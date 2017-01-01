  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة
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شعر عن البراءة

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏20 ديسمبر 2017 على 15:40.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو منتسِب ::

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    بلاد المليون ونصف مليون ش
    البراءة تغتال في صمت ….…………………………………… وتغتصب في سكون
    أطفال ضحية المجتمع القاسي ………………………………… اصبحنا في عصر الهمج
    اصبحنا في عصر يأكل الانسان أخاه الانسان …………………اصبحنا نرمي الاطفال في جوف الأكفان
    عذبوا قتلوا لم يرحموهم في قتلهم ………………:………… اجل لم يحسوا بهم
    لماذا ؟ كيف ؟ ومتى ؟ تركوا في عقولنا اسئلة وعلامات استفهام ……:…………:… فما الجواب ؟؟؟
    سندس وسام وشيماء ذهب …………………………دون ان يودعوا ساحة لعبهم وسماء براءتهم
    انهم اطفال من الجزائر …………………………؛ من وطن واحد وربنا واحد لكن قتلهم ليس بواحد
    بقلم - رؤوف المستقبل ب - بتصـــــــــــــــــــرف
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏20 ديسمبر 2017 على 20:13
    (الصياد) معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏20 ديسمبر 2017 على 15:40
    #1
  2. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    وحوش على هيئة بشر
    لاشيء يؤلم اكثر من ذلك

    الله سبحانه وتعالى يمهل لايهمل
    تلك الاطفال البريئة هي الان ملائكة من نور

    بارك الله فيك اخي رؤوف
    شكرا لهذا

    **
     
    (الصياد), ‏20 ديسمبر 2017 على 22:33
    #2

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