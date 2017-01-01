قفازات وقبعات من تصميمي

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة أم ياسمينdz, 1 جانفي 2018.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مما اعجبني للشتاء هدا النوع من القبعات والقفازات للشتاء
السلام عليكم
ماشاء الله على تصاميمك الهآيلة
وماشاء الله عليهم يهبــــــــلوا يهبـــــــلوا
كان عندي نوع من القفآزات هادوا ورآهم في عدآد المفقودين من وحد الثلجة خخخخخ>T<
يعطيك الصحة حبيبتي^♥^
السلام عليك
هذاك مايليق هذا العام برك وحده
يعطيك الصحة
السلام عليكم
تصميم رائع
عندي كيما هدوك القفازات ع الموف والماغون
دافيين ورووعة
يعطيك الصحة ختيتو
｡^‿^｡
يعطيك الصحة
الحاجة الأنيقة دائما العين متشبعش منها
السلام عليكم
يعطيك الصحة يهبلوو
السلام عليكم حبيبتي أم يآسمين يعطيك الصحة
فعلا شيء رائع و القفازات جميلة جدا راقت لي
اما التصاميم راقية و تحفة
شكرا لك و ننتظر من بقية العضوات بمواضيع كهذه
يعطيك الصحة ام هايلين
وتصامي اروع
ياو علمونا شوية تصميم
شابين بزاف
يعطيك الصحة
يعطيك الصحة اختي
شابببين روووعة
يعيشك حبيبتي
هههه ودرولك من الثليجة
منورة حبيبتي
وي البرررررد
منورة
بصحتك حبيبتي
منورة
نعم
منورة اختي
بحكم اني بشتغل كروشيه بساويهن هدول على ايدي
تسلم ايديكِ غاليتي انتقاء مميز وذوق رفيع
الله يجزيكِ الخير
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