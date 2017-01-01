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طرفة بن العبد..هو صاحب البيت المشهور

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:11.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    طرفة بن العبد
    =========
    وهو صاحب البيت المشهور...
    وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ........ على النفس من وقع الحسام المهندِ
    وسبب قتله هجاؤه لعمرو بن هند
    واعتقد ان المتتبع للتاريخ يعرف من هو عمرو بن هند الذي كانت تخافه
    الطير في الدهناء
    فماذا قال في عمر بن هند ؟؟
    تمنى انه بقرة يستفاد من ضرعها
    فقال :..

    فليت لنا مكانـاً ملـك عمـر...رغـوث حـول قبتـنـا تـخـور
    من الزامرات أسبل قادمها...وضـرتـهـا مـركـبــة تــــذور
    يشاركنـا لنـا رخـلان فيهـا....وتعلوها الكباش فمـا تنـور
    لعمرك إن قابوس بن هند.....ليخلـط ملكـه حمـق كثيـر

    طبعاً اكرمه عمرو بن هند والبسة واعطاة رسالة هو وخاله المتلمس
    والاثنين ماكانوا يقرون وحصلوا واحد قرأ رسالة المتلمس
    فوجد فيها اذا جاءك حامل الرسالة فاقطع اربعه وراسه فهرب المتلمس ونصح طرفة
    بأن يفتح رسالته ولكنه رفض ووذهب بها الى ملك البحرين الذي قتلة
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:11
    #1

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