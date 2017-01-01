  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

فائدة فى إعراب اسم التفضيل

الموضوع في 'منتدى التعليم العام' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:35.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,204
    الإعجابات المتلقاة:
    5,026
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    فائدة فى إعراب اسم التفضيل
    مِنَ المعلوم ِ أنَّ أسلوبَ التفضْيل ِيتكوَّنُ مِنْ :
    ( المُفضَّل + أفعَلُ" اسْم " التفضْيل + المُفضَّل عليْه )
    فما قبلَ اسْم ِالتفضْيل " يُسمَّى" مُفَضَّلا ًَ " ، وهو ما زادَ في الصِّفةِ المُشْترَكة ِ
    بيْنه وبيْنَ " المُفضَّل عليْه " الذى يأتى بعدَ اسْم ِالتفضْيل ، وهو ما قلَّ في الصِّفة ِ
    المُشْترَكةِ معَ المُفضَّل ِ وكلٌّ مِنَ " المُفضَّل " و " اسْم ِالتفضْيل " يُعْرَبُ
    .
    حَسَبَ مَوقِعِهِ فى الجُمْلةِ ..
    أمَّا المُفضَّل عليْه.. فكيْفَ نعْربُهُ ؟
    وللإجابة .. إليك مايلى :
    (1) إذا كانَ المُفضَّل عليْهِ مِنْ جنس ِ المُفضَّل >>> فإنَّهُ يُعْرَبُ :
    مُضاف إليْه سواءَ أكانَ :
    - مُفرَدَاً أو جَمْعاً ًنكِرَة ً.. مثل :
    مُحَمَّدٌ أعْظمُ ( رَجُل ٍ) .
    المُحَمَّدون أعْظمُ ( رجال ٍ) .
    أمْ ..
    - جَمْعاً مُعرفاً بـ "ال " مثل :
    مُحَمَّدٌ أعْظمُ ( الرِّجال ِ) .
    المُحَمَّدون أعْظمُ ( الرِّجال ِ) .
    (2) إذا كانَ مِنْ المُفضَّل عليْه ِغيْرِ جنس ِالمُفضَّل >>> فإنَّهُ يُعْرَبُ :
    تمْييزاً مثل :
    أنا اكثرُ مِنكَ ( مالا ً) وأعَزُّ ( نَفَراً ) .
    وهُناكَ طريْقة ُأخرَى تحْكُمُ إعْرابِ الاسْم ِالواقع ِبعْدَ " أفعَلُ التفضْيل" وهى :
    نحَوِّلُ اسْمَ التفضْيل إلى فِعل ٍفى جُمْلتِهِ :
    (*) إذا صَحَّ أنْ يكونَ ما ِبعْدِ أفعَلُ التفضْيل فاعِلاً في المَعْنى ..
    ففى هذهِ الحالةِ يجبُ نصْبُهُ على أنه ُتمْييز، مثل :
    " أنتَ أعْلَى ( مَنزلاً ) وأجلُّ ( مَقاماً )" ..
    فـكلِمَتى ( مَنزلاً ) و( مَقاماً ) يجبُ نصْبُهما ، إذ يَصِح ُّجَعْلهُما فاعِليْن
    بعْد َجَعْل أفعَلُ التفضْيل فِعْلاً ، فنقولُ مثلاً :
    " أنتَ عَلا مَنزلُك َ، وجَلَّ مَقامُك " .
    (**) وإذا لمْ يَصِحْ أنْ يكونَ ما ِبعْدِ أفعَلُ التفضْيل فاعِلاً في المَعْنى ..
    يجبُ جرُّهُ بالإضافةِ ، مثل :
    " مُحَمدٌ أفضَلُ ( رَجُلٍ ) وعائشة ُ أفْضَلُ ( امْرَأةٍ ) " ..
    فـكلمتى( رَجُلٍ ) و( امْرَأةٍ ) لا يَصِحُّ أنْ يكونا فاعِليْن بعْد َجَعْل أفعَلُ التفضْيل فِعْلاً .
    (3) إذا أضيْفَ أَفْعَلُ التفضيْل ِإلى اسْم ٍمُعَرَّفٍ بــ "ال " غير المُفضَّل عليْه ِ..
    فإنَّ الاسْمَ المُعَرَّفَ بـ " ال" يُعْربُ مُضاف إليْه ..
    وما بعْدَهُ " المُفضَّل عليْه " يُعْربُ تمْييزاً مَنصوباً مثل :
    " مُحَمدٌ أفضَلُ ( الناس ِ) ( خلقا).

     
    عماد خطاب, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:35
    #1

مشاركة هذه الصفحة