صراع الابناء

السلام عليكم عجيبة هي الحياة باحداثها و تغيراتها و جميلة بمكوناتها لكن ما افسد جمالها هو ظلم البشر و انكارهم لذلك ،الكل ينادي و يصمم ان الحق معه و عند الوصول الى نقطة اللا تلاقي توجد حلول اخرى كالمحاكم لكن احيانا نكون في موضع صعب للغاية و لا مكان للحلول او المحاكم فيها ،عندما يتصارع الاخوة من اب واحدة و عدة امهات على حقوقهم التي تسلب منهم و بمباركة الأب و انحيازه لطرف دون الاخر ،يتقو ى الظالم بابيه و ينكسر المظلوم برهبة ابيه و تذكر طاعة الوالدين ،فيحقد و يغضب و ينقهر و يسخط على الوالد و يكتم ذلك في قلبه ،بل يتمنى الموت لاخوته اللذين سلبوه حقوقه مظاهر سلب حقوق الاخوة.متعددة و تفرقة الأباء يين الابناء لا تحسب و لكل سببه ما هو رايكم تجاه الموضوع و من عاش هذه الظروف و التجربة ؟