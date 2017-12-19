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لا حياء في الدين

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة إلياس, ‏19 ديسمبر 2017 على 07:33.

  1. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    ◤ لا حياء في الدين

    ◤ يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: (لا حياء في الدين)فهل يجوز قول ذلك

    الجواب:
    قال الشيخ ابن باز - رحمه الله-:​


    هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة، مثلما قالت المرآة للنبي -صلى
    الله عليه وسلم-:
    (إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟)​


    فمعنى: لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، الحياء لا يمنع، أما إن كان المراد لا حياء في الدين بالكلية لا، مو صحيح، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحياء من الإيمان)
    فالحياء الذي يردعه عن المعاصي من الإيمان: (الحياء من الإيمان)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، لكن إذا كان المراد لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع من التعلم والسؤال فهذا صحيح، الحياء لا يمنع من سؤالك عن دينك والتفقه في الدين،​


    فالحياء حياءان : حياء يمنع من التفقه في الدين هذا ممنوع ليس بحياء، والحياء الثاني يمنعك من سيء الأخلاق من المعاصي هذا حياء مطلوب جاء به الدين كما في الحديث الصحيح: (الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) فالحياء الذي يمنع من الشر شعبة من الإيمان، فإن الحياء خلق عظيم كريم يمنع من أعمال الشر ويحمل على الأفعال الطيبة.
     
    إلياس, ‏19 ديسمبر 2017 على 07:33
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا ...
     
    إلياس معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏19 ديسمبر 2017 على 13:39
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    ‏24 ديسمبر 2011
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    إلياس, ‏19 ديسمبر 2017 على 16:52
    #3

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