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اهدافكم لعام 2018

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة hakim story, ‏28 ديسمبر 2017 على 21:43.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    السلام عليكم
    اعضاء اللمة الجزائرية ان شااء الله اموركم تمام
    كثير منا يهتم بمستقبله يفكر بالغد ويحاول جاهدا ان لايكون مثل اليوم الذي يعيشه او الامس الذي مر و فات
    لذا كثيرا ما حاولنا ان نربط تحديات جديدة بيوم معين مثلا :
    وغالبيتنا كان يفعل هذا يقول سأبدأ الصلاة بيوم الجمعة
    او جماعة الدراسة يقول سابدأ المراجعة في اليوم الفلاني
    ولهذا مع اقتراب العام الجديد قررت ان يكتب جميعنا بعض الاهداف المسطرة لعام 2018 وعليه ان يحققها بكاملها او على الاقل نصفها ويسعى في تحقيقها
    والاهداف تكون اما :
    اهدافا دينية
    اهدافا دراسية
    اهداف عملية
    او غيرها من الاهداف
    لذا شاركونا اهدافكم وشاركونا حماسكم وشاركونا ايضا لربما افكارا تفيدنا ونستفيد منها في حفظ الوقت واستغلاله بالشكل المثالي
    وفي آخر المقال لا تجعلو الايام تمر مرور الكراام فتندموا
    سلام

     
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    hakim story, ‏28 ديسمبر 2017 على 21:43
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    السلام عليك
    اولا الا حيانا ربي وعشنا في 2018 اول حاجة باغية نقرب لربي اكثر ،،يعني الوقت الضائع نفضل نضعيه فالتقرب لله
    ونختم القران
    وثاني هدف هو قرايتي Bêm
    ربي يوفقني اليه
    )دعواتكم(
    وباغية نيفيتي المشاكل كيما صرالي في 2017 ونعيش عام مهني
    ياربي
    مشكور اخي ع الطرح المميز
    ان شاءالله تفوت علينا 2018 بخير واحسن من كل الاعوام يااارب
     
    قمر الوادي, الصحافية الساخرة, hakim story و 1 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏28 ديسمبر 2017 على 21:49
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    موضوع مميز ... صراحة ماكاش مخططات ياسر

