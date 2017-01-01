قفازات وقبعات من تصميمي

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2018.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]
    مما اعجبني للشتاء هدا النوع من القبعات والقفازات للشتاء
    :Love::Love::Love:

    [​IMG]


    [​IMG]

    :kiss::kiss::kiss:

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏1 جانفي 2018
    سكون الفجر, عآشقة الجنـة, Ryry_Ndj و 3 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2018
    #1
  2. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ماشاء الله على تصاميمك الهآيلة
    وماشاء الله عليهم يهبــــــــلوا يهبـــــــلوا
    كان عندي نوع من القفآزات هادوا ورآهم في عدآد المفقودين من وحد الثلجة خخخخخ>T<
    يعطيك الصحة حبيبتي^♥^​
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏1 جانفي 2018
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    هذاك مايليق هذا العام برك وحده
    يعطيك الصحة
     
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    آمِيْرَتُه, ‏1 جانفي 2018
    #3
  4. cossette

    cossette
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    السلام عليكم

    تصميم رائع
    عندي كيما هدوك القفازات ع الموف والماغون

    دافيين ورووعة

    يعطيك الصحة ختيتو
    ｡^‿^｡
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    cossette, ‏1 جانفي 2018
    #4
  5. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة
    الحاجة الأنيقة دائما العين متشبعش منها
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏1 جانفي 2018
    #5
  6. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة يهبلوو
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏1 جانفي 2018
    #6
  7. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم حبيبتي أم يآسمين يعطيك الصحة
    فعلا شيء رائع و القفازات جميلة جدا راقت لي
    اما التصاميم راقية و تحفة
    شكرا لك و ننتظر من بقية العضوات بمواضيع كهذه
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏1 جانفي 2018
    #7
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    يعطيك الصحة ام هايلين
    وتصامي اروع
    ياو علمونا شوية تصميم ;)
     
    yaso ياسمين, ‏2 جانفي 2018
    #8
  9. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو مُشارك ::

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    شابين بزاف
    يعطيك الصحة
     
    كهينة القبائلية, ‏18 جانفي 2018
    #9
  10. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة اختي
    شابببين روووعة
     
    ♥نجلاء♥, ‏19 جانفي 2018
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    يعيشك حبيبتي
    هههه ودرولك من الثليجة
    منورة حبيبتي
     
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:26
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وي البرررررد

    منورة
     
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:28
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الإقامة:
    من الشرق
    بصحتك حبيبتي
    منورة
     
    cossette معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:32
    #13
  14. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    نعم

    منورة اختي
     
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:33
    #14
  15. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    :kiss::kiss::kiss::kiss:
     
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:35
    #15
  16. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
     
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:37
    #16
  17. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
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    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:38
    #17
  18. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
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    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:38
    #18
  19. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
     
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:39
    #19
  20. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    بحكم اني بشتغل كروشيه بساويهن هدول على ايدي ;);)
    تسلم ايديكِ غاليتي انتقاء مميز وذوق رفيع
    الله يجزيكِ الخير
     
    سكون الفجر, ‏2 فيفري 2018 على 22:58
    #20

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