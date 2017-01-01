  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

مواضيع تحت الطلب للنقاش...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة لاريمان, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:16.

  1. لاريمان

    لاريمان
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    1,483
    الإعجابات المتلقاة:
    3,468
    نقاط الجوائز:
    121
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بعد محاولاتي لكتابة المواضيع واطلاعي على ماتجود به بعض الاقلام
    في ميدان الكتابة وفي مختلف الاقسام
    لاحظت امور اردت الوقوف عندها ونناقشها
    لكي نتعلم ماسنكتب ؟ ولمن سنكتب؟
    في وقت سابق طرح علي سؤال     ماالهدف من كتابة موضوع س؟
    الصراحة فاجأني السؤال فبقيت لفترة افكر فلم يكن بالقدر الذي اعجز للاجابة عنه
    الا انه انتابني شعور ان بكتابتي للموضوع قد     غردت خارج السرب:geek:
    لكن قد تتداخل ما الت اليه المواضيع في المنتدى بحال المقروئية في الواقع
    هناك بعض الاسئلة الجانبية تدور
    هل الكم الهائل للمشاهدات والردود التي ساعات تكون خارج مجال تغطية الهدف
    من كتابة الموضوع؟؟ مقياسا في تقييم جودة الموضوع مع العلم هناك مواضيع خرجت بصفر قراءة
    ووبعض المشاهدات لكنها قيمة فعلا
    هل للمواضيع الطويلة تأثير سلبي على القاريء
    تنفر اكثر ما تجذب لاننا في وقت السرعة ؟
    هل لاسم الكاتب دور في رفع نسبة المشاركة والمقروئية
    وهل الضغط على ايقونة     الاعجاب (y)    وعدد الاعجابات المسجلة
    تفي بالغرض لتقول ايها الكاتب يعطيك العافيةعلى هذا الموضوع (افتح قوس جانبي
    موضوع جميل لكن الله غالب راني بالهاتف او مشغول او كسلان عن كتابة رد
    يليق بالتعب الذي بذلته    )
    اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم




     
    التعديل الأخير: ‏27 ديسمبر 2017 على 14:23
    أبـFARIDـوفيصل و missing heart معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:16
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,431
    الإعجابات المتلقاة:
    20,423
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    للأسف هته مأسات حقيقية
    فهناك مواضيع ظلمت ربما هي لم تتطرح في التوقيت المناسب
    ربما تزامت مع موضوع يجلب العدد الأكبر من الاهتمام بسبب تسلسل النقاش و الردود
    او تزامن مع طرح مسابقة ما في قسم ما
    او طرح في ظل عزوف الأعضاء فكثيرة هي حالات العزوف و برودة الأقلام
    لكن في الأخير على الكاتب أن يصبر فالثمار تجنى بعد أربع سنوات من وقت غرس الشجرة
    و على الكاتب مشاركة الإخوة مواضيعهم و أحوالهم لكي يبرهن على تواجده و على أخلاقه و على ثقافته
    ليجلب القراء إلى مواضيعه
     
    missing heart معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:23
    #2
  3. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أوت 2008
    المشاركات:
    6,449
    الإعجابات المتلقاة:
    1,246
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    ذكر
    كتابة موضوع ما هو في البداية الا رغبة في مشاركة خواطر الانسان مع الاخرين اوطرح رأيه بشكل مستقل في موضوع او يكون احيانا الدافع تحريك عجلة الخمول قليلا ولذلك الغرض اعضاء دائما جاهزون ربي يبارك فيهم .
    وكل هذا يتوقف على شخصية كل واحد يوجد غزير الافكار والخواطر لا يكاد ينتج فكرة حتى يتبعها باخرى فلا صعوبة لديه في تشكيل موضوع لاي فكرة .
    كما يوجد المراقب المتابع لافكار الاخرين تارة يندمج فيها فيشارك وتارة يلقي نظرة ويبتعد . لكن الاكيد في كل هذا وذاك ان للشخصيتين اهتمام بما يطرح والا ما ولج المنتدى في الاصل ولو بالزيارة . يبقى دافع المشاركة هو طبيعة الشخص بحد ذاتها ولا اظنها تختلف عن حقيقته في الواقع + فحوى المطروح وتأثيره عليه . فالانسان يهتم باشياء ولا يبالي باخرى بطبيعة الحال . وبهذا الاخير ينتج الاعجاب والرد المختصر والطويل والثناء والتقدير .

    الموضوع الطويل لا نختلف انه مرهق للعين وللذهن ولكن ليس على الجميع يوجد فئات تطالع بالشكل الذي يستحقه الموضوع ويلبي الرغبة ويحقق الغاية . لكن الرد عليه بنفس الثراء الذي هو فيه صعب لانك ستضطر للاختصار والتحديد والاختيار اثناء الرد او اخذ وقت طويل في الاسترسال متوجسا من ان صاحب الموضوع لا يكون في مستوى ما يطرح او لن يلبي رغبتك في النقاش او موضوع عابر للقارات منقول دون تدبير . فيكون اختيار الرد المختصر افيد احيانا فان ظهر ما يشفي الغليل من صاحبه عاد اليه المشارك بزاد وفير من المداخلات والاراء والافكار .

    ولهذا السبب يكون لاسم الكاتب صدى حين يطرح مواضيعه لانه يروي الظمآن ويشبع الجيعان ويجيب الغلبان ويوقض الفنيان ;)

    والموضوع دائما لا يعاب ولكن المهم ان يعتبر الكاتب نفسه طالع كتابا ما ثم اغلقه .
    ولا يلوم الاخرين على جودة موضوعه فلعله قديم او هزُل من كثرة التحليل والتقييم او حضر كالعائد من سفره واهل البيت في وليمة معزومين :)
    او موضوعه لا يفهمه غير العلماء والمفكرين وهؤلاء لا يحضرون الا من حين لحين :cool:

    يعطيك الصحة موضوع مشجع .(y)
     
    أبـFARIDـوفيصل, ‏27 ديسمبر 2017 على 15:04
    #3

مشاركة هذه الصفحة