السلام عليكم يا لي حابين تضحكو شوي ​

تزوج عليها # راجلها وكي

سمعت دارت روحها معلابالهاش وكملت

عاشت 16 سنة معاه عادي

منبعد توفي راجلها ___ وكي خلاصت الجنازة

# إجتمعو أهل راجلها وهوما حايرين كيفاش

يقولولها ___ وهي علابالها واش راهم حابين يقولولها

بصح مكانتش ڨاع لاهية بيهم

# نطق أب راجلها قالها

يابنتي راجلك كان معاود عليك الزواج _ قاطعاتو هي وقاتلو _ بلا ماتكمل علابالي

: بقاو حايرين ومنبعد سألوها

_كيفاش علابالك ومادرتي والو ؟؟؟!!!!

قالتلهم : لوكان بينتلو بلي علابالي

لوكان قسم بيني وبينها

الليالي # والمصروف #

يولي كل مانزعفو يروح يبات عندها _

قالتلهم مصروفي كان يلحقني مايخصني والو

وكل يوم يبات عندي

وجوزت 16 سنة معاه وهو مقلشني ويربحلي في الملاحة خايف لا نفيقلو ...

.....

هنا بليس شعل ڨارو # وبدا يندب على 16 سنة لي ضيعهم وهو يخمم كيفاش يفرقهم

ههههههههه

الجزائرية عظيمة

تحية ليها

هههههههههههههه

