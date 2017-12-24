فكرة بسيطة في استغلال علبة المصباح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





عساكم بخير يا لماويين



ضوي الغرفات ونقص فوضى الساشيات

هه كنت رح نجيرو عنوان خفت وحد المخلوقة يقلها ام ياسمين@

أم ياسمينdz

تقلي دخلت نقلب فالموضوع به نفهم العنوان خخخ



المهم

استغليت علبة اللمبة في احتواء اكياس الموجودة امام اعينناووقت لي ما نحتاجوهاش وتغيب عن الاعين كي نحتاجوها هه

اللوازم

علبة لمبة

ورق لاصق

هذاك الكرتون تع بابي ابسوغبو

لصقة فابس او نوع اخر يلصق مليح

نجعل العلبة بخمسة اوجه فقط

يتم تغليف العلبة بعد. اخذ القياس الملائم على ااالورق اللاصق ثم يتم تغليفها

كذلك بالنسبة لكرتونة الاسطوانية نقطع منها جزء ونغلفها ونزيدها للعلبة الاولى



















































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