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كي تطفى تريسيتي ههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة صفاءdz, ‏1 جانفي 2018 على 05:27.

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  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلاااام واش راكم نشالله تولو بخير
    حبيت اليوم نحكيلكم كي تروح تريسيتي وندير مقارنة بين العائلة لبنانية والجزائرية ههه راكم واجدين؟ بسم الله

    نبداو بالعائلة لبنانية

    (الأب والأم وأولادهم لينا ورامي)
    زوجين يتفرجو في فيلم رومانسي وحاطين الفوشار ومستمعين ههه
    والأولاد يلعبو تابليت وفرحانين
    فجأة راحت تريسيتي
    الأب :ماتخاف حبيبتي ماتخافو تعالو لعند بابا (دراري عنقو والديهم )ههه
    الأب : حبيبتي وين شمعة الحمراء لكانت بسهرة مبارح هههه
    الأم: حبيبي هي بغرفة نومنا هه
    (الأب يحضر الشمعة وشعلها)
    ( الأم تغني لأولادها باش ميخافوش)
    بعد لحظات جات تريسيتي وكملوا سهرتهم وهوما فرحانين هه

    درك دالتنا ههه

    العائلة الجزائرية

    (الأب والأم وأولادهم قدور وعيشة ومسعود ومسعودة ولخضر وخضرة ) ههههه
    العائلة كامل تتفرج في فيلم ( كرنفال في دشرة) ويضحو ويلعبلو ها ها ها والفوضى ولاخرة نايضة هههه
    طفات تريسيتي بداو دراري يعيطو ويخلعو في بعضهم وااااااااع وااااع ههههه
    الأب :يجبلكم ضرسة بلعو فامكم تجي تريسيتي ونوريلكم ههه
    الأم : روحو لجيران شوفو وقيل طفات عندنا غير حنا (يخرج طفل ماهو مخلوع ماوالو يروح لجيران نورمال هو أصلا زقوق في حد ذاتو يخاف منو ههه المهم جاء الطفل وقالها : ياما سقسيتهم وراها طفات عليهم كاملين)
    الأب شعل ضو تلفون عندو نوكيا ميلسون ههه ضوها gادر ياجدك هه والأم شعلت ضو لبريكة هههه
    دراري يعيطو وااااع وااااع
    الأب يندب والأم تلاوح بالفرد ساعات وتجيبها في راس واحد ههه
    الأب:ياحمار راك عفست على خوك راه راقد ههه
    جات تريسيتي
    الأب :نوض الحرب كامل داو طريحة الأم تفك عليهم الأب :بعدي جدي لنكملك معاهم هههه
    دراري يضحكو ماهم يبكو ماوالو والفو يرقدو على طريحة شغل سيرو نتاع النوم ههه
    الأب سكر تلفزيون وقالهم نضو طيرو رقدو ههههه لاتفراج لا جد باباكم هه

    نشالله تعجبكم لحكاية

     
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    صفاءdz, ‏1 جانفي 2018 على 05:27
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    صفاءdz, ‏1 جانفي 2018 على 08:42
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    ههههههههههههههههههههههه سلمت يمناك
     
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    إلياس, ‏1 جانفي 2018 على 08:48
    #3
  4. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    خخخخخ
     
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    Ma$Ter, ‏1 جانفي 2018 على 08:52
    #4
  5. قيس 23

    قيس 23 :: عضو مُتميز ::

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    .عنابة .
    ههههههه و الله يا احنا لومبيونس عندنا و حبست
     
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    قيس 23, ‏1 جانفي 2018 على 09:20
    #5
  6. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    ههههههههه
    يعطيك الصحة صفصوفة هههههه
     
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    صمت المشاعر, ‏1 جانفي 2018 على 10:12
    #6
  7. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    الأرض
    ههه
    صح
    حنا في كل شيء نادرين
     
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    السحاب العابر, ‏1 جانفي 2018 على 10:25
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههههههههه
    و الله أحلى ضحكة من الصباح
    هههههههههههههههه
    الله غالب حنا شعب الراس يابس بصح القلب حنين هههههههههههههه
     
    صفاءdz, حلم كبير, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 جانفي 2018 على 10:33
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجلفة
    هههههههه
    ياودي تحيا الجزائر رغم كل شي ههههه
    العفوية كيما هي ههههه
     
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    habchisalaheddin, ‏1 جانفي 2018 على 11:54
    #9
  10. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    خخخههههه

    يعطيك الصحة اختي
     
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    زهرة البليدة, ‏1 جانفي 2018 على 11:58
    #10
  11. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    باتنة
    ههههههه والله صح خاصة تع روحوا للجيران شوفوا راح عندهم الضوء ولا لا ههههه دائما الزوجة الجزائرية مهيش دارية الثقة في دارها و في خدمة راجلها ههههه
     
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    جميلة أنا, ‏1 جانفي 2018 على 14:50
    #11
  12. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
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    ههههههنهههه
    الله يعطيك الخير والله كنت مغمومة ضحكت من قلبي
    حنا لا لا تعرفي وكان ينقطع الضو
    ميمتي تجمعنا و تم كي لنا حكايات زمان
    والاطفال نتاعنا تعجبهم الحالة
    تعرفي الجميل كي ينقطع الضو بالعكس البزاوز يسهرو يجي الكاااالم فالدار
    مشكورة حبيبتي
     
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    Malika Tlm, ‏1 جانفي 2018 على 14:55
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    هههههههههه احلفي والله ما صرات في داركم
    ههههههههههههه ضحكتيني الجزائري دائما عنيف فرومانسيتو ما نعرف علاه ههههههه
    يعطيك الصحة ضحكتيني المهبولة
     
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    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 17:29
    #13
  14. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    هذي باين صراتلك ههههههههههه باينة تدي طريحة قبل النوم وبالبشماق ههههههههههههههههههههههههههههههههه


     
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    عماد خطاب, ‏1 جانفي 2018 على 17:41
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    هههههههههه عام كسرة نشالله
    ونزيدك يڤعد الطفل الصغير يدور بالشمع وينسف اف اف حتى تطفا ويبدا يفرح بالخدمة اللي خدمها هههههههههه
    يعطيك الصحة جبتيلنا ضحكة
     
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    حلم كبير, ‏1 جانفي 2018 على 18:01
    #15
  16. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    ههههه باين هرجوك الاولاد
    انت راك تعرفلها
     
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    عماد خطاب, ‏1 جانفي 2018 على 18:05
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    فرنسا الجزائر وطني
    هههههههههه ميش هرجوني زعما في فغانسا هههه
    ولاد مسيلة هوما هوما العرق دساس خويا خخخخخخ
    لازم تحط الشمعة فوڤ البيفي لفوووووق ههه
     
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    حلم كبير, ‏1 جانفي 2018 على 18:09
    #17
  18. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    خههخخهههههه صفاء راكي خلفتي السي صلاح هههه ايه تعجبني الكلمة المشهورة تاع شوف ما راحت الضوء غبر عندنا برك هههههههه

    ربي يهنيك ختي راكم ترسموا الضحكة على وجوهنا
     
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    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 18:31
    #18
  19. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    ههههه تقول راك تحكي على دارنا صح
    صفاء يعطيك الربح و مليون هههههي
     
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    يونس قاسم, ‏1 جانفي 2018 على 18:31
    #19
  20. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    ربي يدوم ضحكتك خويا
    وربي يخليك
     
    صفاءdz, ‏3 جانفي 2018 على 02:54
    #20
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