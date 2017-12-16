جوارب بالكروشي ~









بسم الله الرحمن الرحيم السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْبسم الله الرحمن الرحيم



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا





أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة



اليوم بإذن الله رجعت لكم ب مهارة جديدة ساهلة لعشاق الكروشي

وتتمثل في

أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائريةأرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـةاليوم بإذن الله رجعت لكم ب مهارة جديدةساهلة لعشاق الكروشيوتتمثل في

جوآرب بالكروشي ~

