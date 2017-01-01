100 سؤال و جواب

100 سؤال س1/ من هو زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ج1 / أبو العاص بن البيع .. س2/ من هو مؤلف كتاب " البداية والنهاية " ؟ ج2/ ابن كثير .. س3 / من هي : صحابية قتلت سبعة من الروم في معركة اليرموك ؟ ج3/ أم حكيم المخزومية .. س4/ مكث المسلمون في جزيرة صقلية أكثر من 250 عام من هو القائد الذي فتحها ؟ ج4/ أسد بن الفرات .. س5/ من القائل " اطلبوا الموت توهب لكم الحياة " ؟ ج5/ أبو بكر الصديق .. س6/ من القائل : " المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد الله معه ذلك التخشين" ؟ ج6/ أحمد بن تيمية .. س7/ من أول من اهتم من العلماء بالأحاديث الصحيحة ؟ ج7/ البخاري .. س8/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور ........ " ؟ ج8/ بركة .. س9/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة ...... " ؟ ج9/ البقرة .. س10/ حرب دارت رحاها قبل الإسلام في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة العرب بين قبيلتي بكر وتغلب ولم تضع أوزارها إلا بعد أربعين عاما من القتال ؟ ج10/ البسوس .. س11/ هو البدء بغسل اليمين قبل اليسار من اليدين أو الرجلين ؟ ج11/ التيامن .. س12/ يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد الحيعلتين : " الصلاة خير من النوم " ما اسم هذه الصفة ؟ ج12/ تثويب .. س13/ في أي سورة جاء ذكر غزوة تبوك ؟ ج13/ التوبة .. س14/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور ............ " ؟ ج14/ التام يوم القيامة .. س15/ في الشرع : هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة؟ ج15/ التعزير .. س16/ " الخنساء " شاعرة عربية مخضرمة فقدت أبنائها الأربعة في معركة القادسية واحتسبتهم شهداء عند الله فما هو اسمها ؟ ج16/ تماضر بنت عمرو بن الحارث .. س17/ خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام وقد اختاره الرسول عندما جاء وفد بني تميم ليخاطبهم وقد شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا وما بعدها ؟ ج17/ ثابت بن قيس .. س18/ صحابي جليل عندما أسلم فرض حصارا اقتصاديا على قريش ؟ ج18/ ثمامة بن أثال .. س19/ ماذا تسمى المرأة التي تفقد ولدها ؟ ج19/ ثكلى .. س20/ من الصحابة الذين يشبهون الرسول ؟ ج20/ جعفر بن أبي طالب .. س21/ ما هو اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام ؟ ج21/ الجودي .. س22/ من هو صاحب كتاب : " الدر المنشور في التفسير بالمأثور " ؟ ج22/ جلال الدين السيوطي .. س23/ من هم أنصار عيسى بن مريم والمؤمنين برسالته ؟ ج23/ الحواريون .. س24/ معركة وقعت بين المسلمين والروم وقد انتصر فيها القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي ؟ ج24/ حطين .. س25/ أكمل : قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس : " إن فيك خصلتين يحبهما الله ........... " ؟ ج25/ الحلم والأناة .. س26/ فيمن نزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء .... ) ؟ ج26/ حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - .. س27/ بماذا لقب الشيخ أبو حامد الغزالي ؟ ج27/ حجة الإسلام .. س28/ من هو الحاكم الذي أمر الحفاظ بعد آيات وكلمات وحروف القرآن الكريم ؟ ج28/ الحجاج بن يوسف الثقفي .. س29/ ما هي السورة التي فيها سجدتين ؟ ج29/ الحج .. س30/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا " ما المقصود برياض الجنة ؟ ج30/ حِلَق الذِّكر .. س31/ من هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عرفت بالصوامة القوامة ؟ ج31/ حفصة بنت عمر بن الخطاب .. س32/ ما اسم أشهر معركة مع المرتدين ؟ ج32/ حديقة الموت .. س34/ من مؤلف كتاب " رجال حول الرسول " ؟ ج34/ خالد محمد خالد .. س35/ من هو الصحابي الذي صلى أول ركعتين قبل الإعدام؟ ج35/ خبيب بن عدي - رضي الله عنه - .. س36/ من هو النبي الذي قتل جالوت ؟ ج36/ داوود - عليه السلام - .. س37/ يغفر للشهيد كل شيء إلا شيء واحد ما هو ؟ ج37/ الدين .. س38/ ما هو المكان الذي كان يتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم مركزا سريا للدعوة الإسلامية في بدايتها ؟ ج38/ دار الأرقم بن أبي الأرقم .. س39/ أكمل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لغدوة في سبيل الله أو روحة .......... " ؟ ج39/ خير من الدنيا وما فيها .. س40/ من هو الصحابي الذي يأتي جبريل عليه السلام في صورته وكان من أجمل الناس ؟ ج40/ دحية الكلبي .. س41/ من الغزوات : كان الصحابة رصي الله عنهم يضعون في هذه الغزوة على أقدامهم رقع حتى تقيهم من الحرارة فما اسم هذه الغزوة ؟ ج41/ ذات الرقاع .. س42/ من القائل : " أكرموا عزيز قوم قد ذل " ؟ ج42/ الرسول صلى الله عليه وسلم .. س43/ من هو أول من يقرع باب الجنة ؟ ج43/ الرسول صلى الله عليه وسلم .. س44/ من الذين جمعوا القرآن الكريم وهو من الأنصار من المدينة كان عمره عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة أسلم مع أهله ؟ ج44/ زيد بن ثابت .. س45/ من هو زوج الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ؟ ج45/ الزبير بن العوام .. س46/ بماذا كان يلقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟ ج46/ زين العابدين .. س47/ من هي زوجة إبراهيم وأم إسحاق عليهما السلام ؟ ج47/ سارة .. س48/ صحابي جليل لقب بـ " الباحث عن الحقيقة " فمن هو؟ ج48/ سلمان الفارسي .. س49/ من هو النبي الذي بعث إلى مدين ؟ ج49/ شعيب عليه السلام .. س50/ معركة حدثت بين المسلمين ( بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ) بسبب الفتنة عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ؟ ج50/ صفين ..