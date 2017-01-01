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شكون يتفكر هادو

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الامين محمد, ‏4 جانفي 2018 على 21:03.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    اليوم جاتني بنتي و قالت حفظني واحد القصيدة المهم بديت نقري فيها
    سألتني نتوما زمان كيف كانت عندكم المحفوظات بديت نتفكر و رحت في الأرشيف نتاع مخي لقيت

    مــــا أجمَــــلَ الجـــو هُنــــا************** يـــارفقتــــــــي وأبدَعَـــــــا

    لَََــــــونُ السمَــــــــاء أزرَقُ************** والشّمـــسُ قُــرصٌ أصفـــرُ

    والفــــلّ حُلـــــوٌ أبيــــــضُ************** والعشـــــب زاه أخضــــــرُ

    والـــــوَردُ فــي أغصَانــــه************** .بـــــاه جميـــــــلٌ أحمــــــرُ

    مــــــا أجمــــلَ الجَــوّ هنــا************** .يـــا رفقتـــــــي وأبدَعــــــا
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قطتى صغيرة *** واسمها نميرة

    شعرها جميل *** ذيلها طويل

    لعبها يسلى *** وهى لى كظلى

    تظهر المهارة *** كى تصيد فارة​

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [​IMG]

    [​IMG]

    قبل ان تتدخل اللغة البن غبريطية طبعا
     
    Princess nour, فريد أبوفيصل, {هِشام} و 5 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏4 جانفي 2018 على 21:03
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    وشكون ينساها ماش وشكون يتفكرها ،راحة عجيبة كي نغنيها في قلبي نحس ببنة الدنيا و صورة الدجاجة خير من صور اليوم الفاضحة و الاناشيد الصامطة
     
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    ميلينا, ‏4 جانفي 2018 على 21:10
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    ههههههههه والله يا تقول قاق قاق
    رآها حتى الجاجة ولات تتقلش ضرك ما تڤولش قاق غير للضرورة القصوى
    والله بارك الله فيك راك رجعتنا للزمن الجميل

    انا احلى انشودة عندي
    هي هاذي
    ....
    هيا نلعب قبل المغرب في اشكال مثل الموكب
    هزو الايدي يا اولادي واجرو فورا نحو الوادي
    دورو دورو كالخضروف ثم انظمو مثل الصوف
    هذا عهد لا ننساه هبنا لطفا يا رباه

    هههه ايام رائعة هي ايام الطفولة
    بارك الله فيك اخي الكريم
     
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    حلم كبير, ‏4 جانفي 2018 على 21:16
    #3
  4. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    عَّنِّاٍّبّْةْ
    ههه أنا ما لحقتش على هاذو
    أُعتبر من الجيل الجديد
    و لكن يا لجمالِ زمانكم ذاك *-*
     
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    ميسم منصور, ‏4 جانفي 2018 على 22:56
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    واااااااااااااااااااااااااا اسعد الله قلبك اخي الكبير امين
    اسعدت قلبي والله
    بارك الله فيك وجزاك كل خير
    وانت ايضا اخي الكبير حليم

    احب ايضا
    عمي منصور النجار يعمل في يده المنشار
    يعمل يعمل وهو يغني في فمه دوما اشعار

    وايضا
    مدرستي حان الرحيل وان ان نفترقا هيا نردد يازميل الى اللقاء الى اللقاء
    ان غبت يامدرستي فالشوق باق لن يغيب ولن تطيل غيبتي فموعد اللقاء قريب

    واكثر واكثر كلما نتفكر نجي نحط وحدة هنا وكاملة ان شاء الله
    مازال عندي كتاب الاناشيد هداك ونعلمو بيهم ادم ورحيم ولاد اختي
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه ​
     
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    missing heart, ‏4 جانفي 2018 على 23:07
    #5
  6. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    عــــاد أبــــي لــلـدار ×× مـــن عــمـل الـنـهـار
    أمـسـكته مــن يــده ×× قـبّـلـتـه مـــن خـــدّه
    وقــــلــــتُ أبــــتــــاه ×× كــــان لــــك الإلــــه
    أعــطـانـي الـمـعـلـم ×× جــائـزة هـــل تـعـلـم
    قــــال مـــا أعــطـاك ×× أســعــد بــــه أبـــاك
    قــلـت خـــذ الـكـتاب ×× فــطـار بـــي إعـجـابا
    ودمـعـت عـيـن أبــي ×× من شدة السرور بي
    ~

    ولي عودة بالاك هههه

     
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    {هِشام}, ‏4 جانفي 2018 على 23:21
    #6
  7. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    بعض القصص والقصائد في اجيال الكتب المدرسية الحالية اشك ان مؤلفها الوزيرة ابنت غبريط او شخص عبيط .
    والرياضيات ألفها شكيب من كثرة التعقيد وكانها فواتير سونطراك .
    الله يرحم مناهج زمان .
     
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    فريد أبوفيصل, ‏5 جانفي 2018 على 00:55
    #7
  8. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    هههه رجعتنا للزمان بارك الله فيك
     
    Princess nour, ‏5 جانفي 2018 على 01:13
    #8

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