اجمل شعر بمناسبة العام الجديد

عاماً جـــــديداً ذيع في كل الاخبــــــــار الله يحـــقـق نصــــرنا في ختــــــــامـه بزوغ شمــــس الحق في كل الأقطــار بين لنــــا درب الســعــــد والنـــــدامـه الشــــــرع بين ماعلى حكمــــه غبار والدين واضح في حــــــلال وحـرامه من خـاف ربه واتبع درب الأبـــــرار نـجى بعفـــــــــو الله وفـــــــاز بكرامـه اللي لربه قايمـــــاً وقت الأســـــــحار لامــــد كفـه له تحقـــــق مــــــرامـــه ومن خـالف امر الله فمـثواه للنـــــار لاخــــير في شــــــربه ولافي طعـامه مرضي بليس ومغوي النفس بالعـار غشــاه من فيض المعاصي غمـامه يانفس توبي وأسلكي درب الأخيــار لايلحــــقـك مـــمـاعمـلتي مــــلامـه الشــيب لاح وجيـــــته يمــــك انذار وتقوى عظيم الشان فيها السـلامه من قبل لايأتيك قصّاف الأعمــــــار والمـوت ينصب في طريقك سهامه