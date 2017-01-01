حقيبة الطفل عند الولادة

السلام عليكم حبيت ندير موضوع يخص حقيبة لي لازم تديها الام معاها يوم الولادة و القش لي فيها و لي رايحة تحتاجو ان شاء الله يفيدكم الموضوع اول حاجة هي الحقيبة اكيد تكون موجدتيها من قبل ثاني شئ القش لي تديها اكيد راح يتغير على حساب الفصل انا في الموضوع رايحة نديرلك القش لي تديه في فصل الشتاء علي حنا رنا في الشتاء ^^ اللفة او ماتعرف بالقماطة خرجو مودالات جدد و استعمالهم ساهل بزااف ثاني حاجة هي ثياب داخلية مريحة وقطنية اكيييد و تكون فيها ازرار من التحت لتسهيل تغير الحفاظ ثالث حاجة لباس خارجي مريح و دافئ رابع حاجة جوارب وقفازات وقبعة و اخيرا حفاضات و مستلزمات الحمام افضل نوع منتوجات جونسون و تاني حمالة للرضيع ^^ ان شاء الله يعجبكم الموضوع و يفيدكم في امان الله