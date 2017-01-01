تزوج عليها راجلها #

السلام عليكم يا لي حابين تضحكو شويتزوج عليها # راجلها وكي سمعت دارت روحها معلابالهاش وكملت عاشت 16 سنة معاه عادي منبعد توفي راجلها ___ وكي خلاصت الجنازة # إجتمعو أهل راجلها وهوما حايرين كيفاش يقولولها ___ وهي علابالها واش راهم حابين يقولولها بصح مكانتش ڨاع لاهية بيهم # نطق أب راجلها قالها يابنتي راجلك كان معاود عليك الزواج _ قاطعاتو هي وقاتلو _ بلا ماتكمل علابالي : بقاو حايرين ومنبعد سألوها _كيفاش علابالك ومادرتي والو ؟؟؟!!!! قالتلهم : لوكان بينتلو بلي علابالي لوكان قسم بيني وبينها الليالي # والمصروف # يولي كل مانزعفو يروح يبات عندها _ قالتلهم مصروفي كان يلحقني مايخصني والو وكل يوم يبات عندي وجوزت 16 سنة معاه وهو مقلشني ويربحلي في الملاحة خايف لا نفيقلو ... ..... هنا بليس شعل ڨارو # وبدا يندب على 16 سنة لي ضيعهم وهو يخمم كيفاش يفرقهم ههههههههه الجزائرية عظيمة تحية ليها هههههههههههههه