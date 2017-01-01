البرد والحب



البرد جاء ... وحبيبي من بلد الشتاء

هذا يعني أنه أرسل رسالة هوجاء

وعلي أنا فقط أن أتعلم الهجاء

لماذا لا يستحق الحب الإنحناء

لماذا لا نرفعه عاليا في السماء

لكي يستحق العناء

ويستحق أن يكون من أجله الفناء

الحب راية نقية بيضاء

لا تستحق أن تدنس بالدنايا والأخطاء

الحب ورود حمراء

لا تقطف إلا لمن حارب الشتاء

الحب مرض الأقوياء إن أصبت به لا

تتوقع أبدا الشفاء...



البرد آلة الحب العمياء التي تضل تبحث عن غطاء

فلا تجده إلا بين أحضان الأحباء