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ملكة جمال الجزائر ويضيع معها الكلام المباح....

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة لاريمان, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:19.

  1. لاريمان

    لاريمان
    :: مشرفة ::
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    موضوعي ليس عن ملكات الجمال لاننا صدقا لم نكن
    يوما يهمنا هذا التتويج ولا السعي وراء امور قد تعدو زائلة
    وبعيدة عن جوهر الامور فكل خنفوس عند امه غزال
    فانا ملكة جمال بيتنا وحينا وثانويتنا :Love: هل هناك اعتراض:mad:
    وعليه اردت التطرق الى موضوع اثار انتباهي
    عندما اخذتني محركات البحث في اليوتوب الى حلقة من حلقات اختيار ملكة جمال الجزائر
    لتمثلنا في مصر على ما اعتقد لاختيار ملكة جمال العرب هههه اظن ذلك
    وانا اتابع طرح الاسئلة صدقا اصيبت بدهشة
    لن اعلق على مدى جمالهن لانهن لن يمثلن الا انفسهن
    فهناك جمال لن تصل اليه عدسات الكاميرا ليوضع في المزاد العلن
    لكن....
    رغم مستوى المترشحات الا انهن عجزن عن التعبير ولو بجملة واحدة مفيدة
    فهناك من ردت باللبناني لحظة المرشحة جزائرية وليست من المشرق
    وهناك من تلعثمت ولم تعرف التعبير
    وهناك من أُلجمت ولم تعرف حتى الكلام
    وهناك من ترجموا لها السؤال بالفرنسية
    لتجيب ماهذا ياقوم:mad:
    الهذه الدرجة المدرسة الجزائرية اصيبت بالعقم
    لتنجب لنا شريحة مثقفة قلبا وقالبا
    تجيد الكلام والتعبير
    وفي الاخير وبعد فرز عفوا ليست اوراق الانتخاب
    بل بعد اختيار الملكة عقبت مصرية على المترشحات
    ان الجزائرية تحشم :giggle:;) والخجل سبب قلة التعبير
    انا الذي اعرف من تترشح لمثل هاته المسابقات
    فلتضع الحياء جانبا وتكون لها الجرأة والقدرة
    على الظهور والتعبير

    ام ماهذا يا أمة قد ضحكت من خرجاتها الامم
    وهذه عينة من متفرقات اجتماعية
    فكثيرا ما نلاحظ بدل النقاش نلجأ الى السب والشتم
    وكأننا فقدنا لحلقة من حلقات التواصل الاجتماعي
    اليكم الخط بانتظار تعليقاتكم
    احلى سلام :unsure::unsure:


     
    قطر الندىdz, آمِيْرَتُه و ليليا مرام معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:19
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم أختي عدت للنشاط ماشاء الله
    والله يا أختي مش ملكة جمال الجزائر ملكة فضاضيح الجزائر اسمحيلي نعلق عالسدشكل ما نعرف شكون قالها راكي شابة هي رايحة تبان مولية الزين نتاع بنات فالبلاد وين تباااان يا حسراه
    ثاني شي الحاجة البي معرفوها فتشي عليها تلقايها بنت فلان وعلان وباباها مخلص باه بنتو توصل ما عندها علاقة لا يثقافة ولا بعلم ولا بلغة او لهجة كور ومد لأعور العرب ما لقاوش واش يديروا
    اما تحشم هذي غير ما نعلقش خير وتعرفيني كي يروحو الفرانات
    احنا أحسن أمة بصح اللي راه يصير راه مخلينا مضحكة لباقي الأمم والسبب ثقافة مواطنون لا ثقافة لهم بالأصل
    تسلمي موضوع مميز
    وركزيلي على كل خنفوس في لمته غزال هههه
     
    لاريمان معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:39
    #2
  3. لاريمان

    لاريمان
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المشرفات

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    اوعليكم السلام اهلا ليليا
    صدقت اختي حتى اني قرأت بعض التعليقات عن من هم وراء بعض المترشحات
    يشبعو بيها هو عام وجمالها يولي بايت هههههههههههه ياختي كل واحد يشوف في روح الجمال بعينه
    شكرا على جميل الرد والمرور تسلمي ياطيبة ربي يهنيك
     
    لاريمان, ‏29 ديسمبر 2017 على 17:32
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    لشابة شابة لعمرها
    نهار قالولها هواياتك قاتلهم نخرج مع عائلتي تم عرفت المستوى نتاعهم
     
    آمِيْرَتُه, ‏29 ديسمبر 2017 على 17:45
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    هي ملكة جمال الجزائر وهي بحق تستحق لان جمالها آخاذ ...
    هذا ظاهرا اما مافي السرائر فلسنا مسئولين عنه ..
     
    aljentel, ‏30 ديسمبر 2017 على 01:32
    #5

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