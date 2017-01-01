شكون يتفكر هادو

اليوم جاتني بنتي و قالت حفظني واحد القصيدة المهم بديت نقري فيها سألتني نتوما زمان كيف كانت عندكم المحفوظات بديت نتفكر و رحت في الأرشيف نتاع مخي لقيت مــــا أجمَــــلَ الجـــو هُنــــا************** يـــارفقتــــــــي وأبدَعَـــــــا لَََــــــونُ السمَــــــــاء أزرَقُ************** والشّمـــسُ قُــرصٌ أصفـــرُ والفــــلّ حُلـــــوٌ أبيــــــضُ************** والعشـــــب زاه أخضــــــرُ والـــــوَردُ فــي أغصَانــــه************** .بـــــاه جميـــــــلٌ أحمــــــرُ مــــــا أجمــــلَ الجَــوّ هنــا************** .يـــا رفقتـــــــي وأبدَعــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطتى صغيرة *** واسمها نميرة شعرها جميل *** ذيلها طويل لعبها يسلى *** وهى لى كظلى تظهر المهارة *** كى تصيد فارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قبل ان تتدخل اللغة البن غبريطية طبعا