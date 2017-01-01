اشكون يحتفل برأس العام

السلام عليكم اهل اللمة واش احو الكم ان شاء الله بخير ،انا اليوم قضيته في الفراش بسبب الشقيقة نحس روحي مشلو لة و نقول الحمد لله دو ما اليوم حبيت نحكي على نهاية السنة الي هي في الاصل غربية يعني تاريخ ميلادي و ليس هجري و ببساطة يعني للكفار و هو عيد ميلاد المسيح على قولهم و استغفر الله ابن الله و الكل يحتفل به بما فيهم احنا . راس العام نبداو نشوفو نتاج العام في كل الميادين و الخسائر و الارباح و تقام الاحتفالات و المناسبات و اصحاب رؤوس الاموال يحكمو ا الطيارة لباريس يقضيو راس العام معاهم،، و حتى في الجزائر على المدن الساحلية عفانا الله يرو حوا لاماكن دنيسة و هي الخمارات المصرح بها و يشربوا حتى الصبح مع كامل الفسق و كل واحد يصرف اصغر.مبلغ 20مليون و اذا فتاته السهرة هذه يعني راح نصف عمره ،نرجعو للمواطن البسيط و الغافل حتى هو يحتفل و يروح يشري كعكة لا بيش و يحتفل بلا ما على باله بلي راه يقول ان عيسى ابن الله و يقول عيدا مجيدا و يتمنى امنيات و بلاك يستنى بابا نوال يجي عنده بكل صدق اشكون فيكم يحتفل به و كيف الطريقة و لماذا الاحتفال ،نسمع الاراء.و ننافس الموضوع