جوارب بالكروشي ~

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة اليوم بإذن الله رجعت لكم ب مهارة جديدة ساهلة لعشاق الكروشي وتتمثل في جوآرب بالكروشي ~ عزيزتي حوآء تتبعي معي الشرح و الطريقة! 1ـ نحضر طرف كتان ايا كان نوعه المهم دافي ادا كان في فصل الشتاء و ادا تحبي الجورب للصيف كتزين تقدري ديري كتان خلاف المهم منحتاجش كتان كبيير برك يبقالك من كاش فستان و اخترته من نوع القطيفة: 2ـ فصليهم بشكل دائري في اطراف القدمين و الطول حسب الرجل 38 ,39,40 و لصغار 35 ... ملاحظة هذو الاثنين لرجل واحدة نفتح فتحة في احداهما و هي فتحة الرجل بعدها نوضع و حدا فوق وحدا و نمسكهم ملحيح بالإبر حتى نقدر ندير الكروشي في الجوانب : بقالي طرف كتان طوييل قلت نديرو سغطات للشعر احسن اطويتها على اثنين و حكمتها بالإبر ياتي دور الكروشي الغرز مش مفروضة يعني تقدري ديري سلسلة و تبلعي و التزيين الفوق تديري بابيو و لا حجر وهاي النتيجة هذي بالوان مختلفة دمتم بخير