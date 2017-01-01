كَلمَــــــةٌ لـعـآمِ : / 2017

الســـــــــــــلآم عليكم و الرحمة و الاكرام و في آخر أيام هذه السنة التي بعد أيام سترحل و تحل محلها سنة جديدة و كما تعودنا نهاية كل سنة أن يكون هذا الموضوع حاضر اردنا ان يكون لكم كلمـة في نهآية { 2017 } هآ نحن على ابوآب من عآم جديد و على فرآق عآم قد مضى كآن عآمآ رآئعآ للبعض و عآمآ مخيبآ للبعض عآم تعرفنآ فيه على نآس جدد احببنآهم و احبونآ عآم تجمعنآ به ذكريآت جميلة في اجمل بيت احتضننا كان لنا فيه ايام رائعة بالرغم من انه عالم افتراضي الا ان وجودنا فيه كانه واقعي عآم من اروع الاعوآم عآم رسب فيه العبض و نجح في البعض الاخر فقدنآ فيه نآس غآليين على قلوبنآ .......... وووو و لآ يفصلنآ عن العآم الجديد الآ ايآم فقط فبمنآسبة دخول عآم جديد نتمنى النجآح و التوفيق و السعآدة للجميع النآس فقــــــل كلمة لـ : 2018 ~ و اتمنى ان تكون سنة خير و حب و فرح على قلوبكم احبتي و اخوتي في امان الله