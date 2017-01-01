كَلمَــــــةٌ لـعـآمِ : / 2017

هآ نحن على ابوآب من عآم جديد و على فرآق عآم قد مضى​

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عآم تعرفنآ فيه على نآس جدد احببنآهم و احبونآ

عآم تجمعنآ به ذكريآت جميلة في اجمل بيت احتضننا

كان لنا فيه ايام رائعة بالرغم من انه عالم افتراضي الا ان وجودنا فيه كانه واقعي



عآم من اروع الاعوآم



عآم رسب فيه العبض و نجح في البعض الاخر فقدنآ فيه نآس غآليين على قلوبنآ

.......... وووو





و لآ يفصلنآ عن العآم الجديد الآ ايآم فقط

فبمنآسبة دخول عآم جديد

نتمنى النجآح و التوفيق و السعآدة للجميع النآس



فقــــــل كلمة لـ : 2018 ~