    و نشالله يطلع العام برك ههه السنة الحالة صعيبة شوي

    و بالتوفيق للجميع في تحقيق اهدافهم



     
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    habchisalaheddin, ‏28 ديسمبر 2017 على 21:56
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    شكرا خويا حكيم على الموضوع الجميل على الاقل الإنسان يحدد أهدافو ولوين حاب يوصل
    صراحة حتى لا أكون كاذبة أنا حاليا بدون أهداف هههه عايشة برك باه نقولك عندي وعندي
    صدقني مخي فارغ، لكن هادي قبل مانقرا موضوعك خاطر لما قريت موضوعك بديت نخمم وبديت نقول صح
    لازم يكون عندي هدف ولازم كي يعدي العام هادا لي جاي ان شاء الله نلقى روحي درت حاجة نفتخر بيها ونفرح بيها
    خاصة الاعوام راهي تجري وتغيضك بزاف كي يعدي عام ونتا مادرت والو على هادي رايحة نخربش داخل مخي ونشوف واش كاين ترا
    أول هدف أكيد نقربو أكثر من ربي سبحانو بالطاعات وحفظ القرآن يعني هذا أمر مفروغ منو كل إنسان يتمنى أنو كل عام
    يجدد إيمانو ويهديه ربي ويتقرب منو أكثر، بعد التقرب من الله عندي نفسي راني هاملتها بزااااف كي نقول نفسي مانقصدش
    الشكل الخارجي بالعكس نتكلم داخليا ونفسيا خاطر تعبت نفسي بزاف وراهي محتاجة راحة ومحتاجة كيما نقولو إعادة تأهيل
    ربما تشوفو هاد الكلمات هبال لكن بالفعل نفسي تحتاج قوة أكبر هاد القوة نرجعهالها بالثقة في النفس وبإعطاءها حقها من الراحة
    والتفكير بإيجابية يعني هدفي أنو نفسي تكون مرتاحة خلال السنة القادمة بإذن الله ونفكر بإيجابية فقط ونبعد على كل حاجة تميل للحزن
    ولا للسلبية، أما الاهداف الأخرى أكيد ندخل المجال المهني ونكتسب خبرة فيه نولي عاملة وعندي دور في المجتمع يعني نقدم حاجة
    الهدف الآخر وهو المطالعة والكتابة بالنسبة للمطالعة بعدت عليها آخر فترة بزاااف وباه نخرج من الروتين هاداك راني نشري في كتابات
    ونخبي ورايحة نبدا نقراهم عن قريب بإذن الله وبالتالي تكون للمطالعة ذوق خاص كي تمس كتب كنت تشوفها غير في التيليفون ولا الميكرو
    ككتب الكترونية يعني نحفز نفسي على المطالعة وكذلك الكتابة لاحظت أني وليت نحبها كتر آخر فترة عدت نلقى راحتي فيها بزاف
    خاصة كتابة القصص والروايات لدرجة بدلت نوع الكتابة وشاركة بقصة رعب مؤخرا في اللمة ورايحة نزيد ندخل مجالات خلاف
    ونجرب نفسي فيها ونطور من مهاراتي خاطر كي نكون مقلقة وغير نبدا نكتب نرتاح نفسيا يعني بإذن الله نطور من نفسي في هاد المجال وعندي
    واحد الهدف والحلم هكا بصح ماتضحكوش ههههه وهو في معرض الكتب القادم ولا لي بعدو نكون مشاركة فيه بكتاب تاعي ومن صنعي
    وارواحو مرحبا بيكم لي يجي يدي نسخة باطل من عندي ههههه يعني كي نفكر هكا في أحلامي لي كنت حاطتهم ماكانش من الأساس حتى نفرح ههه
    هادي تقدر تقول أهم الأهداف ربما كاين بزاف داخل راسي لكن نسيتهم حاليا وكاين لي نحتفظ بيهم في قلبي كلبس الجلباب مثلا
    كل مرة نهدر عليه لكن نخليه في قلبي حتى يكتبهولي ربي ان شاء الله
    هاني درت جرنان هههه
    شكرا على الموضوع
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏28 ديسمبر 2017 على 22:13
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    اهدافي لعام 2018 بحول الله متمثلة في التالي :
    الاهداف الدينية :
    نعاود نراجع احزاب القرآن نتاعي اللي حافضها 30 حزب واذا حب ربي كذالك نكمل الباقي ونعاود نتقرب لربي :kiss:
    اهداف دراسية :
    نحازل نتقن اللغة الفرنسية لانو ضعيف فيه بكل صراحة ومعاها الانجليزية :geek:
    ونطلع العام في العام
    اهداف رياضية :
    نمارس الرياضة بانتظام ونحسن الكور نتاعي بيسك زاد الوزن نتاعي :mad:
    اهداف قلبية:Love::Love: :
    لازم هذا العام نلقى فتاة احلامي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى :cry:

     
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    hakim story, ‏28 ديسمبر 2017 على 22:24
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    الله يبارك حافظ ثلاثين حزب ماشاء الله ان شاء الله تكمل الثلاثين الباقية
    ههههه زاد وزنك ههههه دير ريجيم ههههه مزية مش غير النسا سمانات هههه
    وبللنسبة الانجليزية نمووت عليها كون يكتب ربي راتي نخرج ا استاذة فيها وارواح دير عندي ليكووغ ههههه خمسين الف لسيونص خخخ
    ههههه
    نزعق بررك متزعفش خيوو
    ｡^‿^｡
     
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    زهرة البليدة, ‏28 ديسمبر 2017 على 22:30
    #6
  7. hakim story

    hakim story
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    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    ههه ياودي كي يجي البرد الواحد ما يتحركش وزيد
    ناكلو العجائن بزاف في الشتاء هههه الله غالب
    معليه نسيي نتعلم الا مكانش هاني نجي نقرى عندك بصح 50 للشهر ههه انجحي في البيام من بعد ساهل
     
    التعديل الأخير: ‏28 ديسمبر 2017 على 22:49
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    hakim story, ‏28 ديسمبر 2017 على 22:39
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله

    ان شاء الله كل واحد يحقق احلاموا

    @زهرة البليدة و لا زهرونة ان شاء الله تحققي واش في بالك وخرجي انتيا الولى على مستوى الولاية فالبيام ^^ ( دعوة من القلب )

