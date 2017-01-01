شعر عن البراءة

وحوش على هيئة بشر

لاشيء يؤلم اكثر من ذلك



الله سبحانه وتعالى يمهل لايهمل

تلك الاطفال البريئة هي الان ملائكة من نور



بارك الله فيك اخي رؤوف

شكرا لهذا



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