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gالك راه يزقزق مع الحوت الأزرق واي واي واي

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة آمِيْرَتُه, ‏31 ديسمبر 2017 على 14:27.

  1. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

    إن شاء الله تكونو بخير
    و عطلة سعيدة للقرايات و القرايين ;)
    المهم من العنوان باينة علاش راح نهدر
    سمعتو التالية gالك راه يزقزق مع الحوت الأزرق واي واي واي
    لعبة الحوت الأزرق و قناة النهار ومدارت فينا
    كنت نتفرج على فيديو واحد في عمره 19 سنة قالك الطفل وائل بكري جدي نتيجه كان بزوج ولاد و مشارك فالحرب
    و هو درك مازال يقولوله طفل لعب لعبة الحوت الأزرق و رجعت تخرجله في الفايبر و الواتساب و الفايس بوك
    و الزنقة و الكوزينة و الحوش و الحمام نزيدكم ولا بزاف هههه
    و حطين ليه زوج مصاحف دgول ضاربه جن
    و يحكي كيما الأطفال الصغار و ياكل في ظفره القناة رجعاته مسخرة في الفايس بوك
    شاولا هذا الشكيل و التبهليل لوصلنا ليه
    راجل قده قد روحه قاعدين يتبهلو بيه و هو مأمن كلمة زوج مات لعب لعبة الحوت الأزرق
    لاخترعها ندم ندم شديد سيرتو كي وصلت للجزاير مرgوها
    تسمع بواحد مات أنت تسقسي و يقولك لعب لعبة الحوت الأزرق حنا بكري لعبنا لعبة الحنش و مصرا لينا والو :p
    بغيت نعرف رايكم : ماشي زادو فيها ؟ وأمنتو بلي gاع القصص صح ؟
    و نتوما لعبتوها ؟ واش رايكم في الظاهرة ؟
     
    أم ياسمينdz, قطر الندىdz, الصحافية الساخرة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏31 ديسمبر 2017 على 14:27
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله

    على كل حال الصحافة يعطيك يلقاو موضوع يسيلو عليه الحبر تاعهم

    و انا نظن لا حوت ازرق لا طومبة حمرا ...

    لقاو باه يلهو الشعب ... و نجحت خطتهم وهذي هي

    ياودي خافوا ربي ... السيد تراس لحيتو تكتف بقل و تحشيهالو لعبة !! هه

    ها قادرونا شوية الرحمة على والديكم ههه

    و كيما قلتلك ... يروح الحوت الاورق

    و تجي الطومبة الحمرا ... و يزيد يجي القنفود الاسمر و هذي هي ههه

    صحافة و سخافة

    شكرا على الموضوع



     
    الصحافية الساخرة, ضيوف وسـنغادر و آمِيْرَتُه معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏31 ديسمبر 2017 على 14:34
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    هههه حبيت نقولك بلي راهم لعبينها فالدار ومصرا والوا غ يزيدو عليها بررك
     
    آمِيْرَتُه, الصحافية الساخرة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏31 ديسمبر 2017 على 14:35
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    هه هي حربتلي مطراسي اللحية
    يتمهبلو بينا حاسبينا جاين من وحد البلاصة جدتي تقوله تشgنgن منعرفش وين جايا هههه
    ربي يحفظك
     
    الصحافية الساخرة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:40
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    ولد خالي حتى هو لعبها و قال مافيها والو غير كذب
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏31 ديسمبر 2017 على 18:41
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    اهلا اختي ^^ منعرفش اسمك حتى لدوك !! :( المهم ههههه

    أنا ما فهمت والوا والله تقدر تقول صح خاطر لعبة هذيك كي توصل لمراحل تنموك و تولي تدير كل حاجة وانت ماشي فايق ( هذي حساب البحوثات ههههه ) و مادام اللعب دخهلوا فيها الشياطن تقدر تصدق:devilish: بصح انا واش زاد حيرني كي بحثت لقيت بلي اللعبة باللغة الروسية والانجليزية كيفاه لعبها الغاشي هذاك الكل ومات ؟؟!! :unsure: هناا تلقايني حايرة ،، و الله ما تفهم والوا لعبة دخلت غير فبلدان متخلفة وماتوا غير تم هههه ما سمعتش انا بفرنسي ولا طلياني انتحر بالحوت الازرق هههههه وحنا عندنا انتحروا ياودي كرهوا حياتهم علاه تكذبو على الحوت البريء هههههه .. الله أعلم ..

    انا ملعبتهاش وما نخاطرش خاطر ما تدري تزيد تكون فيها سحر ولا بومبا تتطرطق فيا ههه رانا شابعين هموم وبلاوي اللي فينا يكفينا ، وحنا الناس ماش واعية وعلاه تمد تيليفون لولد صغير ولا تبع جياحة وانت كبير هههه هاا خليك الى ماشي الحوت الازرق يدي وليدك راح يديه عالم خلاف ابشع و ينحرف ،، وكذلك انت كانسان كبير وواعي علاه تقرب للنار ومن بعد تقول ااي ههه
    الله يصلح الاحوال ان شاء الله ، خلي برك ما تزيدش تظهرلنا حاجة خلاف فالسنة الجديدة و يصمطوها علينا ههه
     
    أم ياسمينdz و السحاب العابر معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏31 ديسمبر 2017 على 19:14
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    انا مع اللول امنتهم مباعد خلاص كثرو بالخرطي
    كيما هاداك السيد البرعم لاقلاشي هوما
    لي قالهم قالي الحوت نقتلك حبيبتك وعايلتك ههههههههههههههههههههههههههههههههه
    اه كان هاداك برعم قدو قد الشحط قالك برعم
    وزيد كل مرة يقولك انتحر بالحوت الازرق وفيديو وفيلم خلاص
    وزيد الربي الحوت الازرق هاداك باه يهدر برك
    بلونجلي وشعبنا شغل مخ في لونجلي ويفهمو وحنا نعرفو مستوى ولادنا واش
    ماخص يايحكيو بيها مع الحوت اون بيغسون
    وكيفاه زعم مثلا تاعنا يلعبو في اللعبة الاصلية
    لي هي اصلا ميقدروش يحملوها
    خلاص قناة النهار مرقتها بزاف
    كيما دخلو علينا الشابة صباح ومثيلاتها في رمضان
    حبو يستحمرونا بالحوت الازرق
    o_Oo_O
     
    أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2018 على 14:56
    #7
  8. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    يااه ياالحوت الازرق انا كي سمعت بيها رحت نجري للبلاي ستور نكتشف ونلعب راه سير خرطي
    ومبعد زعمة تأثرت ...><
    وكي شفت فاليوتيوب بزاف نااس عرفت بلي عقولهم صغيرة زادوا فيها لبعيييد <<-<<
    وحابين يظهرو في التيفي >>->> دآتس آل خخخ
    (راني شفت السيّد هذا ولي كلاتلي راسي وخربطتلي الشحن الكهربائية في مخي هيا تع راهي تقتلك حبيبتك خخخخخ)
    ومين نشوف وحد الشي اسمو ا ل ن ه ا ر أعرف أني دخلت عآلم الخرطي <<-<<
    الانسان لازم ياخد حذرو صح <<
    >>مي راه الشعوب تعنا كلشي يزيدولو فالجرعة و ا ل ن ه ا ر <<-<< يموت حنش تقولك ظهور وباء خطير يصيب الافاعي >>->> انقرضوا
    تجي تفهم تتخربط><
    سلمتي على الموضوع ^^​
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏1 جانفي 2018 على 16:40
    #8

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