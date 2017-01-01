شعر عن البراءة

البراءة تغتال في صمت ….…………………………………… وتغتصب في سكون أطفال ضحية المجتمع القاسي ………………………………… اصبحنا في عصر الهمج اصبحنا في عصر يأكل الانسان أخاه الانسان …………………اصبحنا نرمي الاطفال في جوف الأكفان عذبوا قتلوا لم يرحموهم في قتلهم ………………:………… اجل لم يحسوا بهم لماذا ؟ كيف ؟ ومتى ؟ تركوا في عقولنا اسئلة وعلامات استفهام ……:…………:… فما الجواب ؟؟؟ سندس وسام وشيماء ذهب …………………………دون ان يودعوا ساحة لعبهم وسماء براءتهم انهم اطفال من الجزائر …………………………؛ من وطن واحد وربنا واحد لكن قتلهم ليس بواحد بقلم - رؤوف المستقبل ب - بتصـــــــــــــــــــرف