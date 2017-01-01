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اشكون يحتفل برأس العام

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 16:26.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    اهل اللمة واش احو الكم ان شاء الله بخير ،انا اليوم قضيته في الفراش بسبب الشقيقة نحس روحي مشلو لة و نقول الحمد لله دو ما
    اليوم حبيت نحكي على نهاية السنة الي هي في الاصل غربية يعني تاريخ ميلادي و ليس هجري و ببساطة يعني للكفار و هو عيد ميلاد المسيح على قولهم و استغفر الله ابن الله و الكل يحتفل به بما فيهم احنا .
    راس العام نبداو نشوفو نتاج العام في كل الميادين و الخسائر و الارباح و تقام الاحتفالات و المناسبات و اصحاب رؤوس الاموال يحكمو ا الطيارة لباريس يقضيو راس العام معاهم،، و حتى في الجزائر على المدن الساحلية عفانا الله يرو حوا لاماكن دنيسة و هي الخمارات المصرح بها و يشربوا حتى الصبح مع كامل الفسق و كل واحد يصرف اصغر.مبلغ 20مليون و اذا فتاته السهرة هذه يعني راح نصف عمره ،نرجعو للمواطن البسيط و الغافل حتى هو يحتفل و يروح يشري كعكة لا بيش و يحتفل بلا ما على باله بلي راه يقول ان عيسى ابن الله و يقول عيدا مجيدا و يتمنى امنيات و بلاك يستنى بابا نوال يجي عنده
    بكل صدق اشكون فيكم يحتفل به و كيف الطريقة و لماذا الاحتفال ،نسمع الاراء.و ننافس الموضوع
     
    طموحة, قطر الندىdz, آمِيْرَتُه و 5 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 16:26
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    السلام عليكم
    الله يشافيك اختي ملينا ويخفف عليك يا رب
    لي عودة حبيبتي ويلا مانسيتش باذن الله
     
    قطر الندىdz, حلم كبير, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏23 ديسمبر 2017 على 16:41
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    اللهم أمين ،شكرا غاليتي ننتظر عودتك باش تشاركينا راس السنة بوجهة نظرك
     
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    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 16:47
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام علبكم
    بالشفا عليك ميلينا ربي يشفيك .
    يا أختي احنا رانا نولو كفار حاشا اللي ما يستاهلش العجب نقولك انا نسكن فبلاصة ساحلية راهم من ضرك يوجدو للريفيو ولش من عشرين مليون المرفهين هذوك يهدرو بالمية على الفاسقات ولو مريض أو محتاج قدامهم يموت وما يرحموهش
    احنا ولينا كفار فكل شي نعاندو وبرك البارح نشوف حاجة فالتليفيزيو تخيل عرض أزياء للذراري صغار فساتبن مخدومين كي شغل بابا نويل قوليلي هذو يرجعو فولادهم مسيحيين يشوهو فالبراءة وفتح حانوت فحيدرة معناها وليد فلان وعلان سماه بابا نويل كل سي متعلق بليلة راس السن. يقلع ريسانهم
    عمرنا لا احتفلنا بيه فمرة يمى دخلت محل قاطو شافت الغاسي لابيش ما لابيش عجبتها رولي قاتلك ندي منها بلاما تفهم لواش لابيش هذي
    جات للدار قاتلي جبتلك باتيسري زين شباب الغاشي بالتطباع عليه قتلها علاه واش فيه هذا رحت نطل قتلها راكي عارفة واش هذي هذي للريفيو يسروها باه ياكلوها فالليل ناضت تندب قتلها خلاص انت ما كنتيش تعرفي قطعتها كالبسكوي رولي ودرتها فالطبسي ونحيت واحد دبكورات من فوق قتلها ناكلوها مع القهوة باتيسري عادي وصدقي مرة مرة تقولي يمى واقيل غلطت كلينا نتاع الكفار قتلها لالا كليناها مع القهوة باتيسري
    ما عندناش هذي فدارنا الاعياد المولود مناسبة نتاع دين وفالمولود نديرو عشا طمينة الشمع هذوك المحارق ما نديروهمش
    ربي غاضب علينا نزيدو ريفيو لالا
    يعطيك الصحة وبالشفا عليك
     
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    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:34
    #4
  5. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    اهلين
    حنا جامي حتفلنا بيه
     
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    Princess nour, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:05
    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم اختي ميلينا
    ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله اختي ميلينا
    بالنسبة لي
    والله الحمد لله لا علاقة لي ولا عائلتي بهذا الجهل وله الحمد
    بل أفضل ان يشغل معظم اوقاتي في نهاية السنة عبادة وطاعة
    لنسأل الله الغفران عن سنة ضاعت منا واقترب أجلنا خطوة اخرى
    وان يتقبل توبتنا ويفتح ابواب البركة والرزق في العام القادم وان يهدينا الى طريق الهداية
    01 جانفي من كل عام يجعلك تراجع نفسك وماذا قدمت مادا ستقدم
    وليس احتفالا وعصيانا كما نراه الآن
    عجيب جدا كيف ان امّة الاسلام انجرفت في هذا السيل
    نسال الله الهداية
    تقبلي مروري
    دمتي بخير♥
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:17
    #6
  7. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    ربي يشفيك
    خاطيني الاحتفال مالقغي وين نسكن الحالة مقلوبة من دروك
    ربي يهدينا و يهديهم
     
