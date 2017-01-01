مسابقة أناقة حواء في منزلها لفصل الشتاء - 2018 -

الموضوع في 'ركن مسابقات وفعاليات عالم المرأة' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏16 ديسمبر 2017 على 20:49.

  1. عآشقة الجنـة

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    أهلا وسهلا بمحبات ورائدات منتدى عالم المرأة
    وبالأخص عاشقات الأناقة والأزياء


    نضرب لكن موعدا هذه السنة مع مسابقة لفصل الشتاء وهي

    أناقة حواء في المنزل في فصل الشتاء !

    فكرة المسابقة:

    أن تشاركنا العضوة بالملابس التي ترتديها في المنزل في فصل الشتاء

    لنتعرف على ذوقها أكثر في فصل الشتاء.

    المطلوب:

    -تصوير طقم واحد من الملابس الشتوية
    يااما يكون : بيجاما مثلا مع ملحقات اخرى خاصة بالشتاء :جوارب،قبعة.،بونتوف.الخ
    أو يكون قندورة او robe ايضا مع ملحقاتها

    -على المشتركة كتابة اسمها على الصور ورفعها بموقع رفع اللمة
    بالضغط هنا.

    -فتح موضوع وكتابة عنوان مشاركة في مسابقة ملابس البيت لفصل الشتاء

    -ان تكون الصور من 4 صور فأكثر

    تنطلق المسابقة من يوم 17 ديسمبر وتنتهي في 31 ديسمبر 2017

    اي استفسار تستطيعين وضعه هنا اختي.

    جوائز المسابقة :

    أوسمة.



    بالتوفيق ان شاء الله
     
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    عآشقة الجنـة, ‏16 ديسمبر 2017 على 20:49
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    عآشقة الجنـة, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:21
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة أسومتي على المسابقة الجميلة والمميزة
    بالاك بالاك نشارك (اذا شريت قش جديد ههههه)
    المشكلة كل عام نقول نشارك وماندير فيها والو هههه
    ان شاء الله تلقى المسابقة تفاعل من جميلات اللمة
    شكرا غاليتي على الاشارة وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
    تحياتي
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:28
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    و عليكم السلام مريومتي
    الله يسلمك حبيبتي جميلة جمال قلبك تؤبريني هههههه
    ان شاء الله تشاركي مام قش قديم نورمال الهدف من المسابقة نتعرفو على ذوق كل عضوة فقط
    راني نستنى في مشاركتك ولا نعطيك بالبشماق ههههه
    العفو حبيبتي نورتي و ان شاء الله تلقى تفاعل مليح
    شكرا على المرور ^^
     
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    عآشقة الجنـة, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:31
    #4
  5. حكاية قمر

    حكاية قمر :: عضو شرفي ::

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    سلام عليك أسوم الحلوة
    موفقات حبيباتي وفكرة شتوية دافئة جميلة
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:38
    #5
  6. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    و عليكم السلام حبيبتي بثينة هاذي غيبة
    منورة الموضوع رانا في انتظار مشاركتك ان وفقك الله
    امين يا رب
    شكرا على المرور ^^​
     
    عآشقة الجنـة, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:39
    #6
  7. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    مساء النور والسرور أسماء حبيتي ان شاء الله أمورك تمام
    طلعت للجامعة من مدة و بيوم الأحد و أنا عادة نكون دايمن محبطة راسي هداك النهارتفرجت فناس كامل و أنا كل ما تجوز عليا
    طفلة روجية نقول هادي أسماء بصح جاتني حشومة نسقسيها نتي عاشقة الجنة هه
    مبروك الترشح للاشراف و لعقيبة للاشراف
    مسابقة هايلة لكن للأسف راني خاملة في هادا القسم
    لأاني نعنديش باش نصور راني نمشي بحطوبي
    ديجا شحال من مرة نطبق حاجة نحب نشاركها معاكم منقدرش
    ايدا جات ختي فهاد الفترة لعندنا نصور بتليفونها ونحط أناقتي ههه
    موفقين ان شاء الله و في المتابعة ايدا كنت هنا
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    طموحة, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:40
    #7
  8. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    بالمناسبة الاشارات لا تصل لا أعلم ان كنت الوحيدة
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    طموحة, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:42
    #8
  9. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    و عليكم السلام حبيتي نعنوع
    منووورة الموضوع
    معليش كي يسهل ربي شاركينا رانا نستناو فيك
    نموتو على التقرعيج ههههه معنداك
    الله يبارك فيك حبيبتي العاقبة ليك و بقية الكلام نحكو فيه على الخاص ههههه
    شكرا على المرور ^^


    لا أعلم يا ختي نورمالمون يوصلو خاطرش حطيتهم جدد
     
    طموحة معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:45
    #9
  10. Mery Babaammi

    Mery Babaammi :: عضو مُشارك ::

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    غرداية
    سأشارك فكرة شابة
     
    Mery Babaammi, ‏16 ديسمبر 2017 على 21:55
    #10
  11. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    شكرا على اعادة المسابقة
    بحول الله نشارك
    و إن شاء الله نلقو تفاعل من قبل الآخوات
     
    آمِيْرَتُه, ‏16 ديسمبر 2017 على 22:02
    #11

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