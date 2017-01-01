قلبي انفجر قهرا

اختي مضيقيش خطركي ... يفوت الزمان و تتلملم الجراح و ان شاء الله برك تديه درس و ما تنسايهش لانه بعض الاحيان كي نبراو من جراحنا ننسو و نرجعو كيما كنا و اكثر حتى نتجرحو مرة اخرة

بصح كاينة حاجة ... نحن نتعامل مع رب البشر ... اكيد ربي راح يجازيكي على كل خير درتيه

إضغط للتوسيع...