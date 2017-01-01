سآعآتي & بعض اكسيسوآراتي ^^

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركآته ^^

كيف حالكن بنات اللمّة الغاليآت

ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية ان شاء الله♥

اليوم حبيت نشارككم مجموعة بسيطة جدا من اكسيسواراتي لتنشيط القسم خخ

{يآمآ راحوا وضاعوا مفقودات لا تحصى خخ}

صراحة نشري الاكسيسوارات يعجبوني

ولكن منحطهمش نقعد غير نشوف معاهم..

يا ترى غير انا ولا كاين اللي كيفي صبروني خخخ

مش لأنو الشرع ينهي عن ذلك ولكن ...

شغل رغبة امتلاك برك خخخخ استغفر الله والعياذ بالله من شرور انفسنا ههه

~فقط الساعات^♥^~

معلومة برك نفيد بها الاخوات

الساعة في غرضها ليست للزينة ولكن شكلها يصنفها ضمن الزينة

لذلك اختي ان أردت لبس ساعة مُزيّنة فغطيها حتى لا تُرى

وان كانت عادية فلا حرج في ظهورها للعيان ^^

ان شاء الله تعجبكم باقتي البسيطة^^





~2~



~3~



والآن الى بآقة السآعآت ♥-♥

~4~

من ~1~~2~~3~والآن الى بآقة السآعآت ♥-♥~4~من

D&G