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بين عام مغادر وعام قادم

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏2 جانفي 2018 على 16:49.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    *بين عام مغادر و عام جديد*

    يغيّر الله‏ الأحوال من حال إلى حال،،،
    ‏بالأمس كان التقويم محمّلاً بثلاثمائة وستين ورقة, أين ذهبت تلك الأوراق ؟!!
    ليست القضية ورقة تقويم , بل أيام مضت , وأعمال دُوّنت , وصحائف طُويت ،،،

    أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة،لا يعلمها إلا الله.
    أكرموا من تحبون ..!
    بكلمات جميلة ..!
    وأفعال أجمل *
    أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل !!
    إبتسموا،،
    وتناسوا أوجاعكم،،،
    تمضي بنا ايام العمر سراعا
    فما الحياة سوى رحلة نعبرها بقارب الأمل.
    وأثناء عبورنا،،،
    قد نضحك،،،
    وقد نبكي،،،
    نفرح،،،
    أو نحزن،،،
    وقد نلاقي أحباباً،،،
    ونودع آخرين،،،
    وقد تتجمد مشاعرنا،،،
    فلا يكون لصوت المشاعر صدى.

    * وهكذا الايام تمضي والسنين * ❥


    هاهي سنة قادمة 2018 يارب بشّرنا بما يسّرنا
    و أدفع عنا ما يضرّنا وغيّر أحوالنا إلى أحسن حال،،،
    أسأل ألله أن يبارك لكم في حياتكم،،ويكتب لكم الخير،،،


    ويوسع أرزاقكم،،،
    ويهبكم الصحة والعافية،،،
    ويجعل لكم في كل أمر يسر،،،
    وفي كل رزق بركة،،،
    ويرزقكم نعيم الدنيا والاخرة،،،


    ‏اللهم ارحم من غابوا غياباً أبدياً،،
    اللهم أبعث لهم نوراً إلى يوم يبعثون،
    اللهم ارحمهم واجعل مسكنهم الفردوس الاعلى.



    أسعدالله أيامكم بكل خير♥️

    .•°``°•.¸.•°``°•.
    أحبكم في لله
    •.¸ ❤️ ¸.•
    °•.¸¸.•°
    ¸.·´¸.·´¨)¸.·*¨)
    (¸.·´
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏2 جانفي 2018 على 16:49
    #1
  2. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    كلمات رائعة يعطيك الصحة خويا . ربي يقدرنا على طاعته . صحيح فاعمارنا تمضي و يجب ان نحسن استغلال وقتنا .
    عام سعيد اخي و ان شاء الله يكون عام خير و بركة علينا و على جميع المسلمين . ربي يوفقك و يفرحك
    تقبل مروري ..
     
    طيب الكلام, ‏2 جانفي 2018 على 16:54
    #2
  3. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    طيب الكلام معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏2 جانفي 2018 على 16:56
    #3

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