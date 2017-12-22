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ملخصات في مادة العلوم للفصل الاول

الموضوع في 'بكالوريا 2017 للشعب العلمية، الرياضية والتقنية' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏22 ديسمبر 2017.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    مساء الخير يا اصدقاء نظرا لنهاية الفصل الاول لابد من تنظيم الوقت و تكثيف المراجعة فقط تبقى القليل فقط من الوقت الذي يمر بسرعة رهييبة لا اقول هذا لزرع الخوف في قلوبكم و انما للتحفيز اكثر و اكثر للدراسة و تحقيق التفوق باذن الله لذا قررت وضع بعض الملخصات و الاسئلة فيما يخص مادة العلوم
    اريد الاشارة للاستاذ القيم احمد بو الريش الذي بصراحة افادني كثيييرا في مادة العلوم واستطعت التفوق في هذه المادة التي تتطلب الدقة لذا انصحكم بحل سلاسل التمارين الخاصة به و اتباع طريقته في الحل و التحليل و التفسير فهذا اهم شئ في مادة العلوم لديه هذا الاستاذ صفحة في الفيسبوك انضموا اليها ربى تفيدكم ايضا

    هذه ملخصات مقتبسة من مختلف المدونات
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    اتمنى لكم التوفيق
     
    yaso ياسمين و ميسم منصور معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏22 ديسمبر 2017
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    yaso ياسمين معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏22 ديسمبر 2017
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
    بّا كِ الُلُُه فَيَكِ اٌختْيَ ْعلُى تْقًدِيَمٌكِ ُُهذَه الدروس
    لُلُتْلُامٌيَدِ وَ رَحُ يَكِوَنَ مٌنَبّْع لُلُاسِتْفَادِةِ
    جْزُاكِيَ الُلُُه كِلُ ٌخيَرَ
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏2 جانفي 2018 على 15:29
    #3
  4. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام
    شكرا لمرورك و ردك العطر
    ان شاء الله ربي يوفقهم جميعا
     
    Ryry_Ndj, ‏2 جانفي 2018 على 17:27
    #4

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