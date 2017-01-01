gالك راه يزقزق مع الحوت الأزرق واي واي واي

السلام عليكم و رحمة الله



على كل حال الصحافة يعطيك يلقاو موضوع يسيلو عليه الحبر تاعهم



و انا نظن لا حوت ازرق لا طومبة حمرا ...



لقاو باه يلهو الشعب ... و نجحت خطتهم وهذي هي



ياودي خافوا ربي ... السيد تراس لحيتو تكتف بقل و تحشيهالو لعبة !! هه

ها قادرونا شوية الرحمة على والديكم ههه



و كيما قلتلك ... يروح الحوت الاورق



و تجي الطومبة الحمرا ... و يزيد يجي القنفود الاسمر و هذي هي ههه



صحافة و سخافة



شكرا على الموضوع







