏16 ديسمبر 2017 على 09:11.

  1. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    25
    الإعجابات المتلقاة:
    26
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    السلام عليكم اخواني من فضلكم إلى عندو معلومات عن كيفية انشاء جمعية ثقافية مايبخلش عليا بذلك.والله اخواني أمر بظروف قاسية ومؤلمة ولكن حبيت نتحداها.هذه فكرة عندها سنين وهي في بالي ولكن كل الظروف لم تكن في صفي .جانب ثحي.وجانب نفسي.وظروف اجتماعيةقاهرة.واليوم حبيت استفسر وإذا ممكن فيه ناس يقدرو يعطيلي الدعم المعنوي الكافي ويفهموني كيفية تسير هذه الجمعية وماهي الخطوات المهمة لذلك.وهل يستطيع رءيس الجمعية لوحده يقوم بكل النشاطات لوحده او مروري يكون ناس معاه . بصراحة عجبني هذا المنتدى فيه ناس مشاء الله .حسيت مازال كائن الخير ومازال فيه امل.وشكرا لكم مسبقا
     
    إلياس معجب بهذا.
    امنيات, ‏16 ديسمبر 2017 على 09:11
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,203
    الإعجابات المتلقاة:
    9,756
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    الجمعية هي تجمع مجموعة من المواطنين البالغين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية يعملون جماعيا على تحقيق أهداف مشروعة و مشتركة .
    يتم تأسيس جمعية محلية من خلال إجراءات ضرورية ينص عليها القانون رقم 90-31 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 بالنسبة للجمعيات المختلفة و كذلك للأمر رقم 95 - 07 المؤرخ في1995 بالنسبة للنوادي الرياضية و تتمثل هذه الإجراءات في مايلي :
    * عقد جمعية عامة تسمى " الجمعية العامة التأسيسية" يحضرها جميع المؤسسين للجمعية في مكان مشروع
    * يجب ألا يقل عدد المؤسسين القانونيين عن 15 فرادا بالغا.
    * يتم خلال الجلسة الأولى للجمعية العامة التأسيسية ضبط جدول الأعمال التالي :
    01 - المصادقة على القانون الأساسي للجمعية
    02 - انتخاب هياكل للجمعية ( المكتب المسير للجمعية و الجمعية العامة )
    * يتم إعداد ملف الجمعية الذي يودع بالولاية من أجل دراسته و منح الاعتماد للجمعية قانونيا
    * تصبح الجمعية معتمدة قانونيا بعد دراسة مطابقة إجراءات تأسيس الجمعية للقانون و إجراء التحقيقات اللازمة و بعد إشهار وصل الاعتماد الذي يسمى " وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية " في إحدى الجرائد الوطنية.

    طريقة انجاح انشاء جمعية محلية في الجزائر
    من أجل النجاح في تأسيس جمعية محلية يجب تحري الخطوات التالية :
    * إحرص على أن يكون الأعضاء المؤسسون يؤمنون بالعمل الجماعي و الجمعوي والصبر عليه.
    * نضج مشروع الجمعية و حدد الأهداف التي تسعى إليها بشكل جدي و وافي من أجل أن يسهل عليك إقناع الآخرين بالعمل معك في هذه الجمعية
    * إتصل بمصالح الولاية لفهم جميع الإجراءات القانونية و سحب النماذج التي تساعدك على إعداد ملف كامل و غير ناقص (خذ كل وقتك لفهم هذه الإجراءات و لا تتعجل فأنت بصدد التأسيس)
    * شكل مجموعة صغيرة (من02 أو 03 ) لدراسة مشروع القانون الأساسي و إثرائه و الذي سيعرض على الجمعية العامة لاحقا للمصادقة (انتبه : كلما أعطيت عناية فائقة للقانون الأساسي كلما نجحت في تأسيس الجمعية)
    * اتصل بجميع الأعضاء المؤسسين و ناقش معهم الفكرة و نضجها جيدا و حدد معهم موعدا واحدا لعقد الجمعية العامة التأسيسية.
    * هيئ مكانا لعقد الجمعية العامة يمكن أن يكون (دار الثقافة ، دار الشباب ، بيت الشباب ، مقر جمعية أخرى .. أو أي مكان تراه مناسبا لاستضافة الأعضاء المؤسسين و يساعد على العمل بارتياح.)(إنتبه : هناك بعض القاعات تحتاج إلى ترخيص مسبق من الولاية - قم بطلب الترخيص قبل عقد اللقاء بمدة كافية - أسبوع مثلا-)
    * حضر جميع الوثائق الضرورية للإجتماع مثل دراسة القانون الأساسي المثرى بعدد كافي للأعضاء.
    * سير الجمعية العامة التأسيسية عن طريق الحوار الجماعي بالاستماع إلى كل الآراء دوًن ذلك في سجل خاص بالجمعية ، ركز أن ينصب النقاش حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال مثل مناقشة القانون الاساسي بكل جزئياته خاصة تحديد الأهداف و صياغتها بشكل جيد و مراعاة أن تكون مطابقة للقانون.
    قبل انصراف الجميع تأكد من :
    01 - المصادقة على القانون الأساسي للجمعية
    02 - التوقيع على القوائم التي تتطلب توقيع الأعضاء كالقائمة التأسيسية و قائمة الهيئة الإدارية .

