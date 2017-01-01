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شعر اهديه للمة

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:23.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو منتسِب ::

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    لمتي هواها في لساني ودمي ................................................................. يمجدها قلبي ويدعو لها فمي
    ولا خير في من لا يحب لمتـــــــه................................................................... ولا في حليف الحب ان يتيم
    الم تر الطير ان اجتمعت عائلته ...........…………………………….………… فكان مع لمتـــــــه يترنـــــــــــم
    إبداع اثنتا عشــــــــــر عـــــــــــام ...…………………………………………… عقبال مئة سنـــــــة من التقدم
    وستبقـــــــى لمتنا شعارنــــــــــــا ……………………………………………… شعار احتـــــــــرام و تقديـــــر
    بقلم : - رؤوف المستقبل ب -
    بتصـــــــــــــــــــرف
     
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    رؤوف المستقبل ب, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:23
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك اخي الكريم على الشعر الجميل
    الذي ان دل يدل على حبك الكبير للمة
    ما شاء الله
    كل عام واللمة بالف خير
    اشجعك     (y)
     
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    حلم كبير, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:26
    #2
  3. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو منتسِب ::

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    شكراااااا الله يحفظ اللمة وعيد سعيد لكل اهلها
     
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    رؤوف المستقبل ب, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:35
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    جميييل حقا ما كتبت
    بارك الله فيك اخي رؤوف
     
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    صمت المشاعر, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:38
    #4
  5. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو منتسِب ::

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    وفيكي بارك اختي الله يخليلنا هــ اللمة الحلوة
     
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    رؤوف المستقبل ب, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:45
    #5

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