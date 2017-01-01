  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

تزوج عليها راجلها #

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة chirine zina, ‏31 ديسمبر 2017 على 22:57.

  1. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,457
    الإعجابات المتلقاة:
    7,689
    نقاط الجوائز:
    571
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب الأرض
    السلام عليكم يا لي حابين تضحكو شوي
    تزوج عليها # راجلها وكي
    سمعت دارت روحها معلابالهاش وكملت
    عاشت 16 سنة معاه عادي
    منبعد توفي راجلها ___ وكي خلاصت الجنازة
    # إجتمعو أهل راجلها وهوما حايرين كيفاش
    يقولولها ___ وهي علابالها واش راهم حابين يقولولها
    بصح مكانتش ڨاع لاهية بيهم
    # نطق أب راجلها قالها
    يابنتي راجلك كان معاود عليك الزواج _ قاطعاتو هي وقاتلو _ بلا ماتكمل علابالي
    : بقاو حايرين ومنبعد سألوها
    _كيفاش علابالك ومادرتي والو ؟؟؟!!!!
    قالتلهم : لوكان بينتلو بلي علابالي
    لوكان قسم بيني وبينها
    الليالي # والمصروف #
    يولي كل مانزعفو يروح يبات عندها _
    قالتلهم مصروفي كان يلحقني مايخصني والو
    وكل يوم يبات عندي
    وجوزت 16 سنة معاه وهو مقلشني ويربحلي في الملاحة خايف لا نفيقلو ...
    .....
    هنا بليس شعل ڨارو # وبدا يندب على 16 سنة لي ضيعهم وهو يخمم كيفاش يفرقهم
    ههههههههه
    الجزائرية عظيمة
    تحية ليها
    هههههههههههههه

     
    صفاءdz و طيب الكلام معجبون بهذا.
    chirine zina, ‏31 ديسمبر 2017 على 22:57
    #1
  2. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,457
    الإعجابات المتلقاة:
    7,689
    نقاط الجوائز:
    571
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب الأرض
    هادي مرت @habchisalaheddin المستقبلية إنشاء الله
    هههههه
     
    صفاءdz و طيب الكلام معجبون بهذا.
    chirine zina, ‏31 ديسمبر 2017 على 22:58
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,985
    الإعجابات المتلقاة:
    36,944
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    هذي حاذقة الله يبارك
    ههههه
     
    صفاءdz و chirine zina معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:02
    #3
  4. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,457
    الإعجابات المتلقاة:
    7,689
    نقاط الجوائز:
    571
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب الأرض
    هههههه هاذي زوجتك المستقبلية
     
    صفاءdz و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    chirine zina, ‏1 جانفي 2018 على 00:31
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,985
    الإعجابات المتلقاة:
    36,944
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    ههه
    نشالله هههه
     
    صفاءdz و chirine zina معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 جانفي 2018 على 00:37
    #5
  6. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,457
    الإعجابات المتلقاة:
    7,689
    نقاط الجوائز:
    571
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب الأرض
    نشاااااااالله
     
    صفاءdz و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    chirine zina, ‏1 جانفي 2018 على 00:39
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ماي 2017
    المشاركات:
    583
    الإعجابات المتلقاة:
    3,423
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    هههههههههه
    ههههههههه
    أنا ندير كيما هاذي المرا ياودي تعرفلها
    ولا واش قلت ياصلاح عندي الحق ولا والو ههههه
     
    صفاءdz, ‏1 جانفي 2018 على 04:11
    #7

مشاركة هذه الصفحة