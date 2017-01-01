مواضيع تحت الطلب للنقاش...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد محاولاتي لكتابة المواضيع واطلاعي على ماتجود به بعض الاقلام

في ميدان الكتابة وفي مختلف الاقسام

لاحظت امور اردت الوقوف عندها ونناقشها

لكي نتعلم ماسنكتب ؟ ولمن سنكتب؟

في وقت سابق طرح علي سؤال

ماالهدف

من كتابة موضوع س؟

الصراحة فاجأني السؤال فبقيت لفترة افكر فلم يكن بالقدر الذي اعجز للاجابة عنه

الا انه انتابني شعور ان بكتابتي للموضوع قد

غردت



لكن قد تتداخل ما الت اليه المواضيع في المنتدى بحال المقروئية في الواقع

هناك بعض الاسئلة الجانبية تدور

هل الكم الهائل للمشاهدات والردود التي ساعات تكون خارج مجال تغطية الهدف

من كتابة الموضوع؟؟ مقياسا في تقييم جودة الموضوع مع العلم هناك مواضيع خرجت بصفر قراءة

ووبعض المشاهدات لكنها قيمة فعلا

هل للمواضيع الطويلة تأثير سلبي على القاريء

تنفر اكثر ما تجذب لاننا في وقت السرعة ؟

هل لاسم الكاتب دور في رفع نسبة المشاركة والمقروئية

وهل الضغط على ايقونة خارج السربلكن قد تتداخل ما الت اليه المواضيع في المنتدى بحال المقروئية في الواقعهناك بعض الاسئلة الجانبية تدورهل الكم الهائل للمشاهدات والردود التي ساعات تكون خارج مجال تغطية الهدفمن كتابة الموضوع؟؟ مقياسا في تقييم جودة الموضوع مع العلم هناك مواضيع خرجت بصفر قراءةووبعض المشاهدات لكنها قيمة فعلاهل للمواضيع الطويلة تأثير سلبي على القاريءتنفر اكثر ما تجذب لاننا في وقت السرعة ؟هل لاسم الكاتب دور في رفع نسبة المشاركة والمقروئيةوهل الضغط على ايقونة

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