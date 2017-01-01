قفازات وقبعات من تصميمي

السلام عليكم

ماشاء الله على تصاميمك الهآيلة

وماشاء الله عليهم يهبــــــــلوا يهبـــــــلوا

كان عندي نوع من القفآزات هادوا ورآهم في عدآد المفقودين من وحد الثلجة خخخخخ>T<

يعطيك الصحة حبيبتي^♥^ ​