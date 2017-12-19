ب سم الله الرحمن الرحيم



◤ لا حياء في الدين



◤ يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: (لا حياء في الدين)فهل يجوز قول ذلك



الجواب: ​

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله-:​



هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة، مثلما قالت المرآة للنبي -صلى ​

الله عليه وسلم-:

(إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟)​



فمعنى: لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، الحياء لا يمنع، أما إن كان المراد لا حياء في الدين بالكلية لا، مو صحيح، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحياء من الإيمان) ​

فالحياء الذي يردعه عن المعاصي من الإيمان: (الحياء من الإيمان)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، لكن إذا كان المراد لا حياء في الدين، يعني لا حياء يمنع من التعلم والسؤال فهذا صحيح، الحياء لا يمنع من سؤالك عن دينك والتفقه في الدين،​