100 سؤال و جواب

100 سؤال









س1/ من هو زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟



ج1 / أبو العاص بن البيع ..







س2/ من هو مؤلف كتاب " البداية والنهاية " ؟



ج2/ ابن كثير ..







س3 / من هي : صحابية قتلت سبعة من الروم في معركة اليرموك ؟



ج3/ أم حكيم المخزومية ..







س4/ مكث المسلمون في جزيرة صقلية أكثر من 250 عام من هو القائد الذي فتحها ؟



ج4/ أسد بن الفرات ..





س5/ من القائل " اطلبوا الموت توهب لكم الحياة " ؟





ج5/ أبو بكر الصديق ..







س6/ من القائل : " المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد الله معه ذلك التخشين" ؟



ج6/ أحمد بن تيمية ..







س7/ من أول من اهتم من العلماء بالأحاديث الصحيحة ؟



ج7/ البخاري ..







س8/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور ........ " ؟



ج8/ بركة ..



س9/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة ...... " ؟



ج9/ البقرة ..







س10/ حرب دارت رحاها قبل الإسلام في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة العرب بين قبيلتي بكر وتغلب ولم تضع أوزارها إلا بعد أربعين عاما من القتال ؟



ج10/ البسوس ..







س11/ هو البدء بغسل اليمين قبل اليسار من اليدين أو الرجلين ؟



ج11/ التيامن ..







س12/ يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد الحيعلتين : " الصلاة خير من النوم " ما اسم هذه الصفة ؟



ج12/ تثويب ..







س13/ في أي سورة جاء ذكر غزوة تبوك ؟



ج13/ التوبة ..







س14/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور ............ " ؟



ج14/ التام يوم القيامة ..







س15/ في الشرع : هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة؟



ج15/ التعزير ..







س16/ " الخنساء " شاعرة عربية مخضرمة فقدت أبنائها الأربعة في معركة القادسية واحتسبتهم شهداء عند الله فما هو اسمها ؟



ج16/ تماضر بنت عمرو بن الحارث ..







س17/ خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام وقد اختاره الرسول عندما جاء وفد بني تميم ليخاطبهم وقد شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا وما بعدها ؟



ج17/ ثابت بن قيس ..







س18/ صحابي جليل عندما أسلم فرض حصارا اقتصاديا على قريش ؟



ج18/ ثمامة بن أثال ..







س19/ ماذا تسمى المرأة التي تفقد ولدها ؟



ج19/ ثكلى ..







س20/ من الصحابة الذين يشبهون الرسول ؟



ج20/ جعفر بن أبي طالب ..







س21/ ما هو اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام ؟



ج21/ الجودي ..







س22/ من هو صاحب كتاب : " الدر المنشور في التفسير بالمأثور " ؟



ج22/ جلال الدين السيوطي ..







س23/ من هم أنصار عيسى بن مريم والمؤمنين برسالته ؟



ج23/ الحواريون ..







س24/ معركة وقعت بين المسلمين والروم وقد انتصر فيها القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي ؟



ج24/ حطين ..







س25/ أكمل : قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس : " إن فيك خصلتين يحبهما الله ........... " ؟



ج25/ الحلم والأناة ..







س26/ فيمن نزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء .... ) ؟



ج26/ حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - ..







س27/ بماذا لقب الشيخ أبو حامد الغزالي ؟



ج27/ حجة الإسلام ..







س28/ من هو الحاكم الذي أمر الحفاظ بعد آيات وكلمات وحروف القرآن الكريم ؟



ج28/ الحجاج بن يوسف الثقفي ..







س29/ ما هي السورة التي فيها سجدتين ؟



ج29/ الحج ..







س30/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا " ما المقصود برياض الجنة ؟



ج30/ حِلَق الذِّكر ..



س31/ من هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عرفت بالصوامة القوامة ؟



ج31/ حفصة بنت عمر بن الخطاب ..







س32/ ما اسم أشهر معركة مع المرتدين ؟



ج32/ حديقة الموت ..







س34/ من مؤلف كتاب " رجال حول الرسول " ؟



ج34/ خالد محمد خالد ..







س35/ من هو الصحابي الذي صلى أول ركعتين قبل الإعدام؟



ج35/ خبيب بن عدي - رضي الله عنه - ..







س36/ من هو النبي الذي قتل جالوت ؟



ج36/ داوود - عليه السلام - ..







س37/ يغفر للشهيد كل شيء إلا شيء واحد ما هو ؟



ج37/ الدين ..







س38/ ما هو المكان الذي كان يتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم مركزا سريا للدعوة الإسلامية في بدايتها ؟



ج38/ دار الأرقم بن أبي الأرقم ..







س39/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لغدوة في سبيل الله أو روحة .......... " ؟



ج39/ خير من الدنيا وما فيها ..







س40/ من هو الصحابي الذي يأتي جبريل عليه السلام في صورته وكان من أجمل الناس ؟



ج40/ دحية الكلبي ..







س41/ من الغزوات : كان الصحابة رصي الله عنهم يضعون في هذه الغزوة على أقدامهم رقع حتى تقيهم من الحرارة فما اسم هذه الغزوة ؟



ج41/ ذات الرقاع ..







س42/ من القائل : " أكرموا عزيز قوم قد ذل " ؟



ج42/ الرسول صلى الله عليه وسلم ..







س43/ من هو أول من يقرع باب الجنة ؟



ج43/ الرسول صلى الله عليه وسلم ..







س44/ من الذين جمعوا القرآن الكريم وهو من الأنصار من المدينة كان عمره عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة أسلم مع أهله ؟



ج44/ زيد بن ثابت ..







س45/ من هو زوج الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ؟



ج45/ الزبير بن العوام ..







س46/ بماذا كان يلقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟



ج46/ زين العابدين ..







س47/ من هي زوجة إبراهيم وأم إسحاق عليهما السلام ؟



ج47/ سارة ..







س48/ صحابي جليل لقب بـ " الباحث عن الحقيقة " فمن هو؟



ج48/ سلمان الفارسي ..







س49/ من هو النبي الذي بعث إلى مدين ؟



ج49/ شعيب عليه السلام ..







س50/ معركة حدثت بين المسلمين ( بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ) بسبب الفتنة عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ؟



ج50/ صفين ..