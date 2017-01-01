شكون يتفكر هادو

ههههههههه والله يا تقول قاق قاق

رآها حتى الجاجة ولات تتقلش ضرك ما تڤولش قاق غير للضرورة القصوى

والله بارك الله فيك راك رجعتنا للزمن الجميل



انا احلى انشودة عندي

هي هاذي

....

هيا نلعب قبل المغرب في اشكال مثل الموكب

هزو الايدي يا اولادي واجرو فورا نحو الوادي

دورو دورو كالخضروف ثم انظمو مثل الصوف

هذا عهد لا ننساه هبنا لطفا يا رباه



هههه ايام رائعة هي ايام الطفولة

بارك الله فيك اخي الكريم

​