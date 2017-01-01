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اجمل شعر بمناسبة العام الجديد

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏1 جانفي 2018 على 20:55.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    بلاد المليون ونصف مليون ش
    عاماً جـــــديداً ذيع في كل الاخبــــــــار
    الله يحـــقـق نصــــرنا في ختــــــــامـه

    بزوغ شمــــس الحق في كل الأقطــار
    بين لنــــا درب الســعــــد والنـــــدامـه

    الشــــــرع بين ماعلى حكمــــه غبار
    والدين واضح في حــــــلال وحـرامه

    من خـاف ربه واتبع درب الأبـــــرار
    نـجى بعفـــــــــو الله وفـــــــاز بكرامـه

    اللي لربه قايمـــــاً وقت الأســـــــحار
    لامــــد كفـه له تحقـــــق مــــــرامـــه

    ومن خـالف امر الله فمـثواه للنـــــار
    لاخــــير في شــــــربه ولافي طعـامه

    مرضي بليس ومغوي النفس بالعـار
    غشــاه من فيض المعاصي غمـامه

    يانفس توبي وأسلكي درب الأخيــار
    لايلحــــقـك مـــمـاعمـلتي مــــلامـه

    الشــيب لاح وجيـــــته يمــــك انذار
    وتقوى عظيم الشان فيها السـلامه

    من قبل لايأتيك قصّاف الأعمــــــار
    والمـوت ينصب في طريقك سهامه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏1 جانفي 2018 على 20:55
    #1
  2. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    الوووووو
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏1 جانفي 2018 على 21:04
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
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    شعر زين ياسر
    يعطيك الصحة خو

     
    habchisalaheddin, ‏2 جانفي 2018 على 01:30
    #3
  4. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    habchisalaheddin معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏2 جانفي 2018 على 01:35
    #4

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