  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

نصيحة لمادة الرياضيات

الموضوع في 'بكالوريا 2017 للشعب العلمية، الرياضية والتقنية' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏4 جانفي 2018 على 16:26.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    3,175
    الإعجابات المتلقاة:
    7,856
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    مساء الخير للجميع
    انتهت العطلة ارجو ان الجميع احسن استغلالها فالبكالوريا تقترب اكثر و اكثر اقول هذا لتحفيزكم على دراسة صدقوني فرحة البكالوريا لا تضاهيها اي فرحة كانت و خاصة اذا كان معدل ممتاز تكون مرتاح جداااا في اختياراتك لذا لابد من التعب لجني افضل منتوج ان شاء الله
    اردت ان انصحكم بكتب فادتني كثيييييييييرا في الرياضيات
    اليكم صور للكتب الخاصة بي
    المغني و هو غني عن التعريف سواء في الرياضيات او الفيزياء
    http://gulfup.co/i/00676/5p4drjtqpild.jpg

    خاصة سلاسل الصابور قممممة
    http://gulfup.co/i/00676/unm811xadvoc.jpg

    اضافة الى كتاب المراجعة النهائية لم اجده ^^

    ملاحظة اضغط على الرابطة لتشاهد الصورة
     
    Ryry_Ndj, ‏4 جانفي 2018 على 16:26
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,475
    الإعجابات المتلقاة:
    10,066
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    إلياس, ‏4 جانفي 2018 على 16:29
    #2

مشاركة هذه الصفحة