قلبي انفجر قهرا

قلبي يكاد ينفجر ،ألم .وحزن .وجراح .وقهر.وظلم ،قلبي راهو يكاد ينفجر من ناس هذا الزمان ،تعمل الخير ترجع ان العدو اللدود..والمشكل ليسوا بناس غرباء .أقرب الناس ليك .هؤلاء من ظننتهم احبة.هؤلاء من أحببتهم أكثر من نفسك.هءلاء من كانوا قطعة من دمك ،ولحمك،وروحك،هؤلاء من كنت مستعد لتقدم نفسك فداء لهم . ههؤلاء من لم تبخل عليهم بشيء فكان جزاءك النكران .والصد.والقهر والألم والجراح .وفي نهاية المطاف بعدما استنزفوا منك كل الطاقة ،وكل شيء ،رموك رميت أكرمكم الله (الزبالة)،وأصبحت انت المدان وانت المتهم وانت الظالم .وكل العيوب فيك ولم يتفهم أحد ظروفك الصحية والنفسية،ولم يتذكر أحد خير او معروف او جزاء،ترى ماهو ذنبك .ترى ماهو جرمك ،ترى ماهي تهمتك ،ذنبك الوحيد انك طيب ،ذنبك الوحيد انك لست اناني.ذنبك انك لست منافق.ذنبك انك لا تتعامل معهم على اساسالمصالح .ذنبكانك صادق .ذنبك انك تكره الظلم .وذنبكانك تخاف الله ،هذا هو ذنبك ،وعءا هو جرمك ،اذن فلتتقبل جزاء احسانك وطيبتك وحبك لهم ،سبحانك لا اله إلا انت اني كنت من الظالمين.اللهم مانا لا تسألك رد القضاء ولكنا نسءلك اللطف .اللهم ما لطب بنا .اللهم تحملنا مالا نطيق .اللهم أرحم ظعفنا.