تطبيقي لكريات اللحم لأم وليد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته كي راكم الشيرات إن شاء الله تكونو بخير عطلة سعيدة و أخيرا تنفسنا الصعداء خخخ من مدة جربت كريات اللحم لأم وليد و عجبهم بزاف أنا جربتهم مع طاجين الزيتون هي دارتهم مع مرقة موالفة نديرو بطريقة مغايرة بصح طريقتها أحسن المهم نغلو الزيتون في الماء و نضيفوله ملعقة سكر منبعد نجيبو اللحم نحوله العظم و نغلوه في الماء و نضيفله الحررو و لهو فلفل أسود و منبعد كي يطيب نرحوه و نبقو نديروله دوائر و داخل نعمروه بالفرماج و باه ميلصقش استعملو في يديكم الزيت كيما راه في الصورة و نحطوه في كسكاس يفور كيما نديرو كسكسي و نخلوه باه يحكم روحه و كي يحكم روحه نقلوه تبغو ترمدوه في البيض و منبعد في الخبز مرحي تبغو تقلوه مباشرة و منبعد نوجدو المرقة نتاع الزيتون نقلو البطل في نار هادية مع شوية زيت و منبعد نمرقو بالماء و نضيفو التوابل " كل واحدة واش دير ' و نزيدو رند و نجمة و نخلوها تتمرق غاية و منبعد نضيفو الزيتون ليها حتى يطيب مليح و منبعد كي يطيب نحدو كوريات اللحم في صحن و نحطو فوقها الزيتون كيما في الصورة انا زدت معاه شومبينيو غير جربوه ذوق نتاعه بزاف شباب إن شاء الله نكون وفقت في الشرح وراهي حاطته في قناتها