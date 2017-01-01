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خفيف وظريف {ماكش رايح تموت كي ما تاكلش الياوورت }

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة hakim story, ‏4 جانفي 2018.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم مع زيادة الاسعار نتاع الليسونس والامورات الاخرى
    الشركات لخرى اعلنت زيادة في الاسعاار البروبلام انو الزيادة هذي مقارنة مع السعر الاول تقدر بحوالي 20/100
    من الثمن يعني ياوورت نتاع القرعة كان ب 100دج رجع ب 120
    "الفين فراك ضربة وحدة "
    فهمنا بلي مول الحانوت ما يقدرش يرجع الصرف نتاع واحد دينار بصح باه ترفع الثمن ب 5 دج ومش 5 يعني 20 دج يااخي بزااف على الزوالي
    لكن الحاجة اللي دوختني علاه الشعب مازال رخيس علاه الشعب مازال ساكت
    ما قلناش احرق او دمر يااخي ما تشريش برك
    هذي كماليات برك تقدر تعيش كي تخليها بزااف يالخاوة بزااف هذا الذل
    وكيما قلتلهم نهار طلقو الاشاعة نتاع رفع سعر الخبز الى 15 دج
    انا قلتلهم {رفع سعر الرخس الجزائري الى 15 دج }
    سلام

     
    الصراحة راحة, فريد أبوفيصل, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏4 جانفي 2018
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    صح يا خويا مانموتوش الى ماكليناش
    مشكلتي انا راني عندي مودا مدابز مع مول لحوانت داير اضراب جينينان ههههه
    هذي هي عقلية الجزايري من جيهة يشكي ومن جيهة ربي يستر برك
    تقول زايدين في عام الفقر والجوع والتشرد
    نهار يزيدو للحاجة تلقاهم كامل يديرو لاشان باش يشروها تقول جامي كلاوها
    بزاف أصحبي والله بزاف
    تقول الدراهم سارقينهم ماشي تاعبين عليهم
    ومنذاك كي تقولو علاه تشريها يقولك ألفرك ولا ألفين مادات ماجابت
    صح هي مادات ماجابت لي عندو مايحسلهاش بصح لي قيسو قيس الحال والله يحسبلها بالدورو
     
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    Skor m@k, ‏4 جانفي 2018
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    بعدما نموت من سيمسح سيئاتنا ؟
    اذا ما كنتش متزوج وما عندكش اولاد ها طفرت فيك هههه
    واذا راك عايش وما عندكش صاحب ها طفرت فيك ..
    .....................
    نرجع للموضوع ياخويا انا راسي تزير
    والله اليوم عند مول الحانوت قتلو واش راهم يشرو الغاشي في الياوورت نتاع 30دج قلي ايه عادي كي شغل مازادولوش 5 دج
    ابن عمي واش هذا رانا عبااد شويا نخوة رانا براسك كل نصف عام يزيدولنا في التسعيرة
    بزااف اخاوتي بصح كيما قلت الشعب ماهوش عارف منين يجيب في دراهمو علابيها حاشاك تروح دراهماهم في التوالات
    ربي يهدينا نشالله شكرا خيو
     
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    hakim story, ‏4 جانفي 2018
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    يا حكييم اللي يقول أن الزيادة طفيفة راه غالط
    و الله غير رانا حاسين بيها و صح الموس وصل للعظم
    خلصتي كانت تكفيني 50 بالمية أما اليوم فلا تصل إلى 20 بالمية و الباقي كريدي
    يعني الامور صعابة بالبزاف
     
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    الامين محمد, ‏4 جانفي 2018
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ‏7 أفريل 2015
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    الجزائر الحبيبة
    راني نحكي على الأأسايات فقط أما المقلشات فخاطيتنا
     
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    الامين محمد, ‏4 جانفي 2018
    #5
  6. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    جوستومون ا خويا امين لحقت للعظم والله لوكان ما يحس الخو بخوه غير تتهرد البلاد
    وراهم يسيفو علينا ندخلو كيما اروبا في القروض الربوية ودعاوي الشر
    لانو هكاك رايح يلزم الزوالي باش يااكل بالقروض وهاك تعرف القروض نتاوعنا ربي يهدينا خويا صحيت
     
    hakim story, ‏4 جانفي 2018
    #6
  7. INSANE

    INSANE :: عضو منتسِب ::

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    الحاصل هم تراكمات لعقود من السيوسيال والانبطاح الشعبي المتوافق مع النظام الحاكم من ازدقلال دزاير
    بطبيعة الحال نحن نسير الى إنفجار الاوضاع بطريقة ما
    الشعب سلم مصيره لنظام اعتبره سلطوي وضف القومية واشتغل على الدين من اجل تثبيت امته الدزيرية في اسفل درك الامم.

     
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    INSANE, ‏11 جانفي 2018 على 00:23
    #7
  8. عاشق اللمة الجزائرية

    عاشق اللمة الجزائرية :: عضو متألق ::

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    اعبد الله كما يجب ،، يرزقك الله كما يجب
     
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    عاشق اللمة الجزائرية, ‏11 جانفي 2018 على 13:40
    #8
  9. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    يا الاخ
    شفت ناس بزاف مشتريو في سوبيرات في عين النعجة خدمت معاه
    تبناج برك ب 3000 دج
    يا راجل
    الطبقة المسؤولة للي تجرات على الترشح و التحزب
    لا توصل اهتمام الطبقة الفقيرة و هذا في المنظور الخاص بهم
    انا كي زدت واحد ما فرح بيا غير دارنا
    و ما تخافش كي نموتو ما يسمعوش بيك
    اذن
    من رزقك في الرخاء يرزقك في الشدة
    كاين بزاف مواد يمكن الاستغناء عنها
    لكن راس الزوالي واش يغطيه
    و كروش ولادو واش يوكلهم
    المهم نطلعو و نحبطو
    و ببقى الرزاق ربي
    لازم نحققو التوكل و ربي يبتلي و يمحص
    و الله يسترنا فوق بلد العزة و الكرامة
    و العاقبة للمتقين
     
    *حزن النبلاء*, ‏11 جانفي 2018 على 17:13
    #9

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