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الماء الغازي

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏1 جانفي 2018.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    مساء الخير يا لبنات ان شاء الله تكونو كامل بخير
    حبيت نحكيلكم اليوم على الماء الغازي او ما يعرف بeau micellaire كاين تاع بيودارما شريتو مؤخرا هدرو عليه لبنات بزااااااااف و خاصة في اليوتوب المهم شريتو من صيدلية ب 130الف سعر ثابث بصح للقارورة المتوسطة علي كاين اصغر و سعرها اقل مع الاسف عند مشكلة مع رفع الصور:cry: علاباليها رايحة نحطلكم غير من النت شريت للبشرة المختلطة و الدهنية نستعملو غير في الصباح بالاقراص القطنية و قيت عليه نتيجة انا كيما ديما نقلكم ما نعانيش من الحبوب ولكن الوجه تاعي عادت فيه نظارة روووعة :Love:
    ننصحكم تجربوه رووعة و كاين للبشرة الحساسة تاني :giggle:
    [​IMG]

    ملاحظة كاين مزيل للمكياج :giggle: بنات بزاف يغلطو فيه على اساس ماء غازي بالرغم ملي مكتوب مزيل للمكياج :unsure: المهم تاع بيودرما عن تجربة رووعة(y)
    اذا كاين و حدة تستعمل نفس النوع او نوع خلاف مادبيا تشاركنا تجربتها رايحين نستفيدو كامل منها :giggle:
    ان شاء الله يفيدكم الموضوع و ينال اعجابكم
    في امان الله
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏1 جانفي 2018
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    يعطيك الصحة اختي
    ع مشاركتنا واول مرة
    نسمع عليه راكي عارفة
    اختك خاطيها ههه
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏7 جانفي 2018 على 13:24
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    ههه اوك حنونة
    شكرا لمرورك العطر
     
    Ryry_Ndj, ‏11 جانفي 2018 على 18:20
    #3

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