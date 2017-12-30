بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في لقاء له على قناة نور دبي ذكر فضيلة الشيخ القارئ المقرئ: إبراهيم الأخضر القيم -شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف- حفظه الله طريقة رائعة لمراجعة القرآن الكريم للحفاظ:



وهي على ثلاثة مراحل:



المرحلة الأولى:



أن يقرأ أول 3 أجزاء من القرآن -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه.



ثم يعيد نفس الثلاثة أجزاء كل يوم لمدة شهر وذلك -نظرًا- من المصحف.



ثم في الشهر الثاني يبدأ بقراءة الثلاثة أجزاء الثانية -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه يوميا لمدة شهر.



ثم في الشهر الثالث يبدأ بقراءة الثلاثة أجزاء التي تليها -نظرًا- من المصحف بصوت عالي يُسمع فيه نفسه يوميا لمدة شهر.



وهكذا حتى يتم ختم المصحف في 10 أشهر، فيكون بذلك قد قرأ المصحف كاملاً (30) مرة نظرًا.

درس بعنوان:

" طريقة رائعة لتثبيت القرآن بعد حفظه "



فضيلة الشيخ:

" إبراهيم الأخضر "

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة

ترسم لنا " طريقة رائعة لتثبيت القرآن بعد حفظه "

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