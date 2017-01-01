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في المواجهة ......مصارعة بين الأعضاء

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏19 ديسمبر 2017 على 17:10.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم جميعا
    رواد قسم المجتمع العام
    أفكار كثيرة تملكها سيدات المنتدى من نقاش وحوار ومواضيع وردود
    ولا يخفى علينا إخوتنا الأعضاء من رجال المنتدى وما لهم من مشاركات وكثيرا ما يحاولون إحباطنا بكل ما أوتو من قوة
    فنيانات......
    خائنات ......
    كذابات .......
    ماديات ........
    ساذجات ......
    خلو كاسيات ومميلات وختها وبنت عمها ........
    بحق وبغير وجه حق

    كل رد نلقاو قصف ثلاثي ورباعي
    ولكننا دائما بالمرصاء
    والصراع متواصل
    اليوم فكرت أن يكون الأمر بيننا على حلبة المصارعة
    لماوي ضد لماوية يختارها
    ولماوية ضد لماوي تختاره

    طريقة التصارع


    يدخل عضو أو عضوة تختار عضو ...
    تناقشه في فكرة
    تطرح عليه سؤال محرج
    تحاول إضعافه بالحجة
    والأكيد له حق الرد
    على العضوين جمع أكبر عدد من المؤيدين لهم لكن ليس كل من يؤيد يعطي رأيأنا اؤيد وإنتهى يظهر سبب تأييده لفكرة ذاك العضو أو العضوة
    كالعادة لابد أن أعطي مثال

    مثلا أنا أدخل أختار عضو أحاربهوبكل ما أريد لديه حق الرد
    يدخل أعضاء يساندونني قد يساندني عضو ولو الموضوع ضد الرجال وقد تساند عضوة عضو وهنا نرى المؤيدين والرافضين ونرى الصراع بالحجة والدليل
    تصارعو هيا
    حجتكم .....لنرضى ونقتنع

    الموضوع لكم


     
    hakim story, ميسم منصور, Malika Tlm و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏19 ديسمبر 2017 على 17:10
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    :devilish: راني نخمم شكون نصارعه هههههه درك نلقاه ونولي
     
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    بشرى ملاك, ‏19 ديسمبر 2017 على 17:25
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    اللمة
    سلام بشرى
    خممي فشكون وفالموضوع اللي راحا تصارعيه عليه لازم تكون عندك حجة وأدلة موفقة ونشوفو شكون يغلب
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏19 ديسمبر 2017 على 17:33
    #3

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