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قلبي انفجر قهرا

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة امنيات, ‏4 جانفي 2018 على 17:38.

  1. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

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    قلبي يكاد ينفجر ،ألم .وحزن .وجراح .وقهر.وظلم ،قلبي راهو يكاد ينفجر من ناس هذا الزمان ،تعمل الخير ترجع ان العدو اللدود..والمشكل ليسوا بناس غرباء .أقرب الناس ليك .هؤلاء من ظننتهم احبة.هؤلاء من أحببتهم أكثر من نفسك.هءلاء من كانوا قطعة من دمك ،ولحمك،وروحك،هؤلاء من كنت مستعد لتقدم نفسك فداء لهم . ههؤلاء من لم تبخل عليهم بشيء فكان جزاءك النكران .والصد.والقهر والألم والجراح .وفي نهاية المطاف بعدما استنزفوا منك كل الطاقة ،وكل شيء ،رموك رميت أكرمكم الله (الزبالة)،وأصبحت انت المدان وانت المتهم وانت الظالم .وكل العيوب فيك ولم يتفهم أحد ظروفك الصحية والنفسية،ولم يتذكر أحد خير او معروف او جزاء،ترى ماهو ذنبك .ترى ماهو جرمك ،ترى ماهي تهمتك ،ذنبك الوحيد انك طيب ،ذنبك الوحيد انك لست اناني.ذنبك انك لست منافق.ذنبك انك لا تتعامل معهم على اساسالمصالح .ذنبكانك صادق .ذنبك انك تكره الظلم .وذنبكانك تخاف الله ،هذا هو ذنبك ،وعءا هو جرمك ،اذن فلتتقبل جزاء احسانك وطيبتك وحبك لهم ،سبحانك لا اله إلا انت اني كنت من الظالمين.اللهم مانا لا تسألك رد القضاء ولكنا نسءلك اللطف .اللهم ما لطب بنا .اللهم تحملنا مالا نطيق .اللهم أرحم ظعفنا.
     
    Malika Tlm, ليليا مرام, missing heart و 2 آخرون معجبون بهذا.
    امنيات, ‏4 جانفي 2018 على 17:38
    #1
  2. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    اختي مضيقيش خطركي ... يفوت الزمان و تتلملم الجراح و ان شاء الله برك تديه درس و ما تنسايهش لانه بعض الاحيان كي نبراو من جراحنا ننسو و نرجعو كيما كنا و اكثر حتى نتجرحو مرة اخرة
    بصح كاينة حاجة ... نحن نتعامل مع رب البشر ... اكيد ربي راح يجازيكي على كل خير درتيه
     
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    zohor kfz, ‏4 جانفي 2018 على 21:16
    #2
  3. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

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    Ma$Ter معجب بهذا.
    امنيات, ‏4 جانفي 2018 على 21:21
    #3
  4. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    اختي راهو ابتلاء
    صلي وادعي وذرك يفرجها ربي
    كامل نمرو بضروف مش مليحة بصح معا الوقت تفوت
    ربي يفرحك وربي يفرج عليك
     
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    Ma$Ter, ‏4 جانفي 2018 على 22:29
    #4
  5. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

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    امنيات, ‏4 جانفي 2018 على 22:45
    #5
  6. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    شكرا لك اخي ، اتمنى من الله رفع هذا الابتلاء .لأني قلبي ماعدا يحتمل
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    امنيات, ‏4 جانفي 2018 على 22:50
    #6
  7. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    ليس فينا من لم يصب بطعنة او طعنات من هؤلاء .
    والدنيا قد ماراها رايحة تزيد راح يكثر فيها كل ما ذكرتِ .
    انا عن نفسي لم اعد اعير اهتمام لها انتهى وقت الاستغراب والتعجب والتفاجئ من تصرفات الناس حتى الاقرب منهم .
    عندما اسمع قصص مثل قصتك اتذكر قول الله تعالى
    فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون
    هارانا فيها كاش قد هاجوج وماجوج ما نرى ونسمع ونعاني .
    لا تحزني ولا تستغربي ولا تنتظري ولا تتوقعي ولا تتفاجئي بل احتسبي وتوكلي واصبري تنالي الاجر والمثوبة .
    كلما اشتكينا وتوجعنا من الطعنات كلما زاد المها وكلما اهملناها ولا نبالي نسيناها وارتحنا .
     
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    فريد أبوفيصل, ‏7 جانفي 2018 على 15:28
    #7
  8. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

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    معك حق يا اخي هي مجرد فضفضة خاصة لما الإنسان يجد نفسه وحيد ومريض ،يتفاجىء في البداية لا يصدق.يتمنى لو كان مجرد حلم .او حتى مجرد كابوس.ولكن بعد ان يستوعب الأمر جيدا.يمحي كل شيء جميل من قلبه ذاكرته ،ويتجرد من كل الحب والاخلاص والنقاء والصفاء.ليصبح مثلهم .هكذا ليرتاح ،
     
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    امنيات, ‏7 جانفي 2018 على 16:13
    #8

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