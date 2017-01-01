اشكون يحتفل برأس العام

السلام عليكم وحمة الله وبركاته

مساء النوروالسرور عليك حبيبتي أم اسلام

شكرا لك على الاشارة

الحمد الله الذي عفانا نحن لا نحتفل سوى بالعيدين و الحمد لله ولا يوجد أي شيء مميز نديروه في هداكالنهار بالدات

هو يوم كسائر الأيام تبدل في التاريخ سنة لكن الانسان ربما يجوز عليه شريط العام ويقيس مدى تغيرو فهاد العام و شنوها الحاجة لاستفاد منها لي حققها لي فاد بيها...

ربما يحب يدير برنامج للأهداف السنة المقبلة

رغم أنن يمنديرهاش لأنو أنا هاديك الحصيلة نديرها كل بدايةونهاية عام دراسي بحكم مزالني نقرا يعني انجازاتك ونشطاتك تكون متعلقةبفترة الدراسة لذا البرنامج نديرو مع بداية العام الدراسي نسطر أشياء لازم قبل ميخلاص نديرها {ولومعندهاش علاقة بالدراسة }و كي يخلاص نشوف أسكووصلت ولا لال لوين سطرت ومن بعد كي تبدا العطلة يكون برنامج جديد لأنونمط اليوم يتبدل وهكدا ....

نسأل الله أن يجعلنا كل يوم أحسن من الذي سبقه و أقرب فيه اليه من اليوم الذي سبقه وان شاء الله هااد السنوات متكونش مجرد رقم يزيد في أعمارنا

أماالناس لي يحتفلو بهاد اليوم يعني بدون تعبير واش حبيتيني نقول الحكم واضح والناس دائما وأبدا تستصغر الأمور وتبسطها وتستسهلها نسأل الله السلامة لأنو ربما اليوم أنعم علينا الله وشوفناها بلي باطل وقد نبتلى ونراها حق لذا العبد يقول ربي يثبتنا ويثبتهم على الاستقامة وهدنا الله أجمعين

شكرا ميلينا ع الموضوع وفي أمان الله