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    آمِيْرَتُه, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:28
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    اللهم امين شكرا لك غاليتي
    شفت وين وصلنا و يقولوا لك راكي غالطة في هدرتك و تفسيرك للأمور و العشرين مليون يهدرو بها الناس البسطاء مثلي وصح ميمدوش المائة دينار صدقة للناس المحتاجة ،و ما دام الحانوت انتاع بابا نوال زيدي ألحقي معاهم انت و روحي أشري اللبسة لوليدك اسلام و خلاص و انا نحوس على حانوت الي تبيع الحصان الطائر
    ما اجمل النية أنتاع أمك و بكل تاكيد ربي مسامحها على نيتها و ملازمش تترمى لانها رزق
    مانيش عارفة وكتاه يبدا الاصلاح و يحبس هذا التقليد الاعمى
     
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    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 20:50
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    أهلا و سهلا بك حاجة مليح
    أهلا و سهلا بك
    حاجة مليحة انكم محتفلتوش به و متبعتوش الغرب في كل شيئ ،قبلزما انديرو حاجة لازم نعرفو واش هي
    نستنى مرورك غاليتي دائما
     
    Princess nour معجب بهذا.
    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 20:59
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    اللهم امين و بارك الله فيك
    ردك أثلج صدري و قليل الي يفكر هكذا كل يوم تسقط و رقة من شجرة عمرنا و احنا ميهمناش كفاه راحت مليحة و لا قبيحة
    نقص الوعي الديني
    هو السبب في هذا الانقياد الاعمي للغرب ،مصيبة كبيرة ان المسلم يحتفل بمولد من يقولون عنه انه ابن الله و الله عندهم ثلاثة الله و مريم وعيسى
     
    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:15
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    اللهم امين شكرا لك غاليتي
    احمدي الله أنه
    نورك بالايمان و ربي يثبتك و ربي يهدينا و يصلح امورنا
     
    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:18
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    طموحة معجب بهذا.
    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:25
    #12
  13. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم وحمة الله وبركاته
    مساء النوروالسرور عليك حبيبتي أم اسلام
    شكرا لك على الاشارة
    الحمد الله الذي عفانا نحن لا نحتفل سوى بالعيدين و الحمد لله ولا يوجد أي شيء مميز نديروه في هداكالنهار بالدات
    هو يوم كسائر الأيام تبدل في التاريخ سنة لكن الانسان ربما يجوز عليه شريط العام ويقيس مدى تغيرو فهاد العام و شنوها الحاجة لاستفاد منها لي حققها لي فاد بيها...
    ربما يحب يدير برنامج للأهداف السنة المقبلة
    رغم أنن يمنديرهاش لأنو أنا هاديك الحصيلة نديرها كل بدايةونهاية عام دراسي بحكم مزالني نقرا يعني انجازاتك ونشطاتك تكون متعلقةبفترة الدراسة لذا البرنامج نديرو مع بداية العام الدراسي نسطر أشياء لازم قبل ميخلاص نديرها {ولومعندهاش علاقة بالدراسة }و كي يخلاص نشوف أسكووصلت ولا لال لوين سطرت ومن بعد كي تبدا العطلة يكون برنامج جديد لأنونمط اليوم يتبدل وهكدا ....
    نسأل الله أن يجعلنا كل يوم أحسن من الذي سبقه و أقرب فيه اليه من اليوم الذي سبقه وان شاء الله هااد السنوات متكونش مجرد رقم يزيد في أعمارنا
    أماالناس لي يحتفلو بهاد اليوم يعني بدون تعبير واش حبيتيني نقول الحكم واضح والناس دائما وأبدا تستصغر الأمور وتبسطها وتستسهلها نسأل الله السلامة لأنو ربما اليوم أنعم علينا الله وشوفناها بلي باطل وقد نبتلى ونراها حق لذا العبد يقول ربي يثبتنا ويثبتهم على الاستقامة وهدنا الله أجمعين
    شكرا ميلينا ع الموضوع وفي أمان الله
     
    طموحة, ‏23 ديسمبر 2017 على 22:41
    #13
  14. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا عندي سنين عايشة في الخارج لكن جامي جي في بالي نحتفل بلعاكس اليوم رحت لفرانسا كنو مزينين الشوارع بالاضواء والاشجار الميلاد قلت في نفسي اكيد كي كانو مستعمرين الجزائر كانو يزينو هك ولكن الشعب عمرو معندهم ولا قلدهم وضرك كي ستقلينا والحمدلله ولو يفتاخرو نسأل الله الهدايا للجميع
    واحتفال برأس السنة ليس 1جانفي
    يبداو من20 نوفمبر تزين الشوارع وشرفات المنازل بالاضواء والاشجار وفي كل وسط مدينة يدير العاب للاطفال ويفتح سوق لي بعو فيها مستلزمات الاحتفالات و الزينة
    و ليلة 25و26 ديسمبر يسمها الليلة المقدسة لي زعما بابهم نول يجبلهم الهدايا وتجتمع العائلة وتستمر حتى اواخر ديسمبر وعندهامعايدة خاصة (رني نخمم الأحد والإثنين والثلاثاء كلشي مسكر (المتاجر)
    ومنبعد يولو يبيعو المفرقعات الاحتفال ببدية السنة الجديدة وعندها معايدة خاصة
    الحاجة لتغيضني ان الشعب الجزائري يقلد وهو مفاهم والو
    شكرا لك اختي على الاشارة
     
    قطر الندىdz, ‏23 ديسمبر 2017 على 23:55
    #14

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