سآعآتي & بعض اكسيسوآراتي ^^

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركآته ^^ كيف حالكن بنات اللمّة الغاليآت ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية ان شاء الله♥ اليوم حبيت نشارككم مجموعة بسيطة جدا من اكسيسواراتي لتنشيط القسم خخ {يآمآ راحوا وضاعوا مفقودات لا تحصى خخ} صراحة نشري الاكسيسوارات يعجبوني ولكن منحطهمش نقعد غير نشوف معاهم.. يا ترى غير انا ولا كاين اللي كيفي صبروني خخخ مش لأنو الشرع ينهي عن ذلك ولكن ... شغل رغبة امتلاك برك خخخخ استغفر الله والعياذ بالله من شرور انفسنا ههه ~فقط الساعات^♥^~ معلومة برك نفيد بها الاخوات الساعة في غرضها ليست للزينة ولكن شكلها يصنفها ضمن الزينة لذلك اختي ان أردت لبس ساعة مُزيّنة فغطيها حتى لا تُرى وان كانت عادية فلا حرج في ظهورها للعيان ^^ ان شاء الله تعجبكم باقتي البسيطة^^ ~1~ ~2~ ~3~ والآن الى بآقة السآعآت ♥-♥ ~4~ من D&G ~5~ من Jisou Collection ~6~ من Jieersi ~7~ من Omax ~8~ من Ablux ~9~ من Calvin Klein ~10~ من citizen ~11~ من Casion ~12~ خآتم فضّة ~13~ سوآر من Lia sophia الى هنا انتهت بآقتي لهذا اليوم اتمنى انها نآلت اعجابكن♥ تعليقاتكن تسعدني^♥^ في أمان الله @الورد الأحمر @لؤلؤة قسنطينة @سكون الفجر @أم ياسمينdz @yaso ياسمين @الصحافية الساخرة @ميلينا @ربي اغفرلي @أم منيــــــر @missing heart @كلارا @صمت المشاعر @♥نجلاء♥ @أشــواق 19 @Oum Loukmane @ليليا مرام @wissam 47 @الحلم الوردي @قمر الوادي @Malika Tlm @Twinkle Stars @Soumia hadj mohammed @chirine zina @Twinkle Stars @زهرة البليدة @بشرى ملاك @Ryry_Ndj @عآشقة الجنـة @سلام نفسي[/US @الأفق البعيد