    @لؤلؤة قسنطينة يا رب يسر عليك امورك ان شا ء الله ايه اختي نفسك ما تهمليهاش لازم تعاودي تراجغي امورك .. و راني فاهمتك واش راكي تفوتي بويسك راني عديت على حالتك و كتر تعرفي كي تدخلي فكآبة خلاااص صعيب تخرجي منها مالا بلاكي لازم تتخلصي من كل حاجة مخوفاتك ولا وواحد ما يضحك على احلامك كما يقولوا احلم مادام الحلم باطل علاش لا مام ما يتحققش واش حابة راه فيه خير عند ربي ، تهلاي في روحك الزينة انا راني شريت مذكرات و كراريس بلعقل و بديت نخربش الدعوة كي تخربش فيها بركة بلاك تخرجي رواية و تتشهري بيها ^^ ان شاء الله
     
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    الصحافية الساخرة, ‏29 ديسمبر 2017 على 10:11
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    ههههههه الاخيرة شوي ساهلة خاطر الرجل هو متحكم فالامور ماشي كما المرى الى لقات فتى احلامها يقدر يعوجلها مخها لكان كانت تخمم و تحلم بحوايج يحبسها يحب يحلم هو وهي تحلم تكمل الغسيل ههههه


    علابلك خويا حكيم رانا مشتركين في بعض الاهداف

    اولها ماشي مراجعة احزاب القرآن مي نكمل نتعلم احكام التجويد مليح و فنفس الوقت نكمل نحفظ باذن الله

    ثاني شيء هو اللغات رايحة نهبل علابلك الفرنسية سيرتوا نحتاجها ياو كانت عندي لاباز و من بعد طلقتها كامل وليت زيروا دوك جبدت اقلام ، كتب و برامج دفاتر وعڨابها بلا يماها تدخل دوختني الواحد مخمم يخرج من البلاد ههههه
    ان شاء الله ( حتى طفلة حلال تخرج من البلاد مهم ماشي حراڨة هههه )

    و الرياضة تان ثالث حاجة مهمة في حياتي مي الحمد لله انا وزني ثابت هههه و العجاين منقربش ليهم واشنوا لازم الواحد يخدم الكور مليح هههههه بصح انتم الرجال مليحة تقدروا تجروا برى و عندكم صالات احنا البنات تعرف صالات تاع تمسخير وزاد ما تجوزلكش تبدل حوايجك خارج الدار او تعرف و برى لوكان تلبس حجاب وحتى جلباب و تكفن روحك تروح تجري يقولك حرام مالعغري مع خوك هااا زهرنا كيفاه جاي معوج المهم انا دوك عني وين نجري يشوفني غير ربي من فوق الريف قرية جدي نلبس سيرفات و ننطلق أبي مريح مع الشجرة و 9 خرفان و انا نجري و نسوطيء بالحبل و من بعد ناكل حاجة صحية و نشرب الماء ولا اروع ها شفت كلشي عندو حل هههه

    و الاخيرة تبانلي دورتها تخمام فالحب و الزواج ههههه ، و الله فتاة الاحلام و فتى الاحلام صعاب شوي لازم انتظار طوييييل باش يجو و ما نعرف :ROFLMAO: .. هذي ماشي من الاهداف تاعي ( بصح كيفاه تديرها من الاهداف يا حكيم تبدا تخطط تصيد ههههه ولا خافت يديرولك غرامة خاطر مازالك عزابي هههههه )

    المهم ان شاء الله تحقق واش متمني و الى دخلتلك الفرنسي فراسك ابعثلي كيفاه حتى قدرتلها انا كل مرة نفشل و عييت

    و عندي هدفين اللي هوما : " سحق كل السلبيات اللي فراسي و بدأ طريقي نحو نشر كتاباتي باذن الله لازم نثبت روحي فالمجال هذا باذن الله "

    و الثاني : بدأ مشروع خاص بيا بصح قبل لازم نلقى خدمة تاع حلال باش نقدر ندير مشروعي الصغير ان شاء الله ^^

