من مطبخي غراتان البطاطا

قطر الندىdz

قطر الندىdz

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الغراتان مكاش بيت جزائري ميدروش ساهل وبسيط
:):):)
نحتاج بطاطا مقشرة ومقاطعة دوائر رقيقة نستفها في الصنية ونرشوها يشوية ملح 2017-12-20-11-57-48.jpg في إناء اخر نديرو 2 حبات بيض نخلطوهم مع 2كسان حليب او كريم فرش شوية معدنوش وملح وفلفل اسود 2017-12-20-12-00-10.jpg نفرغو الخليط فوق البطاطا ونزيدو فوقها قطع زبدة 2017-12-20-11-58-34.jpg نغطوها بورق الفرن وفوقو الاليمنيوم وندخلوها للفرن وبعد مطيب نضيفولها الفرماج راپي من الفوق ونخلوه يذوب عليها 2017-12-20-11-56-25.jpg وتتقدم مع سلطة والميوناز ومننسوش الهريسة:Love::Love::Love:​
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
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#4
انا نديرها بصح بلا بيض
البيض يطيب قبل لبطاطا نورمالمو
انت راكي مجربتها كفاش يطيبو مع بعض كيف كيف
افيدينا
راه يشهي يعطيك الصحة
 
قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#6
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1 نوفمبر 2017
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العمر
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المانيا
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أنثى
#6
يسلمك اختي ام منير خسارة مصورتهاش كي قدمتها
حنا من زمان يمة ديرهانا بالبيض جي ناشفة شوية والبيض مع الحليب كي يطيب يصبح قطع قطع بين البطاطا ويخليها تتحمر من الفوق
وان شاء الله نكون فدتك
 
قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#11
إنضم
1 نوفمبر 2017
المشاركات
735
الإعجابات
1,378
النقاط
51
العمر
32
الإقامة
المانيا
الجنس
أنثى
#11
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