اهدافكم لعام 2018

السلام عليكم اعضاء اللمة الجزائرية ان شااء الله اموركم تمام كثير منا يهتم بمستقبله يفكر بالغد ويحاول جاهدا ان لايكون مثل اليوم الذي يعيشه او الامس الذي مر و فات لذا كثيرا ما حاولنا ان نربط تحديات جديدة بيوم معين مثلا : وغالبيتنا كان يفعل هذا يقول سأبدأ الصلاة بيوم الجمعة او جماعة الدراسة يقول سابدأ المراجعة في اليوم الفلاني ولهذا مع اقتراب العام الجديد قررت ان يكتب جميعنا بعض الاهداف المسطرة لعام 2018 وعليه ان يحققها بكاملها او على الاقل نصفها ويسعى في تحقيقها والاهداف تكون اما : اهدافا دينية اهدافا دراسية اهداف عملية او غيرها من الاهداف لذا شاركونا اهدافكم وشاركونا حماسكم وشاركونا ايضا لربما افكارا تفيدنا ونستفيد منها في حفظ الوقت واستغلاله بالشكل المثالي وفي آخر المقال لا تجعلو الايام تمر مرور الكراام فتندموا سلام