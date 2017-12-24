  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

فكرة بسيطة في استغلال علبة المصباح

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,991
    الإعجابات المتلقاة:
    17,315
    نقاط الجوائز:
    791
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سعيدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]

    عساكم بخير يا لماويين

    ضوي الغرفات ونقص فوضى الساشيات
    هه كنت رح نجيرو عنوان خفت وحد المخلوقة يقلها ام ياسمين@
    أم ياسمينdz
    تقلي دخلت نقلب فالموضوع به نفهم العنوان خخخ

    المهم
    استغليت علبة اللمبة في احتواء اكياس الموجودة امام اعينناووقت لي ما نحتاجوهاش وتغيب عن الاعين كي نحتاجوها هه
    [​IMG]

    اللوازم
    علبة لمبة
    ورق لاصق
    هذاك الكرتون تع بابي ابسوغبو
    لصقة فابس او نوع اخر يلصق مليح
    نجعل العلبة بخمسة اوجه فقط
    يتم تغليف العلبة بعد. اخذ القياس الملائم على ااالورق اللاصق ثم يتم تغليفها
    كذلك بالنسبة لكرتونة الاسطوانية نقطع منها جزء ونغلفها ونزيدها للعلبة الاولى

    اليكم الصور

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏24 ديسمبر 2017
    قطر الندىdz, Ryry_Ndj, إلياس و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    44,831
    الإعجابات المتلقاة:
    58,585
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    فكرة واااو يعطيك الصحة
     
    إلياس و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2017
    #2
  3. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,991
    الإعجابات المتلقاة:
    17,315
    نقاط الجوائز:
    791
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سعيدة
    الله يسلمك ام.ياسمين
    اهلا بك
     
    إلياس معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏25 ديسمبر 2017
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,440
    الإعجابات المتلقاة:
    10,026
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    إلياس, ‏25 ديسمبر 2017
    #4
  5. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    3,165
    الإعجابات المتلقاة:
    7,849
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    رووعة عجبتني بزااف (y)(y)(y)
     
    Ryry_Ndj, ‏25 ديسمبر 2017
    #5
  6. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    286
    الإعجابات المتلقاة:
    597
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص
    فكرة شابة
    يعطيك العافية حنونة
     
    ♥نجلاء♥, ‏25 ديسمبر 2017
    #6
  7. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 ماي 2017
    المشاركات:
    174
    الإعجابات المتلقاة:
    648
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algeria
    يعطيك الف عافية حلوين
     
    Princess nour, ‏2 جانفي 2018 على 23:54
    #7
  8. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    253
    الإعجابات المتلقاة:
    511
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المانيا
    فكرة هايلة يعطيك الصحة :Love::Love:
     
    قطر الندىdz, ‏3 جانفي 2018 على 00:52
    #8

مشاركة هذه الصفحة