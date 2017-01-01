فائدة فى إعراب اسم التفضيل

مِنَ المعلوم ِ أنَّ أسلوبَ التفضْيل ِيتكوَّنُ مِنْ :

( المُفضَّل + أفعَلُ" اسْم " التفضْيل + المُفضَّل عليْه )

فما قبلَ اسْم ِالتفضْيل " يُسمَّى" مُفَضَّلا ًَ " ، وهو ما زادَ في الصِّفةِ المُشْترَكة ِ

بيْنه وبيْنَ " المُفضَّل عليْه " الذى يأتى بعدَ اسْم ِالتفضْيل ، وهو ما قلَّ في الصِّفة ِ

المُشْترَكةِ معَ المُفضَّل ِ وكلٌّ مِنَ " المُفضَّل " و " اسْم ِالتفضْيل " يُعْرَبُ

.

حَسَبَ مَوقِعِهِ فى الجُمْلةِ ..

أمَّا المُفضَّل عليْه.. فكيْفَ نعْربُهُ ؟

و للإجابة .. إليك مايلى :

(1) إذا كانَ المُفضَّل عليْهِ مِنْ جنس ِ المُفضَّل >>> فإنَّهُ يُعْرَبُ :

مُضاف إليْه سواءَ أكانَ :

- مُفرَدَاً أو جَمْعاً ًنكِرَة ً.. مثل :

مُحَمَّدٌ أعْظمُ ( رَجُل ٍ) .

المُحَمَّدون أعْظمُ ( رجال ٍ) .

أمْ ..

- جَمْعاً مُعرفاً بـ "ال " مثل :

مُحَمَّدٌ أعْظمُ ( الرِّجال ِ) .

المُحَمَّدون أعْظمُ ( الرِّجال ِ) .

(2) إذا كانَ مِنْ المُفضَّل عليْه ِغيْرِ جنس ِالمُفضَّل >>> فإنَّهُ يُعْرَبُ :

تمْييزاً مثل :

أنا اكثرُ مِنكَ ( مالا ً) وأعَزُّ ( نَفَراً ) .

وهُناكَ طريْقة ُأخرَى تحْكُمُ إعْرابِ الاسْم ِالواقع ِبعْدَ " أفعَلُ التفضْيل" وهى :

نحَوِّلُ اسْمَ التفضْيل إلى فِعل ٍفى جُمْلتِهِ :

(*) إذا صَحَّ أنْ يكونَ ما ِبعْدِ أفعَلُ التفضْيل فاعِلاً في المَعْنى ..

ففى هذهِ الحالةِ يجبُ نصْبُهُ على أنه ُتمْييز، مثل :

" أنتَ أعْلَى ( مَنزلاً ) وأجلُّ ( مَقاماً )" ..

فـكلِمَتى ( مَنزلاً ) و( مَقاماً ) يجبُ نصْبُهما ، إذ يَصِح ُّجَعْلهُما فاعِليْن

بعْد َجَعْل أفعَلُ التفضْيل فِعْلاً ، فنقولُ مثلاً :

" أنتَ عَلا مَنزلُك َ، وجَلَّ مَقامُك " .

(**) وإذا لمْ يَصِحْ أنْ يكونَ ما ِبعْدِ أفعَلُ التفضْيل فاعِلاً في المَعْنى ..

يجبُ جرُّهُ بالإضافةِ ، مثل :

" مُحَمدٌ أفضَلُ ( رَجُلٍ ) وعائشة ُ أفْضَلُ ( امْرَأةٍ ) " ..

فـكلمتى( رَجُلٍ ) و( امْرَأةٍ ) لا يَصِحُّ أنْ يكونا فاعِليْن بعْد َجَعْل أفعَلُ التفضْيل فِعْلاً .

(3) إذا أضيْفَ أَفْعَلُ التفضيْل ِإلى اسْم ٍمُعَرَّفٍ بــ "ال " غير المُفضَّل عليْه ِ..

فإنَّ الاسْمَ المُعَرَّفَ بـ " ال" يُعْربُ مُضاف إليْه ..

و ما بعْدَهُ " المُفضَّل عليْه " يُعْربُ تمْييزاً مَنصوباً مثل :

" مُحَمدٌ أفضَلُ ( الناس ِ) ( خلقا). ​