    ومرسي على الموضوع المميز

    بالتوفيق للجميع
     
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    الصحافية الساخرة, ‏29 ديسمبر 2017 على 10:29
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    هههههه عجبتني تاع بابا مع الخرفان وانا نصوطي هههههه يخي فطومة
    ربي يحققلك كل واش في بالك يارب
    بالمناسبة كي راكم تحكيو على تعلم اللغات أنا مؤخرا ما رحت لا للفرنسية لا للانجليزية
    تعرفي واش بديت نتعلم ! اليابانية :LOL: حفظت بعض حروفهم
    وتوصلت حتى كي نتفرج انمي ولا نشوف كلمة على الاقل نقدر نهجي شوي منها
    والله فكرتوني لازم نكمل نتعلمها خاطر ممتعة تاع الصح
    اما الانجليزية والفرنسية تقدري تقولي
    على الاقل متمكنة منهم شوي خاطر الفرنسية كنت من وانا صغيرة يعني مازلت حتى مادخلتش نقرا
    ونتفرج رسوم متحركة بالفرنسية يعني الفرنسية نفهمها بالسمع ولا بالمطالعة على الاقل 70 بالمائة
    الإنجليزية نفهمها مطالعة اما سمع لي مازلت ناقصة شوي يسمى لازمني تاني نطور نفسي فيهم اكتر
    هاني دخلت نشوف اهدافكم وليت استخرجت اهدافي هههههه
    بالتوفيق للجميع ان شاء الله
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 ديسمبر 2017 على 10:43
    #10
  11. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
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    الاخيرة لانو قرب التخرج نتاعي ونتهنى من جد الجامعة ونشوف حياتي
    وهاكي تعرفي بعد الحصول على العمل لازم يبني الواحد حياتو
    يعني الهدف انونلقى الفتاة وفقط ومن بعدالاشياء الاخرى تمشي مع الظروف
    المهم ربي يوفقك ختي ويوفق الجميع وحظ سعيد مع     2018​
     
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    hakim story, ‏29 ديسمبر 2017 على 10:48
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    هههههههه ان شاء الله يا رب يتحققوا بعض اهدافنا نفرحوا شوي ياو دارولنا التجاعيد من الحزن هههههه
    ايا مالا زيدي استخرجي اهدافك كلها و رتبيهم حسب الاولوية ^^ .. و مليحة اليابانية ياهوشنڨاهام هههههه والله نخلط برك .. انا الكورية متبعتها وليت نفهم كي يهدروا كلمات و نخلط شوي بصح الحروف تاعهم يدوخوا بزاااف 200 حرف ولا اكثر ياا حوجحي وزاد تروح تكتب حرف يخرجلك فاس ههههه ماتفهم والو هههه والله لوكان تروح تشوف كي تحب حاجة تقدر تتعلمها مثلا انتيا تحبي اليابانية تدخلك تم تم ايه بالاك نبداو بالكورية وانتيا اليابانية ونشوفوا ههههههه

    موفقة غاليتي و كي تحققي اهدافك قولينا ناكلوا الفال تعرف لازم ^^ و نشجعوك اكثر الزينة
     
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    الصحافية الساخرة, ‏29 ديسمبر 2017 على 11:26
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    ان شاء الله

    موفق اخي حكيم
     
    الصحافية الساخرة, ‏29 ديسمبر 2017 على 11:26
    #13
  14. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    -آخرتي
    -عائلتي
    -دراستي
    -صحتي الجسمية والنفسية
    أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏29 ديسمبر 2017 على 17:27
    #14
  15. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو متألق ::

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    بسكرة
    السلام عليكم
    في الصح مازلت مدرتش مخططات مي اكيد راح يكونو
    نرجع لحياتي لقديمة او نبدل السيستام طول و ندير وحدة جديدة ههه
    راح نحاول نبعد قدر الامكان على اي حاجة تشتتني على ديني مستقبلي و عائلتي
    و اخيرا و ليس اخر الباك ثم الباك ثم الباك باذن الله ربي يوفقني برك و ادعولي خاوتي
    و اكيد راح نحاول نرجع ننشط شوي في المنتدى مي بعد الباك ان شالله
    ميرسي ليك خويا موضوع مميز كما عودتنا
    سلام
     
    hakim story معجب بهذا.
    Princesse Diyor, ‏29 ديسمبر 2017 على 18:11
    #15
  16. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    الله يجعله عام خير وبركه علينا وعلى كل عبد مسلم ...
    الحقيقه ليس هناك من خطط او اهداف محدده لكن موقنين ان الايام تسير بنا ونتعايش معها بما كتبه الله لنا ..
    وكل عام وانتم ترفلون بملابس اليسر والامان ...
     
    aljentel, ‏30 ديسمبر 2017 على 02:05
    #16

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