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طريقة رائعة لتثبيت القرآن بعد حفظه

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة عيونها خضراء, ‏5 جانفي 2018 على 19:02.

  1. عيونها خضراء

    عيونها خضراء :: عضو مُشارك ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في لقاء له على قناة نور دبي ذكر فضيلة الشيخ القارئ المقرئ: إبراهيم الأخضر القيم -شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف- حفظه الله طريقة رائعة لمراجعة القرآن الكريم للحفاظ:

    وهي على ثلاثة مراحل:

    المرحلة الأولى:

    أن يقرأ أول 3 أجزاء من القرآن -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه.

    ثم يعيد نفس الثلاثة أجزاء كل يوم لمدة شهر وذلك -نظرًا- من المصحف.

    ثم في الشهر الثاني يبدأ بقراءة الثلاثة أجزاء الثانية -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه يوميا لمدة شهر.

    ثم في الشهر الثالث يبدأ بقراءة الثلاثة أجزاء التي تليها -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه يوميا لمدة شهر.

    وهكذا حتى يتم ختم المصحف في 10 أشهر، فيكون بذلك قد قرأ المصحف كاملاً (30) مرة نظرًا.
    [​IMG]
    درس بعنوان:
    " طريقة رائعة لتثبيت القرآن بعد حفظه "

    فضيلة الشيخ:
    " إبراهيم الأخضر "

    يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة
    ترسم لنا " طريقة رائعة لتثبيت القرآن بعد حفظه "

    لمتابعة المقال مباشرة :
    العنوان     هنا

     
    بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    عيونها خضراء, ‏5 جانفي 2018 على 19:02
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك غاليتي
    كنت ابحث عن الطريقة
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ميلينا, ‏5 جانفي 2018 على 19:27
    #2
  3. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    انا عندي مشكلة النسيان حتى في حياتي اليومية ننسى وين خزنت صوالحي...
     
    بشرى ملاك, ‏6 جانفي 2018 على 00:23
    #3

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