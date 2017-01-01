شعر اهديه للمة

لمتي هواها في لساني ودمي ................................................................. يمجدها قلبي ويدعو لها فمي ولا خير في من لا يحب لمتـــــــه................................................................... ولا في حليف الحب ان يتيم الم تر الطير ان اجتمعت عائلته ...........…………………………….………… فكان مع لمتـــــــه يترنـــــــــــم إبداع اثنتا عشــــــــــر عـــــــــــام ...…………………………………………… عقبال مئة سنـــــــة من التقدم وستبقـــــــى لمتنا شعارنــــــــــــا ……………………………………………… شعار احتـــــــــرام و تقديـــــر بقلم : - رؤوف المستقبل ب - بتصـــــــــــــــــــرف