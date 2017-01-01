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سآعآتي & بعض اكسيسوآراتي ^^

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة ضيوف وسـنغادر, ‏25 ديسمبر 2017 على 13:41.

  1. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    [​IMG] السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركآته ^^[​IMG]
    [​IMG]

    كيف حالكن بنات اللمّة الغاليآت
    ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية ان شاء الله♥
    [​IMG]
    اليوم حبيت نشارككم مجموعة بسيطة جدا من اكسيسواراتي لتنشيط القسم خخ
    {يآمآ راحوا وضاعوا مفقودات لا تحصى خخ}
    صراحة نشري الاكسيسوارات يعجبوني
    ولكن منحطهمش نقعد غير نشوف معاهم..
    يا ترى غير انا ولا كاين اللي كيفي صبروني خخخ
    مش لأنو الشرع ينهي عن ذلك ولكن ...
    شغل رغبة امتلاك برك خخخخ استغفر الله والعياذ بالله من شرور انفسنا ههه
    ~فقط الساعات^♥^~
    [​IMG]
    معلومة برك نفيد بها الاخوات
    الساعة في غرضها ليست للزينة ولكن شكلها يصنفها ضمن الزينة
    لذلك اختي ان أردت لبس ساعة مُزيّنة فغطيها حتى لا تُرى
    وان كانت عادية فلا حرج في ظهورها للعيان ^^
    ان شاء الله تعجبكم باقتي البسيطة^^
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    ~1~
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    ~2~
    [​IMG]
    ~3~
    [​IMG]
    والآن الى بآقة السآعآت ♥-♥
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    من     D&G
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    ~5~
    من Jisou Collection
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    ~6~
    من Jieersi
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    من Omax
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    من Ablux
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    من Calvin Klein
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    من citizen
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    من Casion
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    ~12~
    خآتم فضّة
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    ~13~
    سوآر من Lia sophia
    [​IMG]
    الى هنا انتهت بآقتي لهذا اليوم
    اتمنى انها نآلت اعجابكن♥
    تعليقاتكن تسعدني^♥^
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏25 ديسمبر 2017 على 14:38
    آمِيْرَتُه و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏25 ديسمبر 2017 على 13:41
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا بعاشقة الاكسسوارات :kiss:
    الله يبارك اكسسوارات جميلة بصحتك اختي
    انا كانت عندي هواية نشري الصبابط والخيمارات لما كنت فتاةo_Oوكانت ماما تضال تبهدل فيا وتقولي صواردك راحو غير عليهم
    وغير تزوجت بدلت العقلية ووليت نشري غير واش نحتاج :LOL:لانو لي شريت بقاو مخبيين
    ومازال ملحقتش نلبسهم كل
    :D:p
    شكرا لمشاركتنا وتلبية النداء
    موضوعك سيوضع ان شاءالله في الفهرس الجديد الخاص ب 2018 للمواضيع المتميزة
     
    أم ياسمينdz, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:40
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    منيش معروضة بصح جيت نعلق ههه
    رانا كيف كيف انا نموت على السوايع و لبراصلي خويا مسميني صابر رباعي ههه في بداياته كان يدير بزاف اكسسورات في يده خخخ
    تشكيلة مميزة مشكورة
     
    آمِيْرَتُه, ‏25 ديسمبر 2017 على 15:23
    #3

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