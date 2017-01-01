اهدافكم لعام 2018

السلام عليكم

شكرا خويا حكيم على الموضوع الجميل على الاقل الإنسان يحدد أهدافو ولوين حاب يوصل

صراحة حتى لا أكون كاذبة أنا حاليا بدون أهداف هههه عايشة برك باه نقولك عندي وعندي

صدقني مخي فارغ، لكن هادي قبل مانقرا موضوعك خاطر لما قريت موضوعك بديت نخمم وبديت نقول صح

لازم يكون عندي هدف ولازم كي يعدي العام هادا لي جاي ان شاء الله نلقى روحي درت حاجة نفتخر بيها ونفرح بيها

خاصة الاعوام راهي تجري وتغيضك بزاف كي يعدي عام ونتا مادرت والو على هادي رايحة نخربش داخل مخي ونشوف واش كاين ترا

أول هدف أكيد نقربو أكثر من ربي سبحانو بالطاعات وحفظ القرآن يعني هذا أمر مفروغ منو كل إنسان يتمنى أنو كل عام

يجدد إيمانو ويهديه ربي ويتقرب منو أكثر، بعد التقرب من الله عندي نفسي راني هاملتها بزااااف كي نقول نفسي مانقصدش

الشكل الخارجي بالعكس نتكلم داخليا ونفسيا خاطر تعبت نفسي بزاف وراهي محتاجة راحة ومحتاجة كيما نقولو إعادة تأهيل

ربما تشوفو هاد الكلمات هبال لكن بالفعل نفسي تحتاج قوة أكبر هاد القوة نرجعهالها بالثقة في النفس وبإعطاءها حقها من الراحة

والتفكير بإيجابية يعني هدفي أنو نفسي تكون مرتاحة خلال السنة القادمة بإذن الله ونفكر بإيجابية فقط ونبعد على كل حاجة تميل للحزن

ولا للسلبية، أما الاهداف الأخرى أكيد ندخل المجال المهني ونكتسب خبرة فيه نولي عاملة وعندي دور في المجتمع يعني نقدم حاجة

الهدف الآخر وهو المطالعة والكتابة بالنسبة للمطالعة بعدت عليها آخر فترة بزاااف وباه نخرج من الروتين هاداك راني نشري في كتابات

ونخبي ورايحة نبدا نقراهم عن قريب بإذن الله وبالتالي تكون للمطالعة ذوق خاص كي تمس كتب كنت تشوفها غير في التيليفون ولا الميكرو

ككتب الكترونية يعني نحفز نفسي على المطالعة وكذلك الكتابة لاحظت أني وليت نحبها كتر آخر فترة عدت نلقى راحتي فيها بزاف

خاصة كتابة القصص والروايات لدرجة بدلت نوع الكتابة وشاركة بقصة رعب مؤخرا في اللمة ورايحة نزيد ندخل مجالات خلاف

ونجرب نفسي فيها ونطور من مهاراتي خاطر كي نكون مقلقة وغير نبدا نكتب نرتاح نفسيا يعني بإذن الله نطور من نفسي في هاد المجال وعندي

واحد الهدف والحلم هكا بصح ماتضحكوش ههههه وهو في معرض الكتب القادم ولا لي بعدو نكون مشاركة فيه بكتاب تاعي ومن صنعي

وارواحو مرحبا بيكم لي يجي يدي نسخة باطل من عندي ههههه يعني كي نفكر هكا في أحلامي لي كنت حاطتهم ماكانش من الأساس حتى نفرح ههه

هادي تقدر تقول أهم الأهداف ربما كاين بزاف داخل راسي لكن نسيتهم حاليا وكاين لي نحتفظ بيهم في قلبي كلبس الجلباب مثلا

كل مرة نهدر عليه لكن نخليه في قلبي حتى يكتبهولي ربي ان شاء الله

هاني درت جرنان هههه

شكرا على الموضوع

تحياتي

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