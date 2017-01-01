ملكة جمال الجزائر ويضيع معها الكلام المباح....

موضوعي ليس عن ملكات الجمال لاننا صدقا لم نكن يوما يهمنا هذا التتويج ولا السعي وراء امور قد تعدو زائلة وبعيدة عن جوهر الامور فكل خنفوس عند امه غزال فانا ملكة جمال بيتنا وحينا وثانويتنا هل هناك اعتراض وعليه اردت التطرق الى موضوع اثار انتباهي عندما اخذتني محركات البحث في اليوتوب الى حلقة من حلقات اختيار ملكة جمال الجزائر لتمثلنا في مصر على ما اعتقد لاختيار ملكة جمال العرب هههه اظن ذلك وانا اتابع طرح الاسئلة صدقا اصيبت بدهشة لن اعلق على مدى جمالهن لانهن لن يمثلن الا انفسهن فهناك جمال لن تصل اليه عدسات الكاميرا ليوضع في المزاد العلن لكن.... رغم مستوى المترشحات الا انهن عجزن عن التعبير ولو بجملة واحدة مفيدة فهناك من ردت باللبناني لحظة المرشحة جزائرية وليست من المشرق وهناك من تلعثمت ولم تعرف التعبير وهناك من أُلجمت ولم تعرف حتى الكلام وهناك من ترجموا لها السؤال بالفرنسية لتجيب ماهذا ياقوم الهذه الدرجة المدرسة الجزائرية اصيبت بالعقم لتنجب لنا شريحة مثقفة قلبا وقالبا تجيد الكلام والتعبير وفي الاخير وبعد فرز عفوا ليست اوراق الانتخاب بل بعد اختيار الملكة عقبت مصرية على المترشحات ان الجزائرية تحشم والخجل سبب قلة التعبير انا الذي اعرف من تترشح لمثل هاته المسابقات فلتضع الحياء جانبا وتكون لها الجرأة والقدرة على الظهور والتعبير ام ماهذا يا أمة قد ضحكت من خرجاتها الامم وهذه عينة من متفرقات اجتماعية فكثيرا ما نلاحظ بدل النقاش نلجأ الى السب والشتم وكأننا فقدنا لحلقة من حلقات التواصل الاجتماعي اليكم الخط بانتظار تعليقاتكم احلى سلام