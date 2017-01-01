نصيحة لمادة الرياضيات

السلام عليكم مساء الخير للجميع انتهت العطلة ارجو ان الجميع احسن استغلالها فالبكالوريا تقترب اكثر و اكثر اقول هذا لتحفيزكم على دراسة صدقوني فرحة البكالوريا لا تضاهيها اي فرحة كانت و خاصة اذا كان معدل ممتاز تكون مرتاح جداااا في اختياراتك لذا لابد من التعب لجني افضل منتوج ان شاء الله اردت ان انصحكم بكتب فادتني كثيييييييييرا في الرياضيات اليكم صور للكتب الخاصة بي المغني و هو غني عن التعريف سواء في الرياضيات او الفيزياء http://gulfup.co/i/00676/5p4drjtqpild.jpg خاصة سلاسل الصابور قممممة http://gulfup.co/i/00676/unm811xadvoc.jpg اضافة الى كتاب المراجعة النهائية لم اجده ^^ ملاحظة اضغط على الرابطة لتشاهد الصورة