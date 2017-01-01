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كَلمَــــــةٌ لـعـآمِ : / 2017

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏29 ديسمبر 2017 على 21:21.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    الســـــــــــــلآم عليكم و الرحمة و الاكرام

    و في آخر أيام هذه السنة التي بعد أيام سترحل و تحل محلها سنة جديدة و كما تعودنا نهاية كل سنة أن يكون هذا الموضوع حاضر اردنا ان يكون لكم كلمـة في نهآية { 2017 }
    هآ نحن على ابوآب من عآم جديد
    و على فرآق عآم قد مضى​

    كآن عآمآ رآئعآ للبعض
    و عآمآ مخيبآ للبعض​


    عآم تعرفنآ فيه على نآس جدد احببنآهم و احبونآ
    عآم تجمعنآ به ذكريآت جميلة في اجمل بيت احتضننا
    كان لنا فيه ايام رائعة بالرغم من انه عالم افتراضي الا ان وجودنا فيه كانه واقعي

    عآم من اروع الاعوآم

    عآم رسب فيه العبض و نجح في البعض الاخر فقدنآ فيه نآس غآليين على قلوبنآ
    .......... وووو


    و لآ يفصلنآ عن العآم الجديد الآ ايآم فقط
    فبمنآسبة دخول عآم جديد
    نتمنى النجآح و التوفيق و السعآدة للجميع النآس

    فقــــــل كلمة لـ : 2018 ~

    و اتمنى ان تكون سنة خير و حب و فرح على قلوبكم احبتي و اخوتي

    في امان الله
    [​IMG]

     
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    عآشقة الجنـة, ‏29 ديسمبر 2017 على 21:21
    #1
  2. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    ~2017~
    كان
    عآم فرح وحزن
    عآم نجاح وفشل
    ونحمد الله ونشكره
    ~2018~
    ان شآء الله يكون عآم خير وفرح
    على الجميع

    شكرا على الموضوع عزيزتي
     
    زهرة البليدة و wissam 47 معجبون بهذا.
    *amani*, ‏29 ديسمبر 2017 على 21:55
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    نبكي مين نتفكرو والله
    صراولي بروبلام فيه بزاف
    يارب وميتعاودوش في هذا العام
    بالمعنى
    تعيس:cry::cry::cry:
     
    زهرة البليدة, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:16
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم أختي
    موضوع بالنسبة لي مؤلم لأن سنة 2017 حملت لي العذاب والأوجاع تألمت وبكيت وإحترقت سنة إستقبلتها بفرح فاتحة ذراعاي فأوجعتني
    أقول لها
    كسرت قلبي
    كسرت جسدي
    أحرقت فؤادي
    عذبتني فوق العذاب نفسه
    لكنني غلبتك بضحكة وبإبتسامة وقلت لم أصل لأقابلك إلا لأن ربي كتب لي كل ما فعلت بي
    وأدعوا ربي ان تحمل لي السنة الجديدة ما يسعد قلبي ويشفيني ويحقق لي ما أحلم به ولكم أيضا
    شكرا لك
     
    *حزن النبلاء*, طيب الكلام و wissam 47 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:17
    #4
  5. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    ربي يفرحك ف 2018 حنونتي
    :cry::cry::cry::cry:

    حاسة بيك يا عمري:kiss:
     
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    زهرة البليدة, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:19
    #5
  6. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُتميز ::

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    كان عام فرح وبكاء عام بئس وعام تغائل
    تعرفنا على اوناس كانو بمثابة الأخوات والإخوان
    وفقدنا أحباب احببناهم
    هم الآن تحت التراب
    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه
    واللهم اشفي وعافي واحفظلي امي وأبي وكل شخص غالي على قلبي يا رب
    ان شاء الله تكون سنة 2018
    سنة مليئة بالافراح وخالية من الأحزان يارب
    لجميع من قرأ حروفي
    مشكورة حبيبتي أسماء
    دمتي بخير
    وعام سعيد
     
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    wissam 47, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:19
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    اهلا زهرة غاليتي
    واليوم بشرى السنة خبرك المفرح الله يجعل أيامك فرح
    تسلمي أختي ومش محتاجة نقولك إنك أختي لا تنسي وانا موجودة وقت تريدين انت وكل الأخوات
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:22
    #7
  8. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    صراحة واحد مادار وش درتي معاي
    ونستسمح منك هنا حنونتي وسمحيلي
    وراكي ختي لكبيرة وكيما نحب لختي نحبها ليك حنونتي
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:25
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    واجبي ما درت والو ولو قدرت ندير أكثر والحمد لله فرحتيني اليوم وديما تلقايني وقت تحتاجي راكي أختي الصغيرة ونقولها ليك والبنات انا ممكن مش فيدي ندير حوايج كبار بصح شرف ليا تحكوا معايا وتحكولي وتوثقوا فيا ونقدر ولو بكلمة نعاونكم
    تسلمي زهرة وعذرا من اختنا عاشقة الجنة دورناها غراميات ههه
     
    ليليا مرام, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:27
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ذكر
    القادم اجمل ان شاء الله
    وبهذه المناسبه بودي ازف لكم أبهى الاماني ان يكون عام خير وبركه على الجميع
    وكل عام وانتم بخير ...
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    aljentel, ‏30 ديسمبر 2017 على 01:29
    #10

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