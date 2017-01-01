السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته إن شاء الله تكونو بخير و عطلة سعيدة للقرايات و القرايين المهم من العنوان باينة علاش راح نهدر سمعتو التالية gالك راه يزقزق مع الحوت الأزرق واي واي واي لعبة الحوت الأزرق و قناة النهار ومدارت فينا كنت نتفرج على فيديو واحد في عمره 19 سنة قالك الطفل وائل بكري جدي نتيجه كان بزوج ولاد و مشارك فالحرب و هو درك مازال يقولوله طفل لعب لعبة الحوت الأزرق و رجعت تخرجله في الفايبر و الواتساب و الفايس بوك و الزنقة و الكوزينة و الحوش و الحمام نزيدكم ولا بزاف هههه و حطين ليه زوج مصاحف دgول ضاربه جن و يحكي كيما الأطفال الصغار و ياكل في ظفره القناة رجعاته مسخرة في الفايس بوك شاولا هذا الشكيل و التبهليل لوصلنا ليه راجل قده قد روحه قاعدين يتبهلو بيه و هو مأمن كلمة زوج مات لعب لعبة الحوت الأزرق لاخترعها ندم ندم شديد سيرتو كي وصلت للجزاير مرgوها تسمع بواحد مات أنت تسقسي و يقولك لعب لعبة الحوت الأزرق حنا بكري لعبنا لعبة الحنش و مصرا لينا والو بغيت نعرف رايكم : ماشي زادو فيها ؟ وأمنتو بلي gاع القصص صح ؟ و نتوما لعبتوها ؟ واش رايكم في الظاهرة ؟