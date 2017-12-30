بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء له على قناة نور دبي ذكر فضيلة الشيخ القارئ المقرئ: إبراهيم الأخضر القيم -شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف- حفظه الله طريقة رائعة لمراجعة القرآن الكريم للحفاظ: وهي على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى: أن يقرأ أول 3 أجزاء من القرآن -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه. ثم يعيد نفس الثلاثة أجزاء كل يوم لمدة شهر وذلك -نظرًا- من المصحف. ثم في الشهر الثاني يبدأ بقراءة الثلاثة أجزاء الثانية -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه يوميا لمدة شهر. ثم في الشهر الثالث يبدأ بقراءة الثلاثة أجزاء التي تليها -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه يوميا لمدة شهر. وهكذا حتى يتم ختم المصحف في 10 أشهر، فيكون بذلك قد قرأ المصحف كاملاً (30) مرة نظرًا. درس بعنوان: " طريقة رائعة لتثبيت القرآن بعد حفظه " فضيلة الشيخ: " إبراهيم الأخضر " يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة ترسم لنا " طريقة رائعة لتثبيت القرآن بعد حفظه " لمتابعة المقال مباشرة : العنوان هنا