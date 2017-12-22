ملخصات في مادة العلوم للفصل الاول

السلام عليكم مساء الخير يا اصدقاء نظرا لنهاية الفصل الاول لابد من تنظيم الوقت و تكثيف المراجعة فقط تبقى القليل فقط من الوقت الذي يمر بسرعة رهييبة لا اقول هذا لزرع الخوف في قلوبكم و انما للتحفيز اكثر و اكثر للدراسة و تحقيق التفوق باذن الله لذا قررت وضع بعض الملخصات و الاسئلة فيما يخص مادة العلوم اريد الاشارة للاستاذ القيم احمد بو الريش الذي بصراحة افادني كثيييرا في مادة العلوم واستطعت التفوق في هذه المادة التي تتطلب الدقة لذا انصحكم بحل سلاسل التمارين الخاصة به و اتباع طريقته في الحل و التحليل و التفسير فهذا اهم شئ في مادة العلوم لديه هذا الاستاذ صفحة في الفيسبوك انضموا اليها ربى تفيدكم ايضا هذه ملخصات مقتبسة من مختلف المدونات اتمنى لكم التوفيق