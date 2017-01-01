السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدور النسخة الذهبية XenForo 2.0.0 بعد أكثر من 3 سنوات من التطوير من قبل الشركة المنتجة لمنتديات الزين فورو / XenForo صدرت اخير النسخة الذهبية من الجيل الثاني والتي تم اعادة بنائها برمجيا من الصفر للتتجاوز بذلك الجيل السابق في جوانب كثيرة كسهولة برمجة الاضافات, سلاسة التصفح بفضل الستايل الجديد المطور... والكثير من المميزات التي سيتم اكتشافها حين يتم تطوير منتدى اللمة الجزائرية (بإذن الله شهر جانفي 2018). المزيد من التفاصل: https://xenforo.com/community/threads/xenforo-2-0-0-add-ons-released.137930/ لتحميل النسخة لأصحاب التراخيص: https://xenforo.com/customers