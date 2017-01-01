كي تطفى تريسيتي ههه

سلاااام واش راكم نشالله تولو بخير

حبيت اليوم نحكيلكم كي تروح تريسيتي وندير مقارنة بين العائلة لبنانية والجزائرية ههه راكم واجدين؟ بسم الله



نبداو بالعائلة لبنانية



(الأب والأم وأولادهم لينا ورامي)

زوجين يتفرجو في فيلم رومانسي وحاطين الفوشار ومستمعين ههه

والأولاد يلعبو تابليت وفرحانين

فجأة راحت تريسيتي

الأب :ماتخاف حبيبتي ماتخافو تعالو لعند بابا (دراري عنقو والديهم )ههه

الأب : حبيبتي وين شمعة الحمراء لكانت بسهرة مبارح هههه

الأم: حبيبي هي بغرفة نومنا هه

(الأب يحضر الشمعة وشعلها)

( الأم تغني لأولادها باش ميخافوش)

بعد لحظات جات تريسيتي وكملوا سهرتهم وهوما فرحانين هه



درك دالتنا ههه



العائلة الجزائرية



(الأب والأم وأولادهم قدور وعيشة ومسعود ومسعودة ولخضر وخضرة ) ههههه

العائلة كامل تتفرج في فيلم ( كرنفال في دشرة) ويضحو ويلعبلو ها ها ها والفوضى ولاخرة نايضة هههه

طفات تريسيتي بداو دراري يعيطو ويخلعو في بعضهم وااااااااع وااااع ههههه

الأب :يجبلكم ضرسة بلعو فامكم تجي تريسيتي ونوريلكم ههه

الأم : روحو لجيران شوفو وقيل طفات عندنا غير حنا (يخرج طفل ماهو مخلوع ماوالو يروح لجيران نورمال هو أصلا زقوق في حد ذاتو يخاف منو ههه المهم جاء الطفل وقالها : ياما سقسيتهم وراها طفات عليهم كاملين)

الأب شعل ضو تلفون عندو نوكيا ميلسون ههه ضوها gادر ياجدك هه والأم شعلت ضو لبريكة هههه

دراري يعيطو وااااع وااااع

الأب يندب والأم تلاوح بالفرد ساعات وتجيبها في راس واحد ههه

الأب:ياحمار راك عفست على خوك راه راقد ههه

جات تريسيتي

الأب :نوض الحرب كامل داو طريحة الأم تفك عليهم الأب :بعدي جدي لنكملك معاهم هههه

دراري يضحكو ماهم يبكو ماوالو والفو يرقدو على طريحة شغل سيرو نتاع النوم ههه

الأب سكر تلفزيون وقالهم نضو طيرو رقدو ههههه لاتفراج لا جد باباكم هه



نشالله تعجبكم لحكاية



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