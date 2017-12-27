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هل بقائي بدون زواج يبعدني عن الناس، وهل إيماني بالله وتديني يبعدني عن الناس

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏27 ديسمبر 2017.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    السؤال
    يا سيدي الفاضل أنا فتاة أعيش في إحدى دول أوربا الحمد لله متدينة ومحجبة الحمد لله راضية بما قسمه لي ربي من الحياة، غير أني لست متزوجة وهذه قسمة ربي لا أستطيع الاعتراض على أمر ربي، الله رب العالمين اختار لي هذه الحياة، ولكن للأسف الناس لا يفهمون هذه قسمة ربي حتى معاملتهم لي غير معاملة المتزوجين وهنا في الدول الأوروبيه صعب حتى تلتقي بصديقات متدينات وخصوصأ نحن كأكراد لا يوجد صديقات متدينات، الأكراد بشكل عام ليسوا متدينين وهذا يؤلمني كثيرأ حيث إنني أرى منكرات لا أستطيع السكوت عليها وأقوم بنصح هذه الإنسانة، ولكن هذا يبعدها عني ويقيسون الإنسانه بملابسها العارية وبمركزها الاجتماعي، مشكلتي أن عملي معهم وأراهم بين فترة وفترة حتى كانت بينهم واحدة تحترم ديني وهي أيضا خدعتها الدنيا ولهتها صارت واحدة منهم اختارت الحياة الدنيا، ماذا علي أن أفعل، هل بقائي بدون زواج يبعدني عن الناس، وهل إيماني بالله وتديني يبعدني عن الناس، وهل لا بد أن أتصرف كما هم يتصرفون لكي أستطيع العيش بين الناس، بماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيراً.

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فالحمد لله الذي منّ عليك بنعمة الهداية والاستقامة، فإن المتمسكين بالدين في هذا الزمان قلة، وهم الصفوة من الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً ثم يعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه أحمد.

    والذي ننصحك به هو أن تستمري على استقامتك واعتزازك بدينك واستعلائك بإيمانك، كما ننصحك بالإعراض عن الجاهلين، وعدم مخالطة الفتيات الفاسقات المعرضات عن دين الله إلا بقدر الحاجة.

    كما ننصحك بأن تزيدي في القرب من الله تعالى، وأن تقرئي القرآن بتدبر وحضور قلب، فإن من قويت صلته بالله خالقه لم يشك من ضعف صلته بالمخلوقين، وإن من أنس بالله استغنى به عما سواه، بل واستوحش من صحبة الناس، وإن من ذاق لذة مناجاة الله بالأسحار قويت روحه، وعزت نفسه، ولم يفتقر إلى الناس، وقد قال يعقوب عليه السلام لابنه: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {يوسف:86}.

    واعلمي أن من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى ويفرغ القلب من الهموم والأحزان طلب العلم النافع.

    هذا وإن بإمكانك أن تخبري بعض الثقات من أخواتك المؤمنات أو قريباتك المشفقات عن رغبتك في الزواج وتكوين أسرة، فيبحثن لك عن زوج صالح ذي دين وخلق، فيكلمنه عنك ويرغبنه فيك، وليس في ذلك منقصة لك، بل تلك منقبة، فإن طلب العفاف بالزواج الشرعي دليل الاستقامة والفطرة السوية.

    واسألي الله تعالى بذل وإلحاح أن يرزقك الاستقامة على دينه، وأن يلهمك رشدك وأن يكفيك شر الشيطان وشر نفسك، وأن يمن عليك بكرمه بالزوج الصالح الذي تقرّ به عينك ويأنس به فؤادك، وتحري في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وأثناء السجود، وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه، وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة.

    والله أعلم.
    منقول عن مركز الفتوى مع حذف الفتوى المتعلقة.
     
    التعديل الأخير: ‏17 جانفي 2018 على 12:23
    ميلينا, rycerz, إلياس و 3 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏27 ديسمبر 2017
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
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    عماد خطاب, ‏29 ديسمبر 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    بارك الله فيك أخي أباليث على نقل الفتوى التي فيها عبر جمة
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏29 ديسمبر 2017
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏30 ديسمبر 2017
    #4
  5. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏31 ديسمبر 2017
    #5
  6. ابو ليث

    ابو ليث
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    أحسن الله إليكم جميع إخواني
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏17 جانفي 2018 على 12:24
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و اياك اخي ابا ليث

    وين تسكن الاخت هادي اخي ابو ليث ؟
    ندي لعجوز و نروحو نخطبوها هه
     
    ميلينا و ابو ليث معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏17 جانفي 2018 على 12:27
    #7
  8. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    كانوا يقولون الموضوع ظاهر من عنوانه، و لجوابك أقول العنوان ظاهر من موضوعه.
    وفقك الله أن تجدها في طول و عرض أروبا، هذا إن لم تجدها جدة أو أم ''على أحسن الأحوال''.(إبتسامة عريــــــــــــــــــضة)
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏17 جانفي 2018 على 13:27
    #8
  9. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    يا أخي العنوان تنقصه ارقام هه
    هادي الزوجة الثانية ..
    الاولى باين جزائرية .. عندما ندخل لدائرة تحت المجهر كل شيء يجهر ..
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏17 جانفي 2018 على 13:53
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    اعتقد ان العانس في الدول الاوروبية تحديدا لا تهتم لهذا الأمر و المرأة الكردية متمسكة باصالتها و بالتالي متمسكة بدينها ما شاء الله و دائما توجد الصالحة و الطالحة
     
    ميلينا, ‏17 جانفي 2018 على 17:30
    #10

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