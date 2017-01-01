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حقيبة الطفل عند الولادة

الموضوع في 'ركن مستلزمات الأطفال' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏29 ديسمبر 2017 على 16:28.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    حبيت ندير موضوع يخص حقيبة لي لازم تديها الام معاها يوم الولادة و القش لي فيها و لي رايحة تحتاجو ان شاء الله يفيدكم الموضوع

    اول حاجة هي الحقيبة اكيد تكون موجدتيها من قبل
    [​IMG]

    ثاني شئ القش لي تديها اكيد راح يتغير على حساب الفصل انا في الموضوع رايحة نديرلك القش لي تديه في فصل الشتاء علي حنا رنا في الشتاء ^^
    اللفة او ماتعرف بالقماطة خرجو مودالات جدد و استعمالهم ساهل بزااف
    [​IMG]


    ثاني حاجة هي ثياب داخلية مريحة وقطنية اكيييد و تكون فيها ازرار من التحت لتسهيل تغير الحفاظ
    [​IMG]

    ثالث حاجة لباس خارجي مريح و دافئ

    [​IMG]

    رابع حاجة جوارب وقفازات وقبعة
    [​IMG]

    و اخيرا حفاضات و مستلزمات الحمام افضل نوع منتوجات جونسون

    upload_2017-12-29_16-25-39.jpeg
    و تاني حمالة للرضيع ^^
    [​IMG]

    ان شاء الله يعجبكم الموضوع و يفيدكم
    في امان الله
     
    Ryry_Ndj, ‏29 ديسمبر 2017 على 16:28
    #1

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