ملخصات في مادة العلوم للفصل الاول



السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

بّا كِ الُلُُه فَيَكِ اٌختْيَ ْعلُى تْقًدِيَمٌكِ ُُهذَه الدروس

لُلُتْلُامٌيَدِ وَ رَحُ يَكِوَنَ مٌنَبّْع لُلُاسِتْفَادِةِ

جْزُاكِيَ الُلُُه كِلُ ٌخيَرَ ​