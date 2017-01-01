مسابقة أناقة حواء في منزلها لفصل الشتاء - 2018

السلام عليكم

مساء النور والسرور أسماء حبيتي ان شاء الله أمورك تمام

طلعت للجامعة من مدة و بيوم الأحد و أنا عادة نكون دايمن محبطة راسي هداك النهارتفرجت فناس كامل و أنا كل ما تجوز عليا

طفلة روجية نقول هادي أسماء بصح جاتني حشومة نسقسيها نتي عاشقة الجنة هه

مبروك الترشح للاشراف و لعقيبة للاشراف

مسابقة هايلة لكن للأسف راني خاملة في هادا القسم

لأاني نعنديش باش نصور راني نمشي بحطوبي

ديجا شحال من مرة نطبق حاجة نحب نشاركها معاكم منقدرش

ايدا جات ختي فهاد الفترة لعندنا نصور بتليفونها ونحط أناقتي ههه

موفقين ان شاء الله و في المتابعة ايدا كنت هنا ​