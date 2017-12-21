من مطبخي غراتان البطاطا

قطر الندىdz
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الغراتان مكاش بيت جزائري ميدروش ساهل وبسيط
نحتاج بطاطا مقشرة ومقاطعة دوائر رقيقة نستفها في الصنية ونرشوها يشوية ملح في إناء اخر نديرو 2 حبات بيض نخلطوهم مع 2كسان حليب او كريم فرش شوية معدنوش وملح وفلفل اسود نفرغو الخليط فوق البطاطا ونزيدو فوقها قطع زبدة نغطوها بورق الفرن وفوقو الاليمنيوم وندخلوها للفرن وبعد مطيب نضيفولها الفرماج راپي من الفوق ونخلوه يذوب عليها وتتقدم مع سلطة والميوناز ومننسوش الهريسة:Love::Love::Love:
هذا الغراتان مكاش بيت جزائري ميدروش ساهل وبسيط
نحتاج بطاطا مقشرة ومقاطعة دوائر رقيقة نستفها في الصنية ونرشوها يشوية ملح في إناء اخر نديرو 2 حبات بيض نخلطوهم مع 2كسان حليب او كريم فرش شوية معدنوش وملح وفلفل اسود نفرغو الخليط فوق البطاطا ونزيدو فوقها قطع زبدة نغطوها بورق الفرن وفوقو الاليمنيوم وندخلوها للفرن وبعد مطيب نضيفولها الفرماج راپي من الفوق ونخلوه يذوب عليها وتتقدم مع سلطة والميوناز ومننسوش الهريسة:Love::Love::Love: