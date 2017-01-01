خفيف وظريف {ماكش رايح تموت كي ما تاكلش الياوورت }

السلام عليكم مع زيادة الاسعار نتاع الليسونس والامورات الاخرى

الشركات لخرى اعلنت زيادة في الاسعاار البروبلام انو الزيادة هذي مقارنة مع السعر الاول تقدر بحوالي 20/100

من الثمن يعني ياوورت نتاع القرعة كان ب 100دج رجع ب 120

"الفين فراك ضربة وحدة "

فهمنا بلي مول الحانوت ما يقدرش يرجع الصرف نتاع واحد دينار بصح باه ترفع الثمن ب 5 دج ومش 5 يعني 20 دج يااخي بزااف على الزوالي

لكن الحاجة اللي دوختني علاه الشعب مازال رخيس علاه الشعب مازال ساكت

ما قلناش احرق او دمر يااخي ما تشريش برك

هذي كماليات برك تقدر تعيش كي تخليها بزااف يالخاوة بزااف هذا الذل

وكيما قلتلهم نهار طلقو الاشاعة نتاع رفع سعر الخبز الى 15 دج

انا قلتلهم {رفع سعر الرخس الجزائري الى 15 دج }

سلام ​