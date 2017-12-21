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تطبيقي لكريات اللحم لأم وليد

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة آمِيْرَتُه, ‏21 ديسمبر 2017.

  1. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
    [​IMG]

    كي راكم الشيرات إن شاء الله تكونو بخير
    عطلة سعيدة و أخيرا تنفسنا الصعداء خخخ
    من مدة جربت كريات اللحم لأم وليد و عجبهم بزاف
    أنا جربتهم مع طاجين الزيتون هي دارتهم مع مرقة موالفة نديرو بطريقة مغايرة بصح طريقتها أحسن
    المهم نغلو الزيتون في الماء و نضيفوله ملعقة سكر
    منبعد نجيبو اللحم نحوله العظم و نغلوه في الماء و نضيفله الحررو و لهو فلفل أسود و منبعد كي يطيب
    نرحوه و نبقو نديروله دوائر و داخل نعمروه بالفرماج و باه ميلصقش استعملو في يديكم الزيت كيما راه في الصورة
    [​IMG]

    و نحطوه في كسكاس يفور كيما نديرو كسكسي و نخلوه باه يحكم روحه و كي يحكم روحه نقلوه تبغو ترمدوه في البيض و منبعد في الخبز مرحي تبغو تقلوه مباشرة
    و منبعد نوجدو المرقة نتاع الزيتون نقلو البطل في نار هادية مع شوية زيت و منبعد نمرقو بالماء و نضيفو التوابل "     كل واحدة واش دير ' و نزيدو رند و نجمة و نخلوها تتمرق غاية و منبعد نضيفو الزيتون ليها حتى يطيب مليح
    و منبعد كي يطيب نحدو كوريات اللحم في صحن و نحطو فوقها الزيتون كيما في الصورة
    [​IMG]
    انا زدت معاه شومبينيو
    غير جربوه ذوق نتاعه بزاف شباب
    إن شاء الله نكون وفقت في الشرح وراهي حاطته في قناتها

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏22 ديسمبر 2017 على 13:29
    زهرة البليدة, عآشقة الجنـة, قطر الندىdz و 3 آخرون معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏21 ديسمبر 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    عطلة سعيدة ههه ان شاءلله تريحي فيها

    يعطيك الصحة خرجولك الكريات يشهيو
    :Love::Love::Love::Love::Love::Love:
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏22 ديسمبر 2017 على 13:29
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام
    يعطيك الصحة يشهو(y)(y)(y)
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:52
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    .
    السلام عليكم
    مممممم شهيتيني امونة
    يعطيك الصحة و شكرا على الطريقة و الشرح
    بصحتكم
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏28 ديسمبر 2017 على 14:23
    #4
  5. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    راني نشوف مش من عوايدك تحطيه لهيه وهنا تنسييه
    هههههههههههههههه
    يعطيك الصحة
    يشهي ,جوعتيني
    بصحتكم
    بون فاكونص مالقري هايخلاص هههههه

    :kiss::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏28 ديسمبر 2017 على 15:26
    #5
  6. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    يسلمك شوشو و أخيرا ههه
    ربي يحفظك و شكرا على المرور
     
    آمِيْرَتُه, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:09
    #6
  7. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    تعيشي آختي مشكورة على المرور
     
    آمِيْرَتُه, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:09
    #7
  8. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
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    العفو حبيبتي
    يسلمك كاش نهار جربيها
     
    آمِيْرَتُه, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:10
    #8
  9. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
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    الوقت مراهش كاين لا هنا و لا لهيه
    راني نغتنم فالفاكونص و ننشط شوية
    انت تاني عطلة سعيدة و ربي يوفقك
     
    آمِيْرَتُه, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:10
    #9

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