أقلّ ما يقال عنه ولانزكي على الله أحدا

اسمعتم عن أناسٍ تجمعوا حول شجرة ليصيبوا مافيها من خير وبينما هم على تلك الحالة مابين متسلق وقاطف ٍ لثمرها ومستظل بظِلها يَقْدُم اليهم كل يوم انسان طيب وخلوق يحمل بين يديه صحنا من عسل فيدعوا الناس اليه فينهلون منه ما استطاعوا ثم ينفظوا ليعود في اليوم الموالي وهكذا دواليك وهكذا احسب حالنا كحال من تجمعوا حول المنتدى والانسان الطيب هو شيخنا ابوليث يغدق من وقته وجهده علينا فنتعلم منه ونستنير ونصحِّح ونستفيد فاللهم احفظه وارزقه الجنة . ما أود قوله هو ان امثال الاخ ابوليث قليل ونادرٌ معدنه في زمننا ومن نعم الله أنه بيننا ومتواصل معنا ورؤيته دوما في المنتدى تبهجنا . فالحمد لله . ومن توفرت له الفرصة للتعلم وضيعها فقد ضيع عنه خيرا كثيرا في المنتدى .