    الوثائق اللازمة لانشاء جمعية محلية في الجزائر
    قم بتحضير الوثائق الضرورية للملف المطلوب قانونا بالولاية و المتمثل في الآتي :
    01- طلب تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية موجه إلي السيد والي الولاية
    02 - محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ( 04 نسخ أصلية )
    03 - قائمة الهيئة الإدارية المسيرة للجمعية ( 04 نسخ أصلية)
    04 – قائمة الهيئة التأسيسية المؤسسة للجمعية (04 نسخ أصلية )
    05 – وثيقة تثبت وجود مقر مستقل للجمعية.
    06 - القانون الأساسي للجمعية مصادق عليه بمصالح البلدية (04 نسخ أصلية )
    كل وثائق الجمعية المذكورة أعلاه تكون حاملة لتسمية الجمعية في الأعلى و مؤرخة و ممضية من طرف الرئيس و الكاتب العام للجمعية في الأسفل.
    * قم بإيداع الملف بمكتب الجمعيات بمديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية خلال مدة شهر واحد على الأكثر من تاريخ عقد الجمعية العامة التأسيسية.
    * أتمم الإجراءات الضرورية للتأسيس كإجراء التحقيق الإداري عند مصالح الأمن ( الشرطة و الدرك)
    * تابع الملف باستمرار حتى حصولك على الاعتماد
    * قم بإشهار الوصل المقدم لك من مصالح الولاية بإحدى الجرائد اليومية الوطنية و أحضر قصاصة الجريدة التي بهاالإشهار إلى مكتب الجمعيات
    * تستلم بعدها نسخة من ملف جمعيتك مصادق عليه من طرف مصالح الولاية.
     
    امنيات معجب بهذا.
    إلياس, ‏16 ديسمبر 2017 على 09:20
    #2
  3. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    25
    الإعجابات المتلقاة:
    26
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    شكرا لك
     
    امنيات, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:10
    #3
  4. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    25
    الإعجابات المتلقاة:
    26
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    كم اتمنى أن يكون إحدى أعضاء المنتدى له علاقة بموضوعي ليفيدني اكثر،والله هذا الأمر هو تحدي بالنسبة لي .صدقوني احباءي .اريد أن أثبت لكل هؤلاء الذين حطموني،وقهروني،لكل من أحببتهم من قلبي .فكان ردهم لي ألم ونكران،لكن من قتل كل شيء جميل في قلبي واستبدلوه بكل ماهو ليس من مبادءي ولا شخصيتي،ولا قناعتي.شكرا لكل إنسان لا يزال في قلبه إخلاص وشكرا لكل إنسان لا يزال قبله ينبض حبا صافيا.شكرا لأعضاء هذا المنتدى ااراءع
     
    امنيات, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:19
    #4
  5. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    2,324
    الإعجابات المتلقاة:
    9,368
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب الارض
    @امنيات
    ننصحك انضمي لجمعية و شوفي سير تاعها بنفسك كفاش و تعلمي منهم و في نفس الوقت حاولي تعرفي كفاش تفتح جمعية
     
    فيتامين سي, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:22
    #5

مشاركة هذه الصفحة