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البرد ....والحب

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة حلم كبير, ‏19 ديسمبر 2017 على 10:27.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    كتبتها أيام الجامعة :)
    في 2008
    اتمنى ان تعجبكم ...

    البرد والحب

    البرد جاء ... وحبيبي من بلد الشتاء
    هذا يعني أنه أرسل رسالة هوجاء
    وعلي أنا فقط أن أتعلم الهجاء
    لماذا لا يستحق الحب الإنحناء
    لماذا لا نرفعه عاليا في السماء
    لكي يستحق العناء
    ويستحق أن يكون من أجله الفناء
    الحب راية نقية بيضاء
    لا تستحق أن تدنس بالدنايا والأخطاء
    الحب ورود حمراء
    لا تقطف إلا لمن حارب الشتاء
    الحب مرض الأقوياء إن أصبت به لا
    تتوقع أبدا الشفاء...

    البرد آلة الحب العمياء التي تضل تبحث عن غطاء
    فلا تجده إلا بين أحضان الأحباء


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    حلم كبير
    2008
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏19 ديسمبر 2017 على 10:27
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
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    2,892
    الإعجابات المتلقاة:
    10,941
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    711
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    فرنسا الجزائر وطني
    أين انتم معشر المشرفين :)
     
    حلم كبير, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:13
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    جميل هو التعبير عن الحب

    بارك الله فيك اخي
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2017 على 20:07
    #3

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