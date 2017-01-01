فائدة فى إعراب اسم التفضيل مِنَ المعلوم ِ أنَّ أسلوبَ التفضْيل ِيتكوَّنُ مِنْ : ( المُفضَّل + أفعَلُ" اسْم " التفضْيل + المُفضَّل عليْه ) فما قبلَ اسْم ِالتفضْيل " يُسمَّى" مُفَضَّلا ًَ " ، وهو ما زادَ في الصِّفةِ المُشْترَكة ِ بيْنه وبيْنَ " المُفضَّل عليْه " الذى يأتى بعدَ اسْم ِالتفضْيل ، وهو ما قلَّ في الصِّفة ِ المُشْترَكةِ معَ المُفضَّل ِ وكلٌّ مِنَ " المُفضَّل " و " اسْم ِالتفضْيل " يُعْرَبُ . حَسَبَ مَوقِعِهِ فى الجُمْلةِ .. أمَّا المُفضَّل عليْه.. فكيْفَ نعْربُهُ ؟ وللإجابة .. إليك مايلى : (1) إذا كانَ المُفضَّل عليْهِ مِنْ جنس ِ المُفضَّل >>> فإنَّهُ يُعْرَبُ : مُضاف إليْه سواءَ أكانَ : - مُفرَدَاً أو جَمْعاً ًنكِرَة ً.. مثل : مُحَمَّدٌ أعْظمُ ( رَجُل ٍ) . المُحَمَّدون أعْظمُ ( رجال ٍ) . أمْ .. - جَمْعاً مُعرفاً بـ "ال " مثل : مُحَمَّدٌ أعْظمُ ( الرِّجال ِ) . المُحَمَّدون أعْظمُ ( الرِّجال ِ) . (2) إذا كانَ مِنْ المُفضَّل عليْه ِغيْرِ جنس ِالمُفضَّل >>> فإنَّهُ يُعْرَبُ : تمْييزاً مثل : أنا اكثرُ مِنكَ ( مالا ً) وأعَزُّ ( نَفَراً ) . وهُناكَ طريْقة ُأخرَى تحْكُمُ إعْرابِ الاسْم ِالواقع ِبعْدَ " أفعَلُ التفضْيل" وهى : نحَوِّلُ اسْمَ التفضْيل إلى فِعل ٍفى جُمْلتِهِ : (*) إذا صَحَّ أنْ يكونَ ما ِبعْدِ أفعَلُ التفضْيل فاعِلاً في المَعْنى .. ففى هذهِ الحالةِ يجبُ نصْبُهُ على أنه ُتمْييز، مثل : " أنتَ أعْلَى ( مَنزلاً ) وأجلُّ ( مَقاماً )" .. فـكلِمَتى ( مَنزلاً ) و( مَقاماً ) يجبُ نصْبُهما ، إذ يَصِح ُّجَعْلهُما فاعِليْن بعْد َجَعْل أفعَلُ التفضْيل فِعْلاً ، فنقولُ مثلاً : " أنتَ عَلا مَنزلُك َ، وجَلَّ مَقامُك " . (**) وإذا لمْ يَصِحْ أنْ يكونَ ما ِبعْدِ أفعَلُ التفضْيل فاعِلاً في المَعْنى .. يجبُ جرُّهُ بالإضافةِ ، مثل : " مُحَمدٌ أفضَلُ ( رَجُلٍ ) وعائشة ُ أفْضَلُ ( امْرَأةٍ ) " .. فـكلمتى( رَجُلٍ ) و( امْرَأةٍ ) لا يَصِحُّ أنْ يكونا فاعِليْن بعْد َجَعْل أفعَلُ التفضْيل فِعْلاً . (3) إذا أضيْفَ أَفْعَلُ التفضيْل ِإلى اسْم ٍمُعَرَّفٍ بــ "ال " غير المُفضَّل عليْه ِ.. فإنَّ الاسْمَ المُعَرَّفَ بـ " ال" يُعْربُ مُضاف إليْه .. وما بعْدَهُ " المُفضَّل عليْه " يُعْربُ تمْييزاً مَنصوباً مثل : " مُحَمدٌ أفضَلُ ( الناس ِ) ( خلقا).