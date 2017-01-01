ملكة جمال الجزائر ويضيع معها الكلام المباح....

السلام عليكم أختي عدت للنشاط ماشاء الله

والله يا أختي مش ملكة جمال الجزائر ملكة فضاضيح الجزائر اسمحيلي نعلق عالسدشكل ما نعرف شكون قالها راكي شابة هي رايحة تبان مولية الزين نتاع بنات فالبلاد وين تباااان يا حسراه

ثاني شي الحاجة البي معرفوها فتشي عليها تلقايها بنت فلان وعلان وباباها مخلص باه بنتو توصل ما عندها علاقة لا يثقافة ولا بعلم ولا بلغة او لهجة كور ومد لأعور العرب ما لقاوش واش يديروا

اما تحشم هذي غير ما نعلقش خير وتعرفيني كي يروحو الفرانات

احنا أحسن أمة بصح اللي راه يصير راه مخلينا مضحكة لباقي الأمم والسبب ثقافة مواطنون لا ثقافة لهم بالأصل

تسلمي موضوع مميز

وركزيلي على كل خنفوس في لمته غزال هههه

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