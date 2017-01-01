100 سؤال و جواب

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏16 ديسمبر 2017 على 23:39.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    100 سؤال




    س1/ من هو زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

    ج1 / أبو العاص بن البيع ..



    س2/ من هو مؤلف كتاب " البداية والنهاية " ؟

    ج2/ ابن كثير ..



    س3 / من هي : صحابية قتلت سبعة من الروم في معركة اليرموك ؟

    ج3/ أم حكيم المخزومية ..



    س4/ مكث المسلمون في جزيرة صقلية أكثر من 250 عام من هو القائد الذي فتحها ؟

    ج4/ أسد بن الفرات ..


    س5/ من القائل " اطلبوا الموت توهب لكم الحياة " ؟


    ج5/ أبو بكر الصديق ..



    س6/ من القائل : " المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد الله معه ذلك التخشين" ؟

    ج6/ أحمد بن تيمية ..



    س7/ من أول من اهتم من العلماء بالأحاديث الصحيحة ؟

    ج7/ البخاري ..



    س8/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور ........ " ؟

    ج8/ بركة ..

    س9/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة ...... " ؟

    ج9/ البقرة ..



    س10/ حرب دارت رحاها قبل الإسلام في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة العرب بين قبيلتي بكر وتغلب ولم تضع أوزارها إلا بعد أربعين عاما من القتال ؟

    ج10/ البسوس ..



    س11/ هو البدء بغسل اليمين قبل اليسار من اليدين أو الرجلين ؟

    ج11/ التيامن ..



    س12/ يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد الحيعلتين : " الصلاة خير من النوم " ما اسم هذه الصفة ؟

    ج12/ تثويب ..



    س13/ في أي سورة جاء ذكر غزوة تبوك ؟

    ج13/ التوبة ..



    س14/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور ............ " ؟

    ج14/ التام يوم القيامة ..



    س15/ في الشرع : هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة؟

    ج15/ التعزير ..



    س16/ " الخنساء " شاعرة عربية مخضرمة فقدت أبنائها الأربعة في معركة القادسية واحتسبتهم شهداء عند الله فما هو اسمها ؟

    ج16/ تماضر بنت عمرو بن الحارث ..



    س17/ خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام وقد اختاره الرسول عندما جاء وفد بني تميم ليخاطبهم وقد شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا وما بعدها ؟

    ج17/ ثابت بن قيس ..



    س18/ صحابي جليل عندما أسلم فرض حصارا اقتصاديا على قريش ؟

    ج18/ ثمامة بن أثال ..



    س19/ ماذا تسمى المرأة التي تفقد ولدها ؟

    ج19/ ثكلى ..



    س20/ من الصحابة الذين يشبهون الرسول ؟

    ج20/ جعفر بن أبي طالب ..



    س21/ ما هو اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام ؟

    ج21/ الجودي ..



    س22/ من هو صاحب كتاب : " الدر المنشور في التفسير بالمأثور " ؟

    ج22/ جلال الدين السيوطي ..



    س23/ من هم أنصار عيسى بن مريم والمؤمنين برسالته ؟

    ج23/ الحواريون ..



    س24/ معركة وقعت بين المسلمين والروم وقد انتصر فيها القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي ؟

    ج24/ حطين ..



    س25/ أكمل : قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس : " إن فيك خصلتين يحبهما الله ........... " ؟

    ج25/ الحلم والأناة ..



    س26/ فيمن نزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء .... ) ؟

    ج26/ حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - ..



    س27/ بماذا لقب الشيخ أبو حامد الغزالي ؟

    ج27/ حجة الإسلام ..



    س28/ من هو الحاكم الذي أمر الحفاظ بعد آيات وكلمات وحروف القرآن الكريم ؟

    ج28/ الحجاج بن يوسف الثقفي ..



    س29/ ما هي السورة التي فيها سجدتين ؟

    ج29/ الحج ..



    س30/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا " ما المقصود برياض الجنة ؟

    ج30/ حِلَق الذِّكر ..

    س31/ من هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عرفت بالصوامة القوامة ؟

    ج31/ حفصة بنت عمر بن الخطاب ..



    س32/ ما اسم أشهر معركة مع المرتدين ؟

    ج32/ حديقة الموت ..



    س34/ من مؤلف كتاب " رجال حول الرسول " ؟

    ج34/ خالد محمد خالد ..



    س35/ من هو الصحابي الذي صلى أول ركعتين قبل الإعدام؟

    ج35/ خبيب بن عدي - رضي الله عنه - ..



    س36/ من هو النبي الذي قتل جالوت ؟

    ج36/ داوود - عليه السلام - ..



    س37/ يغفر للشهيد كل شيء إلا شيء واحد ما هو ؟

    ج37/ الدين ..



    س38/ ما هو المكان الذي كان يتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم مركزا سريا للدعوة الإسلامية في بدايتها ؟

    ج38/ دار الأرقم بن أبي الأرقم ..



    س39/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لغدوة في سبيل الله أو روحة .......... " ؟

    ج39/ خير من الدنيا وما فيها ..



    س40/ من هو الصحابي الذي يأتي جبريل عليه السلام في صورته وكان من أجمل الناس ؟

    ج40/ دحية الكلبي ..



    س41/ من الغزوات : كان الصحابة رصي الله عنهم يضعون في هذه الغزوة على أقدامهم رقع حتى تقيهم من الحرارة فما اسم هذه الغزوة ؟

    ج41/ ذات الرقاع ..



    س42/ من القائل : " أكرموا عزيز قوم قد ذل " ؟

    ج42/ الرسول صلى الله عليه وسلم ..



    س43/ من هو أول من يقرع باب الجنة ؟

    ج43/ الرسول صلى الله عليه وسلم ..



    س44/ من الذين جمعوا القرآن الكريم وهو من الأنصار من المدينة كان عمره عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة أسلم مع أهله ؟

    ج44/ زيد بن ثابت ..



    س45/ من هو زوج الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ؟

    ج45/ الزبير بن العوام ..



    س46/ بماذا كان يلقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟

    ج46/ زين العابدين ..



    س47/ من هي زوجة إبراهيم وأم إسحاق عليهما السلام ؟

    ج47/ سارة ..



    س48/ صحابي جليل لقب بـ " الباحث عن الحقيقة " فمن هو؟

    ج48/ سلمان الفارسي ..



    س49/ من هو النبي الذي بعث إلى مدين ؟

    ج49/ شعيب عليه السلام ..



    س50/ معركة حدثت بين المسلمين ( بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ) بسبب الفتنة عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ؟

    ج50/ صفين ..
     
    عماد خطاب, ‏16 ديسمبر 2017 على 23:39
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