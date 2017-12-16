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جوارب بالكروشي ~

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:08.

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  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

    [​IMG]

    بسم الله الرحمن الرحيم


    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا



    أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
    أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة

    اليوم بإذن الله رجعت لكم ب مهارة جديدة ;) ساهلة لعشاق الكروشي
    وتتمثل في

    جوآرب بالكروشي ~

    عزيزتي حوآء تتبعي معي الشرح و الطريقة!

    1ـ نحضر طرف كتان ايا كان نوعه المهم دافي ادا كان في فصل الشتاء و ادا تحبي الجورب للصيف كتزين تقدري ديري كتان خلاف
    المهم منحتاجش كتان كبيير :eek: برك يبقالك من كاش فستان و اخترته من نوع القطيفة:
    Screenshot_2017-12-16-15-38-31.png
    2ـ فصليهم بشكل دائري في اطراف القدمين و الطول حسب الرجل 38 ,39,40 و لصغار 35 ...
    Screenshot_2017-12-16-15-38-48.png
    ملاحظة :giggle: هذو الاثنين لرجل واحدة
    نفتح فتحة في احداهما و هي فتحة الرجل
    بعدها نوضع و حدا فوق وحدا و نمسكهم ملحيح بالإبر حتى نقدر ندير الكروشي في الجوانب :
    Screenshot_2017-12-16-15-39-03.png
    Screenshot_2017-12-16-15-39-17.png بقالي طرف كتان طوييل :unsure: قلت نديرو سغطات للشعر احسن
    اطويتها على اثنين و حكمتها بالإبر
    Screenshot_2017-12-16-15-39-28.png
    ياتي دور الكروشي الغرز مش مفروضة يعني تقدري ديري سلسلة و تبلعي و التزيين الفوق تديري بابيو و لا حجر
    وهاي النتيجة:p

    Screenshot_2017-12-16-15-40-57.png
    Screenshot_2017-12-16-15-39-54.png
    Screenshot_2017-12-16-15-40-16.png
    هذي بالوان مختلفة
    Screenshot_2017-12-29-13-05-37.png
    Screenshot_2017-12-29-13-05-52.png
    Screenshot_2017-12-29-13-06-11.png


    دمتم بخير ;)
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏1 جانفي 2018 على 16:00
    أم ياسمينdz, قطر الندىdz, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:08
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    شكرااااا
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:17
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    وعليكم السلام و الرحمه و الاكرآم
    نورتي اختي ;)
    يومك طيب
    تسلمي ع التواجد     :kiss:
     
    yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:19
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    جميلة جدا وفكرة رائعة الوحدة تعتمد على نفسها وتخدمهم احسن ماتشريهم وتخدميهم على ذوقك..
    شكرا جزيلا حبيبتي يعطيك الصحة
     
    قطر الندىdz و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:31
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    اهلا حبيبتي
    نورتي, ,
    ايه خدمتهم ساهلة ومش صعيبة
    و كل مرة راهي تخرج موديلات
    هايلين و جداد ؛ تسلميلي ع التواجد
    الجميل     :kiss:
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:48
    #5
  6. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله عليك فكرة هايلة وسهلة
    انا رني نتعلم في الكروشي بلاك ان شاء الله نجرب نخدمهم :Love:
     
    قطر الندىdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:37
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يعطيك الف عافية خدمتيهم باهيين
    الف شكر على الطريقة
    خير من تشريهم الوحدة تخدمهم خير
    :Love:
     
    أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2018 على 16:01
    #7
  8. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    الله يبارك

    يعطيك الصحة ياسمينوو ｡^‿^｡
     
    زهرة البليدة, ‏1 جانفي 2018 على 16:06
    #8

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